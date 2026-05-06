КБЖУ йогурта: состав и пищевая ценность

КБЖУ йогурта зависит от жирности, добавок и вида продукта. Натуральные варианты обычно содержат 50−90 ккал на 100 грамм, а сладкие и десертные — заметно больше. Ниже — как в этом разобраться.
Калории, белки, жиры и углеводы в йогурте
Показатели усредненные: у разных производителей состав может отличаться.
Натуральный йогурт (100 г)
Самый простой вариант по составу: без сиропов и сладких добавок. Углеводы в нем все равно есть — в основном это молочный сахар, лактоза. Состав зависит от жирности:
|Калорийность
|60–90 ккал
|Белки
|3–5 г
|Жиры
|2–5 г
|Углеводы
|4–7 г
Греческий йогурт (100 г)
В нем часто больше белка и меньше углеводов: часть сыворотки удаляют, поэтому продукт получается гуще и сытнее.
|Калорийность
|70–120 ккал
|Белки
|6–10 г
|Жиры
|3–8 г
|Углеводы
|3–5 г
Питьевой йогурт (100 г)
Часто содержит больше сахара и хуже насыщает, его проще выпить больше незаметно для себя.
|Калорийность
|70–130 ккал
|Белки
|2–4 г
|Жиры
|1–4 г
|Углеводы
|8–15 г
КБЖУ йогурта в зависимости от жирности
Жирность — один из главных факторов, который меняет калорийность йогурта:
- 0−1%: около 40−60 ккал, белки ~3−5 г, жиры ~0−1 г;
- 2−3%: около 60−90 ккал, белки ~3−5 г, жиры ~2−3 г;
- 5−10%: около 90−150 ккал, белки ~3−6 г, жиры ~5−10 г.
Чем выше жирность, тем больше калорий и обычно более насыщенный вкус.
КБЖУ йогурта с добавками
Добавки могут менять КБЖУ сильнее, чем жирность самого йогурта:
- Йогурт без сахара. Обычно содержит около 50−90 ккал на 100 г и меньше простых углеводов.
- Йогурт с фруктами и сиропами. Калорийность может вырастать до 90−140 ккал на 100 г — в основном за счет сахара и сладких наполнителей.
- Йогурт с мюсли, сиропом и хрустящими добавками. Иногда содержит 120−180 ккал на 100 г и по КБЖУ ближе к десерту, чем к «легкому перекусу».
Сколько калорий в порции йогурта
Йогурт редко едят по 100 г — обычно это целая баночка:
- 150 г — примерно 90−150 ккал;
- 200 г — примерно 120−200 ккал;
- 250 г — примерно 150−250 ккал.
Точные цифры зависят от жирности и добавок.
Почему йогурт не всегда «легкий» продукт
Йогурт часто воспринимают как диетический продукт, но это не всегда так.
Натуральный и сладкий десертный йогурт могут сильно отличаться по составу. Сиропы, наполнители и хрустящие добавки иногда увеличивают калорийность в 1,5−2 раза.
Питьевые йогурты тоже не всегда «легче»: их проще выпить больше, чем съесть густой вариант, хотя калорий в них может быть не меньше.