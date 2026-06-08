КБЖУ тунца: таблицы для филе, стейков и консервов

КБЖУ тунца зависит от конкретного продукта, но обычно в 100 граммах содержится 20−30 г белка и от 90 до 250 ккал. Ниже собрали данные для самых популярных вариантов.
Калории, белки, жиры и углеводы в тунце
Больше всего на КБЖУ тунца влияют заливка в консервах и способ приготовления.
Филе тунца
Показатели указаны для сырого филе на 100 г.
|Калорийность
|110–140 ккал
|Белки
|23–29 г
|Жиры
|1–3 г
|Углеводы
|0 г
Типичная порция филе весом 150 г содержит примерно 165−210 ккал и 35−44 г белка.
Тунец консервированный в собственном соку
Обычно содержит меньше жира и калорий, чем тунец в масле.
|Калорийность
|90–130 ккал
|Белки
|20–27 г
|Жиры
|0,5–2 г
|Углеводы
|0 г
Порция 150 г содержит примерно 135−195 ккал.
Тунец консервированный в масле
Основная часть калорий здесь приходится не на саму рыбу, а на добавленное масло.
|Калорийность
|180–250 ккал
|Белки
|20–27 г
|Жиры
|8–18 г
|Углеводы
|0 г
В порции 150 г может содержаться 270−375 ккал.
Стейк тунца
Стейк обычно готовят на сковороде, гриле или запекают.
|Калорийность
|120–170 ккал
|Белки
|25–30 г
|Жиры
|2–5 г
|Углеводы
|0 г
Стейк весом 150−200 г содержит около 215−305 ккал.
Жареный, запеченный и приготовленный на гриле тунец
Даже без панировки и соусов жареный тунец обычно получается калорийнее вареного или запеченного.
|Вид приготовления
|Калорийность на 100 г
|Вареный
|110–150 ккал
|Запеченный
|120–170 ккал
|На гриле
|120–180 ккал
|Жареный
|160–250 ккал
Чем больше масла используют при готовке, тем выше становится калорийность блюда.
Сколько белка в тунце
Тунец считается одной из самых белковых рыб.
В среднем в 100 г продукта содержится:
|Филе тунца
|23–29 г белка
|В собственном соку
|20–27 г белка
|В масле
|20–27 г белка
|Стейк тунца
|25–30 г белка
Если взять стандартную банку консервированного тунца массой 160−185 г, то в ней обычно содержится около 35−50 г белка. Для сравнения: это примерно столько же белка, сколько в 150−200 г куриной грудки.
Сколько калорий в банке тунца
Больше всего на калорийность банки влияет заливка.
Примерные значения:
|Продукт
|Калорийность банки
|Тунец в собственном соку, 160–185 г
|150–240 ккал
|Тунец в масле, 160–185 г
|300–460 ккал
Если часть масла сливают перед употреблением, фактическая калорийность порции может быть немного ниже.
Чем полезен тунец
Тунец ценят не только за высокое содержание белка.
В этой рыбе содержатся:
- омега-3 жирные кислоты;
- витамин D;
- витамины группы B;
- селен;
- йод;
- фосфор.
Белок из тунца хорошо усваивается и помогает дольше сохранять чувство сытости. При этом в большинстве видов тунца относительно мало насыщенных жиров по сравнению со многими мясными продуктами.
Несмотря на пользу, тунец относится к крупным хищным рыбам и может накапливать ртуть. Поэтому беременным, кормящим женщинам и маленьким детям обычно рекомендуют не есть его слишком часто.