КБЖУ йогурта: состав и пищевая ценность

Похожие внешне йогурты могут сильно отличаться по составу: где-то больше белка, а где-то — сахара и сиропов. Поэтому с КБЖУ без таблицы или этикетки легко ошибиться.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Йогурт, в котором надо посчитать КБЖУ
Калорийность и питательная ценность йогурта определяются его жирностью и составомИсточник: Freepik.com/CC0

КБЖУ йогурта зависит от жирности, добавок и вида продукта. Натуральные варианты обычно содержат 50−90 ккал на 100 грамм, а сладкие и десертные — заметно больше. Ниже — как в этом разобраться.

Калории, белки, жиры и углеводы в йогурте

Показатели усредненные: у разных производителей состав может отличаться.

Натуральный йогурт (100 г)

Самый простой вариант по составу: без сиропов и сладких добавок. Углеводы в нем все равно есть — в основном это молочный сахар, лактоза. Состав зависит от жирности:

Калорийность
60–90 ккал
Белки
3–5 г
Жиры
2–5 г
Углеводы
4–7 г

Греческий йогурт (100 г)

Греческий йогурт
Греческий йогурт превосходит обычный по содержанию белка и сытностиИсточник: Freepik

В нем часто больше белка и меньше углеводов: часть сыворотки удаляют, поэтому продукт получается гуще и сытнее.

Калорийность70–120 ккал
Белки6–10 г
Жиры3–8 г
Углеводы3–5 г

Питьевой йогурт (100 г)

Часто содержит больше сахара и хуже насыщает, его проще выпить больше незаметно для себя.

Калорийность70–130 ккал
Белки2–4 г
Жиры1–4 г
Углеводы8–15 г

КБЖУ йогурта в зависимости от жирности

Жирность — один из главных факторов, который меняет калорийность йогурта:

  • 0−1%: около 40−60 ккал, белки ~3−5 г, жиры ~0−1 г;
  • 2−3%: около 60−90 ккал, белки ~3−5 г, жиры ~2−3 г;
  • 5−10%: около 90−150 ккал, белки ~3−6 г, жиры ~5−10 г.

Чем выше жирность, тем больше калорий и обычно более насыщенный вкус.

КБЖУ йогурта с добавками

Йогурт с добавками
Добавление фруктов и сиропов повышает энергетическую ценность йогурта до уровня десертаИсточник: Freepik

Добавки могут менять КБЖУ сильнее, чем жирность самого йогурта:

  • Йогурт без сахара. Обычно содержит около 50−90 ккал на 100 г и меньше простых углеводов.
  • Йогурт с фруктами и сиропами. Калорийность может вырастать до 90−140 ккал на 100 г — в основном за счет сахара и сладких наполнителей.
  • Йогурт с мюсли, сиропом и хрустящими добавками. Иногда содержит 120−180 ккал на 100 г и по КБЖУ ближе к десерту, чем к «легкому перекусу».

Сколько калорий в порции йогурта

Йогурт редко едят по 100 г — обычно это целая баночка:

  • 150 г — примерно 90−150 ккал;
  • 200 г — примерно 120−200 ккал;
  • 250 г — примерно 150−250 ккал.

Точные цифры зависят от жирности и добавок.

Почему йогурт не всегда «легкий» продукт

Йогурт часто воспринимают как диетический продукт, но это не всегда так.

Натуральный и сладкий десертный йогурт могут сильно отличаться по составу. Сиропы, наполнители и хрустящие добавки иногда увеличивают калорийность в 1,5−2 раза.

Питьевые йогурты тоже не всегда «легче»: их проще выпить больше, чем съесть густой вариант, хотя калорий в них может быть не меньше.