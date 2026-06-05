Сын Плющенко, дочь Навки и другие дети звезд спорта, которые уже зарабатывают миллионы

Наследники известных чемпионов давно перестали жить за счет родителей. Одни заключают рекламные контракты с мировыми брендами, другие открывают свой бизнес, третьи делают успехи в профессиональном спорте. В этой статье — четверо детей российских звезд спорта, чьи доходы превышают суммы с шестью нулями.
Александр Плющенко (Гном Гномыч): 12 миллионов рублей в год
Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, — сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Уже в 12 лет его годовой доход составлял около 12 миллионов рублей. Это примерно миллион рублей в месяц.
Деньги поступали из нескольких источников. Во-первых, это участие в ледовых шоу отца, каждое из которых приносит солидный гонорар. Во-вторых, рекламные контракты с известными брендами, включая мирового производителя премиум-одежды. В-третьих, доходы от социальных сетей, где у юного фигуриста миллионы подписчиков. Также он получает премии за тренировки и соревнования, а иногда и разовые гонорары за съемки в кино.
По словам Рудковской, съемочный день Александра стоил от 500 тысяч рублей. Часть заработанного шла на самообеспечение: оплату услуг нянь, водителей, охранников, а также на костюмы, экипировку и инвентарь. К 12 годам Александр уже заработал на квартиру. В 2026 году 13-летний фигурист перешел под флаг Азербайджана и теперь сможет представлять эту страну на международных соревнованиях.
Александра Жулина (Алексия): свой бизнес вместо спорта
Александра Жулина — старшая дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и известного фигуриста Александра Жулина. В отличие от многих детей спортсменов, она не стала продолжать спортивную династию, а выбрала путь предпринимателя.
Александра окончила престижный МГИМО, после чего запустила собственный бизнес — сеть чайных. Первую точку она открыла в московском парке Горького, а затем запустила еще три в популярных местах столицы. Стоимость одного стаканчика чая в ее заведениях достигает 490 рублей.
По оценкам предпринимателя Андрея Ковалева, бизнес приносит Жулиной сотни тысяч рублей в месяц. Ковалев подчеркнул, что точную сумму подсчитать сложно, так как она зависит от многих факторов — квадратных метров, количества посадочных мест, сезонности. Тем не менее, речь идет именно о сотнях тысяч рублей ежемесячного дохода.
До запуска чайных Александра пробовала себя в разных сферах: занималась теннисом, училась актерскому мастерству, выпускала музыкальные треки под псевдонимом Алексия и даже работала ведущей на канале МУЗ-ТВ.
Варвара Слуцкая: продолжение фигурной династии
Варвара Слуцкая — дочь двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой. В отличие от многих детей знаменитостей, которые занимаются спортом по настоянию родителей, Варвара выбрала свой путь сама.
По словам Ирины Слуцкой, дочь с юного возраста проявляла самостоятельность. Она сама просила отдать ее в фигурное катание, сама приняла решение о переходе из одиночного катания в танцы на льду и сама выбирала тренера. Сейчас Варвара выступает в паре с Глебом Гончаровым, они вместе тренируются с сезона 2024−2025 годов.
Спортивные достижения пары уже приносят первые результаты. На финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров, который прошел в Челябинске в марте 2026 года, дуэт Слуцкой и Гончарова завоевал бронзовые награды. Фигуристы набрали 168,91 балла, обновив личный рекорд. В ритм-танце на этапе в Казани в октябре 2025 года они показали второй результат с суммой 63,34 балла.
Хотя конкретные суммы призовых не разглашаются, успехи на юниорском уровне открывают путь к профессиональной карьере и соответствующим доходам. Примечательно, что Ирина Слуцкая сознательно не вмешивается в тренировочный процесс дочери, доверяя тренерам.
Денис Карелин: сын легендарного борца в бизнесе
Денис Карелин — сын трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, депутата Госдумы и сенатора Александра Карелина. В отличие от отца, Денис не пошел в спорт, а выбрал предпринимательскую деятельность в строительной сфере.
По данным из открытых источников, Денис Карелин является совладельцем нескольких крупных компаний. Он владеет 8 процентами в ООО СК «ВИРА-Строй» — одном из крупнейших застройщиков Новосибирской области, который в 2022 году возглавил список застройщиков региона по объемам ввода жилья. Также Карелин владеет 20 процентами в ООО «Группа Вира», компании, основанной в 2024 году и занимающейся строительством жилых и нежилых зданий.
Группа компаний «Вира» ведет масштабные проекты. В Хабаровске, например, был приобретен участок под строительство жилого комплекса за 620 миллионов рублей — инвесторы рассчитывают отбить в разы больше на 53,5 тысячи квадратных метров жилья и почти тысяче квартир. В Омске Денис Карелин выступил одним из учредителей строительной компании «Перспектива».
Хотя точная прибыль Дениса Карелина от бизнеса публично не раскрывается, масштаб деятельности компаний, в которых он является совладельцем, говорит о миллиардных оборотах. Например, только один проект в Хабаровске предполагает строительство жилья на сумму, исчисляемую миллиардами рублей.
Все герои нашей статьи учатся не только спорту или предпринимательству, но и самостоятельности. Их знаменитые родители выступают в роли мудрых наставников, помогая детям найти свой путь, но не навязывая его. Кто-то из них продолжит спортивную карьеру, кто-то останется в бизнесе, но уже сейчас они доказывают: быть наследником звезды — не только привилегия, но и большая ответственность и возможность построить что-то свое.