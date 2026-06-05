Песков в студии VK Видео: чтобы получить много, надо ставить максималистские цели

«Вся жизнь состоит из каких-то этапов, очень важных. И каждый этап несет в себе очень много боли, очень много труда, успехов, падений. Надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить: если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем», — ответил официальный представитель Кремля.