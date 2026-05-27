Они ломают стереотип о глупых спортсменах: Шакил О’Нил, Мохаммед Али и другие

Владимир Крамник вошел в историю как 14-й чемпион мира по шахматам и человек, который в 2000 году сумел обыграть Гарри Каспарова (признан Минюстом иноагентом, в перечень террористов и экстремистов). Позже он выиграл матч против Веселина Топалова и стал первым абсолютным чемпионом мира за долгое время. Кроме этого, Крамник трижды побеждал на Всемирных шахматных олимпиадах в составе сборной России и выигрывал крупнейшие турниры в Линаресе, Дортмунде и Вейк-ан-Зее.