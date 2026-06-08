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КБЖУ тунца: таблицы для филе, стейков и консервов

Филе тунца содержит много белка при сравнительно невысокой калорийности. Но показатели КБЖУ заметно меняются, если речь идет о консервах в масле или стейке на гриле.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Тунец, в котором надо посчитать КБЖУ
КБЖУ богатого белком тунца зависит от способа приготовленияИсточник: Unsplash / CC0

КБЖУ тунца зависит от конкретного продукта, но обычно в 100 граммах содержится 20−30 г белка и от 90 до 250 ккал. Ниже собрали данные для самых популярных вариантов.

Калории, белки, жиры и углеводы в тунце

Больше всего на КБЖУ тунца влияют заливка в консервах и способ приготовления.

Филе тунца

Показатели указаны для сырого филе на 100 г.

Калорийность
110–140 ккал
Белки
23–29 г
Жиры
1–3 г
Углеводы
0 г

Типичная порция филе весом 150 г содержит примерно 165−210 ккал и 35−44 г белка.

Тунец консервированный в собственном соку

Бутерброд с тунцом в собственном соку
Консервированный в собственном соку тунец отличается пониженной калорийностьюИсточник: Freepik.com

Обычно содержит меньше жира и калорий, чем тунец в масле.

Калорийность90–130 ккал
Белки20–27 г
Жиры0,5–2 г
Углеводы0 г

Порция 150 г содержит примерно 135−195 ккал.

Тунец консервированный в масле

Основная часть калорий здесь приходится не на саму рыбу, а на добавленное масло.

Калорийность180–250 ккал
Белки20–27 г
Жиры8–18 г
Углеводы0 г

В порции 150 г может содержаться 270−375 ккал.

Стейк тунца

Стейк обычно готовят на сковороде, гриле или запекают.

Калорийность120–170 ккал
Белки25–30 г
Жиры2–5 г
Углеводы0 г

Стейк весом 150−200 г содержит около 215−305 ккал.

Жареный, запеченный и приготовленный на гриле тунец

Даже без панировки и соусов жареный тунец обычно получается калорийнее вареного или запеченного.

Вид приготовления
Калорийность на 100 г
Вареный
110–150 ккал
Запеченный
120–170 ккал
​​​​​​​На гриле
120–180 ккал
Жареный
160–250 ккал

Чем больше масла используют при готовке, тем выше становится калорийность блюда.

Сколько белка в тунце

Тунец, содержащий много белка
Тунец заслуженно считается одной из самых белковых рыбИсточник: Magnific

Тунец считается одной из самых белковых рыб.

В среднем в 100 г продукта содержится:

Филе тунца23–29 г белка
В собственном соку20–27 г белка
В масле20–27 г белка
Стейк тунца25–30 г белка

Если взять стандартную банку консервированного тунца массой 160−185 г, то в ней обычно содержится около 35−50 г белка. Для сравнения: это примерно столько же белка, сколько в 150−200 г куриной грудки.

Сколько калорий в банке тунца

Больше всего на калорийность банки влияет заливка.

Примерные значения:

ПродуктКалорийность банки
Тунец в собственном соку, 160–185 г150–240 ккал
Тунец в масле, 160–185 г300–460 ккал

Если часть масла сливают перед употреблением, фактическая калорийность порции может быть немного ниже.

Чем полезен тунец

Тунец ценят не только за высокое содержание белка.

В этой рыбе содержатся:

  • омега-3 жирные кислоты;
  • витамин D;
  • витамины группы B;
  • селен;
  • йод;
  • фосфор.

Белок из тунца хорошо усваивается и помогает дольше сохранять чувство сытости. При этом в большинстве видов тунца относительно мало насыщенных жиров по сравнению со многими мясными продуктами.

Несмотря на пользу, тунец относится к крупным хищным рыбам и может накапливать ртуть. Поэтому беременным, кормящим женщинам и маленьким детям обычно рекомендуют не есть его слишком часто.