Что не так с модой на БАДы и витамины «для всего»

Биологически активные добавки прочно вошли в нашу жизнь. Реклама обещает чудо: достаточно пропить курс витаминов — и усталость пройдет, иммунитет укрепится, а кожа засияет. Но врачи и эксперты всего мира бьют тревогу: бесконтрольный прием БАДов может нанести серьезный вред. В этой статье — пять причин, почему польза добавок часто переоценивается, а настоящих дефицитов гораздо меньше, чем кажется.
Не сдавать анализы перед приемом
Главная проблема современного подхода к БАДам — прием добавок без медицинских показаний и лабораторного подтверждения дефицитов. Люди покупают яркие баночки, ориентируясь на рекламу или советы знакомых, не имея ни малейшего представления о реальном состоянии своего организма.
Врач-терапевт Светлана Бурнацкая подчеркивает, что главная ошибка в приеме витаминов — это самоназначение. Без предварительного анализа и учета индивидуальных потребностей организма человек не может правильно подобрать дозировку. Ежегодно около 23 тысяч госпитализаций связаны с непредвиденными реакциями на биологически активные добавки.
Перед тем, как начать принимать любые БАДы необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом. Только специалист может определить, есть ли у вас реальный дефицит, и назначить правильную дозировку.
Заменять БАДами полноценное питание
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают: БАДы не могут заменить полноценного питания. Главная рекомендация для обеспечения организма необходимыми полезными веществами — получать их из здорового и сбалансированного рациона, в котором достаточно овощей, фруктов и других натуральных продуктов.
Для большинства людей, если явных признаков дефицита нет, достаточно сбалансированного питания, чтобы поддерживать нормальный уровень витаминов в организме, и не нужно прибегать к дополнительному приему комплексов. Прежде чем покупать очередную банку добавок, пересмотрите свой рацион. Разнообразное питание с включением овощей, фруктов, белковых продуктов и полезных жиров способно покрыть потребности организма гораздо эффективнее любых БАДов.
Пить все подряд для профилактики
Согласно исследованиям, жители России чаще всего испытывают нехватку витаминов D, А и группы В, а также таких микроэлементов, как железо, кальций и йод. Недостаток трех и более витаминов в организме отмечается почти у каждого второго ребенка в России и у каждого четвертого взрослого. Обеспечены всеми витаминами только 14% взрослого и 17% детского населения.
Однако эти данные не означают, что нужно пить все подряд. Речь идет о целенаправленном восполнении конкретных дефицитов, а не о приеме широкого спектра. Для беременных женщин существуют четкие рекомендации по приему фолиевой кислоты и железа. Во всех остальных случаях назначения должны быть персонализированными. Если вы подозреваете у себя дефицит, сдайте анализы на конкретные показатели, а не покупайте комплексные добавки для решения всех проблем сразу.
Считать, что «натуральное» — значит безопасное
Многие ошибочно полагают, что «натуральное» происхождение БАДов гарантирует их безопасность. Однако это не так. Например, такие добавки, как зверобой или кава, могут вызывать серьезные побочные эффекты и изменять метаболизм лекарств.
Особую опасность представляет передозировка жирорастворимых витаминов — А, D, Е и К. Они накапливаются в организме и выводятся медленно, поэтому их избыток может вызвать токсические реакции, включая нарушение сердечного ритма и головные боли. Водорастворимые витамины (C, B1, B6, B12) выводятся быстрее, но и их передозировка не исключена.
Если у вас нет дефицита какого-то витамина или микроэлемента, дополнительный прием в лучшем случае бесполезен. А в худшем — может навредить, вызвав передозировку или побочные эффекты. Избыток витаминов так же опасен, как и их недостаток.
Доверять непроверенным производителям
Рынок биологически активных добавок практически не ограничен. В отличие от лекарств, БАДы не сертифицируются на эффективность и безопасность. Более 60% БАДов на маркетплейсах и более 30% в аптеках являются фальсификатом или не зарегистрированы в России.
Недобросовестные производители используют агрессивную рекламу, приписывая добавкам лечебные свойства. Исследователи обнаружили в БАДах тяжёлые металлы и другие опасные примеси. Покупайте добавки только в проверенных аптеках, проверяйте наличие свидетельства о государственной регистрации и не верьте обещаниям излечения от всех болезней.
Биологически активные добавки — это не панацея и не безобидные витаминки. Это серьезные продукты, которые могут как помочь, так и навредить. Помните: ваше здоровье — в ваших руках, и лучшая инвестиция в него — это сбалансированный рацион, физическая активность и своевременное обращение к специалистам.