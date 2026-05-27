Они ломают стереотип о глупых спортсменах: Шакил О’Нил, Мохаммед Али и другие

Шутки про глупых спортсменов давно устарели, но стереотип до сих пор жив. Хотя многие известные атлеты успевают получать ученые степени, изучать языки и строить карьеру далеко за пределами спорта.

Екатерина Зуева
Профессиональный спорт давно требует не только физической подготовки. Атлетам приходится быстро принимать решения под давлением, анализировать соперников, работать с огромным количеством информации и принимать сложные решения. Поэтому стереотип о спортсменах, которые якобы интересуются только тренировками, давно выглядит устаревшим. Среди звезд спорта хватает людей с ученой степенью, медицинским образованием, знанием нескольких языков и действительно сильным стратегическим мышлением.

Шакил О’Нил: чемпион НБА с докторской степенью

Шакил О’Нил давно стал одной из главных легенд НБА. За карьеру он четыре раза выиграл чемпионат лиги, взял золото Олимпийских игр, 15 раз участвовал в Матче всех звезд и вошел в список 50 величайших игроков в истории НБА. На площадке его помнили как одного из самых доминирующих центровых своего поколения: почти 150 килограммов веса, мощные данки и постоянное давление под кольцом выгодно выделяли его на фоне остальных.

При этом за образом веселого шоумена всегда скрывался человек, серьезно относившийся к образованию. О’Нил получил степень бакалавра по бизнесу в Университете штата Луизиана, позже окончил MBA в Университете Финикса, а затем защитил докторскую степень в области педагогики. Тема его диссертации была связана с лидерством и управлением через юмор. После завершения карьеры Шакил занялся инвестициями и начал вести образовательные проекты.

Пау Газоль: чемпион НБА, изучавший медицину

За свою карьеру Пау Газоль успел выиграть два чемпионства НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», стать чемпионом мира и трижды взять золото Евробаскета со сборной Испании. Испанец шесть раз участвовал в Матче всех звезд НБА, а в 2023 году его включили в Зал славы баскетбола. На площадке Газоль всегда выделялся не только техникой, но и спокойной, очень «умной» манерой игры.

При этом еще до профессионального спорта он успел поступить на медицинский факультет Барселонского университета и около года изучал медицину. Позже баскетболист рассказывал, что серьезно интересовался наукой и вполне мог бы связать жизнь с медициной, если бы карьера в спорте сложилась иначе.

Газоль также свободно владеет пятью языками: испанским, каталонским, английским, французским и итальянским. Часть языков спортсмен выучил самостоятельно во время переездов между странами, потому что всегда интересовался европейской культурой и хотел легко адаптироваться в новой среде.

Владимир Крамник: чемпион с феноменальным стратегическим мышлением

Владимир Крамник вошел в историю как 14-й чемпион мира по шахматам и человек, который в 2000 году сумел обыграть Гарри Каспарова (признан Минюстом иноагентом, в перечень террористов и экстремистов). Позже он выиграл матч против Веселина Топалова и стал первым абсолютным чемпионом мира за долгое время. Кроме этого, Крамник трижды побеждал на Всемирных шахматных олимпиадах в составе сборной России и выигрывал крупнейшие турниры в Линаресе, Дортмунде и Вейк-ан-Зее.

Шахматы считаются полноценным интеллектуальным спортом, где важны память, концентрация и способность просчитывать десятки вариантов наперед. Именно этим Крамник особенно выделялся среди соперников. Его стиль игры часто называли «компьютерным» из-за невероятной точности и умения выстраивать сложные позиционные ловушки на много ходов вперед.

При этом Крамник не получал высшего образования: еще подростком он полностью сосредоточился на шахматах и попал в знаменитую школу Михаила Ботвинника. Уже в 11 лет его считали одним из самых талантливых юных игроков страны.

Мохаммед Али: чемпион мира и сильный философ

Мохаммед Али был одним из самых известных боксеров в истории: олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе и участник самых легендарных боев XX века. За карьеру он провел 61 поединок и одержал 56 побед, а его манеру двигаться на ринге многие до сих пор считают революционной для тяжелого веса.

Но Али запомнился не только спортом. Он много выступал публично, открыто говорил о расизме, религии, свободе и политике. Боксер отказался от службы во Вьетнаме по религиозным убеждениям, из-за чего лишился титулов и был отстранен от соревнований на самом пике карьеры.

Он стал известен благодаря своим размышлениям о дисциплине, страхе и развитии человека. Али часто говорил, что самые сложные поединки происходят не на ринге, а внутри самого человека. Со временем его стали воспринимать не только как великого спортсмена, но и как одного из самых влиятельных общественных голосов своего поколения.