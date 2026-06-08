Сколько калорий в кофе: от эспрессо до рафа

Сколько калорий в кофе зависит прежде всего от добавок. Чашка эспрессо обычно содержит всего 1−5 ккал, а калорийность латте, капучино или рафа может достигать сотен килокалорий. Ниже разберем популярные варианты и сравним их между собой.