Как алкоголь чуть не разрушил жизнь Тайсона, Фелпса и других звезд спорта

Спорт — это не только триумф, но и постоянное давление, травмы и стресс. Чтобы справиться с перегрузками, некоторые атлеты начинали пить. Алкоголь постепенно разрушал их карьеры, семьи и здоровье. Но многие из них смогли найти в себе силы остановиться. В этой статье — истории известных спортсменов, которые прошли через зависимость и смогли ее победить.
Майк Тайсон: находился на грани смерти
История Майка Тайсона — одна из самых драматичных. Железный Майк, заработавший за карьеру сотни миллионов долларов, оказался на грани банкротства и смерти из-за запрещенных веществ и алкоголя. В своей автобиографии «Неоспоримая правда» боксер откровенно рассказал, что принимал запрещенные вещества, будучи действующим чемпионом, иногда прямо перед боями, обманывая допинг-тесты чужой мочой. Алкоголь он употреблял с самого детства, и со временем это стало нормой.
Тайсон признавался, что в разгар зависимости ловил себя на мысли, что не хочет больше жить. Поворотным моментом стала осознанная попытка изменить жизнь. Тайсон прошел курс лечения и открыто говорил о своих срывах, называя себя закоренелым алкоголиком.
Сегодня Майк Тайсон ведет здоровый образ жизни и стал одним из самых известных пропагандистов трезвости в мире спорта. Он признает, что борьба с зависимостью — это ежедневный труд, но у него, кажется, получилось найти свой путь к гармонии.
Даррен Маккарти: пережил четыре попытки реабилитации
Канадский хоккеист Даррен Маккарти был настоящим бойцом на льду. Он выиграл четыре Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Однако за кажущимся благополучием скрывалась постоянная борьба. Маккарти начал пить в 12−13 лет, считая это нормой в хоккейной культуре.
Он проходил реабилитацию четыре раза. Алкоголь разрушил его брак, и он балансировал на грани жизни и смерти. Его зависимость была настолько сильна, что в 2015 году его печень была в плачевном состоянии, а кровяное давление зашкаливало. Друзья, отчаявшись спасти его, заперли Маккарти в доме на неделю, давая ему экстракт масла каннабиса. Позже он рассказывал, что проснулся через семь дней и почувствовал, что физическая тяга к алкоголю исчезла.
Маккарти утверждает, что не пьет с 2015 года. Он похудел на 27 килограммов, бросил курить и активно занимается бизнесом в легальной индустрии каннабиса, оставаясь одним из самых ярких примеров трансформации в хоккее.
Алекс Перейра: победил зависимость и помогает другим
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, один из самых опасных нокаутеров современности, прошел долгий путь, чтобы обрести себя. В интервью и во время встреч с молодежью бразилец честно признается: он начал пить с 12 лет.
С каждым годом дозы росли, а попытки бросить не увенчивались успехом. Перейра рассказывал, что, будучи в Бразилии, он не знал, куда обратиться за профессиональной медицинской помощью, и пытался справиться с проблемой в одиночку. Его наставник, Гловер Тейшейра, помогал ему в этой борьбе.
Четыре года потребовалось Перейре, чтобы полностью взять ситуацию под контроль и навсегда отказаться от алкоголя. Его история уникальна тем, что он достиг вершин в ММА, уже будучи полностью трезвым человеком, доказывая, что прошлое не определяет будущее, если есть цель и поддержка близких.
Майкл Фелпс: прошел 45-дневный курс реабилитации
Величайший пловец в истории, Майкл Фелпс, чья карьера полна рекордов, пережил серьезный кризис. После Олимпиады в Лондоне его карьера пошла на спад. Он начал пропускать тренировки, много выпивать и играть в казино.
Осенью 2014 года Фелпса арестовали за вождение в нетрезвом виде. При задержании он несвязно говорил, уровень алкоголя в его крови вдвое превышал норму, а скорость его автомобиля была почти в два раза выше разрешенной. Это был не первый такой инцидент — похожий случай произошел в начале его карьеры в 2004 году.
Этот инцидент стал для него последним звоночком. Фелпс добровольно прошел 45-дневный курс реабилитации в центре лечения зависимостей. Он признал, что нуждается в помощи, и это помогло ему не только спасти жизнь, но и вернуться в большой спорт, блистательно выступив на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Кто-то из наших героев обращался к врачам, кто-то полагался на семью, а кто-то — на железную силу воли. Объединяет их одно: алкоголь когда-то был их слабостью, но борьба с ним сделала их сильнее. Их опыт показывает, что признать проблему — это первый шаг к победе, и что полноценная жизнь после зависимости возможна.