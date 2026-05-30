Как алкоголь чуть не разрушил жизнь Тайсона, Фелпса и других звезд спорта

Он проходил реабилитацию четыре раза. Алкоголь разрушил его брак, и он балансировал на грани жизни и смерти. Его зависимость была настолько сильна, что в 2015 году его печень была в плачевном состоянии, а кровяное давление зашкаливало. Друзья, отчаявшись спасти его, заперли Маккарти в доме на неделю, давая ему экстракт масла каннабиса. Позже он рассказывал, что проснулся через семь дней и почувствовал, что физическая тяга к алкоголю исчезла.