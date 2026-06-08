Сколько калорий в кофе: от эспрессо до рафа

Сколько калорий в кофе зависит прежде всего от добавок. Чашка эспрессо обычно содержит всего 1−5 ккал, а калорийность латте, капучино или рафа может достигать сотен килокалорий. Ниже разберем популярные варианты и сравним их между собой.
Кратко по сути:
- чашка черного кофе обычно содержит не больше 5 ккал;
- основную калорийность напитку добавляют сахар, молоко и сливки;
- две чайные ложки сахара добавляют около 40 ккал;
- калорийность латте и рафа может различаться в несколько раз;
- растительное молоко не всегда менее калорийно, чем обычное;
- при подсчете калорий важнее учитывать добавки, чем сорт кофе.
Сколько калорий в черном кофе с сахаром и без
В кофейных зернах есть белки, жиры и углеводы, но их настолько мало, что калорийность готового напитка остается минимальной.
Примерная калорийность стандартной чашки объемом 200−250 мл:
|Черный кофе без сахара
|1–5 ккал
|Черный кофе + 1 ч. л. сахара
|около 20 ккал
|Черный кофе + 2 ч. л. сахара
|около 40 ккал
Обычно калории в кофе появляются не из-за самого напитка, а из-за добавок. Даже одна ложка сахара увеличивает калорийность в несколько раз.
Сколько калорий в растворимом кофе
Растворимый кофе часто считают более калорийным, но разница с заварным напитком обычно невелика.
В одной чайной ложке сухого растворимого кофе содержится около 2−4 ккал. Поэтому чашка кофе без сахара и молока остается практически низкокалорийной независимо от способа приготовления.
Сколько калорий в кофе с молоком
Основную калорийность дает молоко, поэтому для удобства считаем именно его объем. Примерные значения для молока жирностью 2,5%-3,2%:
|Добавлено молока
|Калорийность напитка
|30 мл
|15–20 ккал
|50 мл
|25–35 ккал
|100 мл
|50–65 ккал
Чем больше молока в чашке, тем выше калорийность напитка. Если добавить еще сахар, итоговая цифра вырастет примерно на 20 ккал за каждую чайную ложку.
Калорийность кофе на растительном молоке зависит от его вида. Несладкое миндальное молоко обычно менее калорийно, а овсяное часто содержит столько же или даже больше калорий, чем обычное коровье.
Калорийность популярных кофейных напитков
Два напитка из одной кофейни могут отличаться по калорийности в десятки раз. Например, эспрессо содержит всего несколько килокалорий, а большой раф иногда тянет на полноценный перекус.
|Напиток
|Калорийность порции
|За счет чего растет калорийность
|Эспрессо 30 мл
|1–3 ккал
|Американо 200 мл
|2–5 ккал
|Вода и кофе
|Капучино 250 мл
|60–120 ккал
|Латте 300 мл
|120–200 ккал
|Большой объем молока
|Флэт уайт 250 мл
|120–180 ккал
|Раф 300 мл
|280–350 ккал
|Сливки и сахар
Вопросы и ответы
Перед заказом кофе часто возникают одни и те же вопросы. Вот самые популярные.
Какое КБЖУ у черного кофе?
В 100 мл черного кофе обычно содержится 1−2 ккал, около 0,1−0,2 г белка, менее 0,1 г жира и до 0,3 г углеводов.
Какой кофе самый низкокалорийный?
Эспрессо, американо и обычный черный кофе без сахара. В них содержится всего несколько килокалорий на порцию.
Сколько калорий в кофе с сахарозаменителем?
Большинство современных сахарозаменителей практически не влияют на калорийность напитка. В таком случае она остается близкой к калорийности самого кофе.