Как не набрать вес на отдыхе: 3 лайфхака спортсменов, которые помогают держать вес

Еще один момент — он не растягивает прием пищи на несколько часов. В интервью Роналду говорил, что специально ограничивает это по времени. Прием пищи проходит как обычный завтрак или ужин, без постоянных перекусов и дополнительных десертов. По мнению спортсмена, тут важно вовремя уйти из-за стола и переключить свое внимание на что-то другое. Это помогает не увеличивать общий съеденного за день. Из напитков он чаще выбирает воду. Алкоголь и сладкие напитки дают лишние калории, которые легко не заметить.