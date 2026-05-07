Как не набрать вес на отдыхе: 3 лайфхака спортсменов, которые помогают держать вес

На отдыхе привычный режим быстро меняется: еды становится больше, а движение почти исчезает. В итоге лишнее набирается незаметно, всего за пару недель можно набрать 5 кг, которые вы ранее скидывали упорным трудом. У спортсменов все устроено иначе — они не вводят жестких ограничений, но при этом соблюдают простые привычки, которые помогают им держать форму.
Криштиану Роналду: как не переедать даже при обилии еды
На отдыхе, где еда доступна постоянно, Роналду не пытается себя сильно ограничивать, но контролирует, что именно оказывается в тарелке. Он начинает прием пищи с белка — рыбы или мяса, добавляет овощи и не собирает все подряд в один прием пищи. За счет этого насыщение приходит быстрее, и переедание случается реже.
Еще один момент — он не растягивает прием пищи на несколько часов. В интервью Роналду говорил, что специально ограничивает это по времени. Прием пищи проходит как обычный завтрак или ужин, без постоянных перекусов и дополнительных десертов. По мнению спортсмена, тут важно вовремя уйти из-за стола и переключить свое внимание на что-то другое. Это помогает не увеличивать общий съеденного за день. Из напитков он чаще выбирает воду. Алкоголь и сладкие напитки дают лишние калории, которые легко не заметить.
Майкл Фелпс: активный отдых вместо пассивного
Майкл Фелпс — один из самых известных пловцов в истории, поэтому плавание для него всегда было привычной нагрузкой. На отдыхе это можно использовать как простой прием: не просто зайти в бассейн охладиться, а действительно поплавать 10−15 минут в спокойном, но непрерывном темпе.
Плавание включает основные группы мышц: руки, спину, пресс, ноги. При этом нагрузка мягкая, без ударов по суставам, поэтому после нее нет неприятных ощущений как после тяжелой тренировки. Если сделать несколько таких заходов за день, расход энергии заметно вырастет.
Плюс это замена пассивному отдыху. Вместо того чтобы проводить несколько часов без движения, активность проявляется на протяжении всего дня. За счет этого общий уровень движения остается выше, и лишние калории не накапливаются так быстро.
Мария Шарапова: баланс в еде и прогулки
На отдыхе Мария не уходит в строгие ограничения, но следит за объемом съеденного. В ее рационе остаются простые блюда: рыба, мясо, овощи, без сложных сочетаний и переедания. За счет этого питание остается простым, поэтому легче контролировать, сколько съедено за день.
Еще один момент — она не пропускает тренировки или другие активности. Прогулки становятся частью дня: пешие маршруты, домашние дела, активность на площадке с ребенком, передвижение без транспорта, если есть такая возможность. При этом режим не сбивается полностью. Приемы пищи остаются примерно в одно и то же время, нет постоянных перекусов и растянутых ужинов. Благодаря такому балансу вес не скачет даже во время отдыха.