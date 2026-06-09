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КБЖУ авокадо: состав и пищевая ценность

Один авокадо иногда тянет на полноценный перекус. При этом КБЖУ может заметно различаться даже у похожих плодов.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Авокадо, в котором надо подсчитать КБЖУ
Даже один авокадо может оказаться довольно калорийным перекусомИсточник: ru.freepik.com

КБЖУ авокадо в среднем составляет 160−220 ккал на 100 граммов. В плоде много жиров, клетчатки и других полезных веществ. Ниже — таблицы для разных размеров авокадо и сорта Хасс.

Калории, белки, жиры и углеводы в авокадо (на 100 г)

Показатели могут немного отличаться в зависимости от сорта и степени зрелости плода.

Калорийность160–220 ккал
Белки2–3 г
Жиры14–21 г
Углеводы
6–9 г
Клетчатка
6–8 г

В 100 г мякоти содержится примерно столько же калорий, сколько в двух яйцах или порции творога средней жирности.

Авокадо Хасс

Сорт Хасс — самый распространенный в магазинах. Его легко узнать по темной бугристой кожуре.

Калорийность180–220 ккал
Белки2–2,5 г
Жиры17–21 г
Углеводы6–8 г
Клетчатка6–7 г

Авокадо Хасс обычно немного калорийнее крупных зеленых сортов из-за более высокой жирности мякоти.

Сколько калорий в одном авокадо

Даже два похожих авокадо могут заметно отличаться по калорийности из-за количества мякоти.

Половина авокадо
120–180 ккал
Небольшое авокадо без косточки
180–250 ккал
Среднее авокадо без косточки
250–320 ккал
Крупное авокадо без косточки
320–450 ккал

Средний авокадо Хасс без косточки и кожуры обычно содержит 250−320 ккал, 4−5 г белка, 25−30 г жиров и 10−14 г углеводов.

Сколько жиров в авокадо

Авокадо, в котором содержатся жиры
Авокадо содержит много ненасыщенных жиров, полезных для сердечно-сосудистой системыИсточник: Freepik.com

По содержанию жиров авокадо ближе к орехам и оливкам, чем к большинству фруктов.

В среднем:

  • в 100 г авокадо содержится 14−21 г жиров;
  • в половине плода — около 10−18 г;
  • в среднем плоде массой 150−200 г — около 25−30 г жиров.

Несмотря на высокую калорийность, авокадо хорошо насыщает. Поэтому его часто добавляют в салаты, тосты и боулы небольшими порциями.

Чем полезно авокадо

Авокадо ценят не только за высокое содержание полезных жиров.

В нем содержатся:

  • клетчатка;
  • калий;
  • витамин Е;
  • фолаты;
  • мононенасыщенные жиры;
  • антиоксиданты.

Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, а жиры делают блюда более сытными даже при небольшой порции.

Авокадо нельзя назвать низкокалорийным продуктом, но небольшие порции хорошо вписываются даже в сбалансированный рацион.