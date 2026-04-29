Упражнение «кошка-корова»: как делать для гибкости и здоровья спины

Упражнение «кошка-корова» — это плавное чередование округления и прогиба спины на четвереньках. Оно помогает снять ощущение зажатости и улучшить контроль движений. Ниже — как делать его правильно, в чем польза и когда с упражнением стоит быть осторожнее.
Кратко по сути:
- «кошка-корова» разминает позвоночник;
- движение улучшает подвижность грудного и поясничного отделов;
- важно двигаться плавно, а не прогибаться как можно сильнее;
- упражнение часто используют в разминке, йоге и лечебной физкультуре;
- боль во время выполнения — повод остановиться;
- при острой боли в спине и некоторых диагнозах нужна осторожность.
Что собой представляет упражнение «кошка-корова»
Это одно из базовых упражнений на подвижность позвоночника. Его делают на четвереньках, чередуя два положения:
1. «Кошка»: спина округляется вверх, живот подтягивается, подбородок слегка уходит к груди.
2. «Корова»: грудная клетка раскрывается, таз наклоняется вперед, спина уходит в легкий прогиб.
Смысл движений не в амплитуде, а в плавной работе позвоночника сегмент за сегментом.
Польза упражнения «кошка-корова» для спины и организма в целом
Это простое упражнение не решает все проблемы со спиной, но как легкая мобилизация позвоночника работает хорошо.
1. Помогает уменьшить скованность. После долгого сидения плавные сгибания и разгибания могут сделать движения свободнее и уменьшить ощущение зажатости.
2. Улучшает подвижность грудного отдела. Это особенно полезно тем, кто много сидит и сутулится: грудной отдел у многих двигается мало.
3. Может служить мягкой разминкой для спины. Упражнение часто делают перед тренировкой или утром после сна, чтобы подготовить позвоночник к движению.
Как правильно делать упражнение «кошка-корова»
Техника важнее количества повторов.
Исходное положение:
- ладони под плечами;
- колени под тазом;
- шея продолжает линию;
- живот не провисает.
Как делать упражнение «кошка-корова»:
1. На выдохе медленно округлить спину вверх.
2. Подкрутить таз, слегка подтянуть живот.
3. На вдохе плавно уйти в мягкий прогиб.
4. Поднять грудь, но не перенапрягать поясницу.
5. Повторить 6−10 циклов.
Шея двигается вместе с позвоночником: не нужно запрокидывать голову в прогибе или резко прижимать подбородок в округлении.
Движение идет по всей спине, а легкое напряжение живота помогает не «проваливаться» в пояснице.
Если в запястьях появляется дискомфорт, можно опираться на кулаки, поставить ладони на свернутое полотенце или уменьшить время опоры.
Для разминки часто хватает шести-восьми повторов в один-два подхода, это около минуты. Больше не всегда лучше.
Противопоказания к выполнению упражнения «кошка-корова»
Хотя движение считается мягким, оно подходит не всем и не всегда.
Стоит быть осторожнее при:
- острой боли в спине;
- обострении радикулопатии;
- недавней травме позвоночника;
- выраженной грыже с симптомами;
- после операций без разрешения врача;
- воспалительных состояниях суставов в стадии обострения.
Если при движении появляется прострел, резкая боль, онемение или боль отдает в ногу или руку — упражнение лучше прекратить.
При хронической боли в спине безопаснее подбирать упражнения со специалистом по ЛФК или врачом.
Вопросы и ответы
Часто про это движение спрашивают одно и то же.
Помогает ли «кошка-корова» при боли в пояснице?
Иногда может уменьшать скованность, но это не лечение причины боли. Если боль регулярная или сильная, лучше разобраться с причиной.
Можно ли делать упражнение утром?
Да, многим оно подходит после сна, когда спина кажется жесткой.
Можно ли делать при остеохондрозе?
Это зависит не от диагноза «остеохондроз», а от симптомов. При боли, обострении или неврологических проявлениях лучше сначала обсудить упражнения со специалистом.