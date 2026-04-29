Упражнение «кошка-корова»: как делать для гибкости и здоровья спины

Сутулость, скованность после сидения и напряжение в пояснице знакомы многим. Упражнение «кошка-корова» часто используют, чтобы вернуть подвижность.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка выполняет упражнение кошка-корова
Мягкая динамическая разминка для позвоночника поможет снять напряжение в спинеИсточник: Freepik

Упражнение «кошка-корова» — это плавное чередование округления и прогиба спины на четвереньках. Оно помогает снять ощущение зажатости и улучшить контроль движений. Ниже — как делать его правильно, в чем польза и когда с упражнением стоит быть осторожнее.

Кратко по сути:

  • «кошка-корова» разминает позвоночник;
  • движение улучшает подвижность грудного и поясничного отделов;
  • важно двигаться плавно, а не прогибаться как можно сильнее;
  • упражнение часто используют в разминке, йоге и лечебной физкультуре;
  • боль во время выполнения — повод остановиться;
  • при острой боли в спине и некоторых диагнозах нужна осторожность.

Что собой представляет упражнение «кошка-корова»

Это одно из базовых упражнений на подвижность позвоночника. Его делают на четвереньках, чередуя два положения:

1. «Кошка»: спина округляется вверх, живот подтягивается, подбородок слегка уходит к груди.

2. «Корова»: грудная клетка раскрывается, таз наклоняется вперед, спина уходит в легкий прогиб.

Смысл движений не в амплитуде, а в плавной работе позвоночника сегмент за сегментом.

Польза упражнения «кошка-корова» для спины и организма в целом

Женщина занимается упражнениями с пользой для спины и организма в целом
Плавные сгибания и разгибания возвращают гибкость позвоночникуИсточник: Unsplash

Это простое упражнение не решает все проблемы со спиной, но как легкая мобилизация позвоночника работает хорошо.

1. Помогает уменьшить скованность. После долгого сидения плавные сгибания и разгибания могут сделать движения свободнее и уменьшить ощущение зажатости.

2. Улучшает подвижность грудного отдела. Это особенно полезно тем, кто много сидит и сутулится: грудной отдел у многих двигается мало.

3. Может служить мягкой разминкой для спины. Упражнение часто делают перед тренировкой или утром после сна, чтобы подготовить позвоночник к движению.

Как правильно делать упражнение «кошка-корова»

Техника важнее количества повторов.

Исходное положение:

  • ладони под плечами;
  • колени под тазом;
  • шея продолжает линию;
  • живот не провисает.

Как делать упражнение «кошка-корова»:

1. На выдохе медленно округлить спину вверх.

2. Подкрутить таз, слегка подтянуть живот.

3. На вдохе плавно уйти в мягкий прогиб.

4. Поднять грудь, но не перенапрягать поясницу.

5. Повторить 6−10 циклов.

Шея двигается вместе с позвоночником: не нужно запрокидывать голову в прогибе или резко прижимать подбородок в округлении.

Движение идет по всей спине, а легкое напряжение живота помогает не «проваливаться» в пояснице.

Если в запястьях появляется дискомфорт, можно опираться на кулаки, поставить ладони на свернутое полотенце или уменьшить время опоры.

Для разминки часто хватает шести-восьми повторов в один-два подхода, это около минуты. Больше не всегда лучше.

Противопоказания к выполнению упражнения «кошка-корова»

Женщина консультируется с врачом насчет противопоказаний к выполнению упражнений
При острых болях в спине, недавних травмах позвоночника или серьезных грыжах следует выполнять упражнения с осторожностьюИсточник: Freepik

Хотя движение считается мягким, оно подходит не всем и не всегда.

Стоит быть осторожнее при:

  • острой боли в спине;
  • обострении радикулопатии;
  • недавней травме позвоночника;
  • выраженной грыже с симптомами;
  • после операций без разрешения врача;
  • воспалительных состояниях суставов в стадии обострения.

Если при движении появляется прострел, резкая боль, онемение или боль отдает в ногу или руку — упражнение лучше прекратить.

При хронической боли в спине безопаснее подбирать упражнения со специалистом по ЛФК или врачом.

Вопросы и ответы

Часто про это движение спрашивают одно и то же.

Помогает ли «кошка-корова» при боли в пояснице?

Иногда может уменьшать скованность, но это не лечение причины боли. Если боль регулярная или сильная, лучше разобраться с причиной.

Можно ли делать упражнение утром?

Да, многим оно подходит после сна, когда спина кажется жесткой.

Можно ли делать при остеохондрозе?

Это зависит не от диагноза «остеохондроз», а от симптомов. При боли, обострении или неврологических проявлениях лучше сначала обсудить упражнения со специалистом.