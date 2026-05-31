Что не так с модой на БАДы и витамины «для всего»

Почти 9 из 10 россиян принимают БАДы. Но большинство таких добавок могут быть бесполезны, а в худшем случае — опасны. При этом реальных дефицитов, подтвержденных анализами, не так много.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Биологически активные добавки прочно вошли в нашу жизнь. Реклама обещает чудо: достаточно пропить курс витаминов — и усталость пройдет, иммунитет укрепится, а кожа засияет. Но врачи и эксперты всего мира бьют тревогу: бесконтрольный прием БАДов может нанести серьезный вред. В этой статье — пять причин, почему польза добавок часто переоценивается, а настоящих дефицитов гораздо меньше, чем кажется.

Не сдавать анализы перед приемом

Назначить себе витамины самостоятельно — самая распространенная ошибка среди любителей БАДовИсточник: Freepik

Главная проблема современного подхода к БАДам — прием добавок без медицинских показаний и лабораторного подтверждения дефицитов. Люди покупают яркие баночки, ориентируясь на рекламу или советы знакомых, не имея ни малейшего представления о реальном состоянии своего организма.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая подчеркивает, что главная ошибка в приеме витаминов — это самоназначение. Без предварительного анализа и учета индивидуальных потребностей организма человек не может правильно подобрать дозировку. Ежегодно около 23 тысяч госпитализаций связаны с непредвиденными реакциями на биологически активные добавки.

Перед тем, как начать принимать любые БАДы необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Только специалист может определить, есть ли у вас реальный дефицит, и назначить правильную дозировку.

Заменять БАДами полноценное питание

Разнообразный рацион с овощами и фруктами дает организму почти все необходимое. Источник: Freepik

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают: БАДы не могут заменить полноценного питания. Главная рекомендация для обеспечения организма необходимыми полезными веществами — получать их из здорового и сбалансированного рациона, в котором достаточно овощей, фруктов и других натуральных продуктов.

Для большинства людей, если явных признаков дефицита нет, достаточно сбалансированного питания, чтобы поддерживать нормальный уровень витаминов в организме, и не нужно прибегать к дополнительному приему комплексов. Прежде чем покупать очередную банку добавок, пересмотрите свой рацион. Разнообразное питание с включением овощей, фруктов, белковых продуктов и полезных жиров способно покрыть потребности организма гораздо эффективнее любых БАДов.

Пить все подряд для профилактики

Исследования показывают, что дефицит определенных микроэлементов действительно существует, но это не значит, что нужны все витамины подряд. Источник: Freepik

Согласно исследованиям, жители России чаще всего испытывают нехватку витаминов D, А и группы В, а также таких микроэлементов, как железо, кальций и йод. Недостаток трех и более витаминов в организме отмечается почти у каждого второго ребенка в России и у каждого четвертого взрослого. Обеспечены всеми витаминами только 14% взрослого и 17% детского населения.

Однако эти данные не означают, что нужно пить все подряд. Речь идет о целенаправленном восполнении конкретных дефицитов, а не о приеме широкого спектра. Для беременных женщин существуют четкие рекомендации по приему фолиевой кислоты и железа. Во всех остальных случаях назначения должны быть персонализированными. Если вы подозреваете у себя дефицит, сдайте анализы на конкретные показатели, а не покупайте комплексные добавки для решения всех проблем сразу.

Считать, что «натуральное» — значит безопасное

Передозировка жирорастворимых витаминов может привести к серьезным токсическим реакциям.Источник: Freepik

Многие ошибочно полагают, что «натуральное» происхождение БАДов гарантирует их безопасность. Однако это не так. Например, такие добавки, как зверобой или кава, могут вызывать серьезные побочные эффекты и изменять метаболизм лекарств.

Особую опасность представляет передозировка жирорастворимых витаминов — А, D, Е и К. Они накапливаются в организме и выводятся медленно, поэтому их избыток может вызвать токсические реакции, включая нарушение сердечного ритма и головные боли. Водорастворимые витамины (C, B1, B6, B12) выводятся быстрее, но и их передозировка не исключена.

Если у вас нет дефицита какого-то витамина или микроэлемента, дополнительный прием в лучшем случае бесполезен. А в худшем — может навредить, вызвав передозировку или побочные эффекты. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток.

Доверять непроверенным производителям

При выборе БАДов важно проверять наличие свидетельства о государственной регистрации.Источник: Freepik

Рынок биологически активных добавок практически не ограничен. В отличие от лекарств, БАДы не сертифицируются на эффективность и безопасность. Более 60% БАДов на маркетплейсах и более 30% в аптеках являются фальсификатом или не зарегистрированы в России.

Недобросовестные производители используют агрессивную рекламу, приписывая добавкам лечебные свойства. Исследователи обнаружили в БАДах тяжёлые металлы и другие опасные примеси. Покупайте добавки только в проверенных аптеках, проверяйте наличие свидетельства о государственной регистрации и не верьте обещаниям излечения от всех болезней.

Биологически активные добавки — это не панацея и не безобидные витаминки. Это серьезные продукты, которые могут как помочь, так и навредить. Помните: ваше здоровье — в ваших руках, и лучшая инвестиция в него — это сбалансированный рацион, физическая активность и своевременное обращение к специалистам.