Сын Плющенко, дочь Навки и другие дети звезд спорта, которые уже зарабатывают миллионы

Деньги поступали из нескольких источников. Во-первых, это участие в ледовых шоу отца, каждое из которых приносит солидный гонорар. Во-вторых, рекламные контракты с известными брендами, включая мирового производителя премиум-одежды. В-третьих, доходы от социальных сетей, где у юного фигуриста миллионы подписчиков. Также он получает премии за тренировки и соревнования, а иногда и разовые гонорары за съемки в кино.