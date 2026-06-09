КБЖУ авокадо: состав и пищевая ценность

КБЖУ авокадо в среднем составляет 160−220 ккал на 100 граммов. В плоде много жиров, клетчатки и других полезных веществ. Ниже — таблицы для разных размеров авокадо и сорта Хасс.
Калории, белки, жиры и углеводы в авокадо (на 100 г)
Показатели могут немного отличаться в зависимости от сорта и степени зрелости плода.
|Калорийность
|160–220 ккал
|Белки
|2–3 г
|Жиры
|14–21 г
|Углеводы
|6–9 г
|Клетчатка
|6–8 г
В 100 г мякоти содержится примерно столько же калорий, сколько в двух яйцах или порции творога средней жирности.
Авокадо Хасс
Сорт Хасс — самый распространенный в магазинах. Его легко узнать по темной бугристой кожуре.
|Калорийность
|180–220 ккал
|Белки
|2–2,5 г
|Жиры
|17–21 г
|Углеводы
|6–8 г
|Клетчатка
|6–7 г
Авокадо Хасс обычно немного калорийнее крупных зеленых сортов из-за более высокой жирности мякоти.
Сколько калорий в одном авокадо
Даже два похожих авокадо могут заметно отличаться по калорийности из-за количества мякоти.
|Половина авокадо
|120–180 ккал
|Небольшое авокадо без косточки
|180–250 ккал
|Среднее авокадо без косточки
|250–320 ккал
|Крупное авокадо без косточки
|320–450 ккал
Средний авокадо Хасс без косточки и кожуры обычно содержит 250−320 ккал, 4−5 г белка, 25−30 г жиров и 10−14 г углеводов.
Сколько жиров в авокадо
По содержанию жиров авокадо ближе к орехам и оливкам, чем к большинству фруктов.
В среднем:
- в 100 г авокадо содержится 14−21 г жиров;
- в половине плода — около 10−18 г;
- в среднем плоде массой 150−200 г — около 25−30 г жиров.
Несмотря на высокую калорийность, авокадо хорошо насыщает. Поэтому его часто добавляют в салаты, тосты и боулы небольшими порциями.
Чем полезно авокадо
Авокадо ценят не только за высокое содержание полезных жиров.
В нем содержатся:
- клетчатка;
- калий;
- витамин Е;
- фолаты;
- мононенасыщенные жиры;
- антиоксиданты.
Клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости, а жиры делают блюда более сытными даже при небольшой порции.
Авокадо нельзя назвать низкокалорийным продуктом, но небольшие порции хорошо вписываются даже в сбалансированный рацион.