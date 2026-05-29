Губерниев: «У меня есть план по оспариванию санкций, просто так мы это не оставим»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о жизни в условиях присутствия в санкционных списках разных стран.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о жизни под санкциями, введенными рядом стран.

"У меня были мысли оспорить наложенные на меня санкции, но здесь нужно все окончательно взвесить, чтобы нанести разящий удар разом. Особенно когда санкции возникли на ровном месте. Я же все-таки журналист.

Главное неудобство санкций в том, что я не могу въехать в Евросоюз и вся моя большая недвижимость арестована. У меня же, как известно, много квартир: в Монако, Париже, на озере Комо, в Лондоне и Женеве — везде одни квартиры, поэтому я испытываю неудобство.

У меня точно есть план по оспариванию санкций. Просто так мы это точно не оставим", — заявил Губерниев в разговоре с корреспондентом Sport24

Биатлонисты и лыжники из России не выступают на международных стартах, в том числе на чемпионате мира, с 2022 года.