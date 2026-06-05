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Песков в студии VK Видео: чтобы получить много, надо ставить максималистские цели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума — 2026 дал совет спортсменам, завершающим карьеру, и назвал формулу достижения успеха.

Источник: РИА "Новости"

Блогер Евгения Медведева, сама в прошлом фигуристка, спросила Пескова, как действовать людям, когда спорт заканчивается, а впереди еще целая жизнь: «Непонятно и страшно. Вы как с этим справлялись?».

«Вся жизнь состоит из каких-то этапов, очень важных. И каждый этап несет в себе очень много боли, очень много труда, успехов, падений. Надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить: если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем», — ответил официальный представитель Кремля.

На реплику интервьюера «Многого хочешь — много получишь» Песков сказал: «Конечно. Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не все, но многое».

В ходе блиц-опроса «Норм или стрём» пресс-секретарь резко оценил уход от ответа: «Отвечать “без комментариев” — это стрём. Не делайте так».

Он также признался, что не пользуется TikTok, на новости о себе не обращает внимания, а на вопрос ведущего Владимира Маркони: «Норм или стрём носить роскошные усы?» последовал стремительный ответ: «Это супернорм».