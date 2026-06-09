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Time назвал самых влиятельных людей в спорте в 2026 году

В список не вошли российские спортсмены.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Журнал Time опубликовал список из 100 спортсменов, которые оказали больше всего влияния на спорт в 2026 году.

Список разделен на четыре категории:

Легенды: баскетболист Леброн Джеймс, футболист Лионель Месси, фигурист Илья Малинин, теннисисты Янник Синнер и Карлос Алькарас, хоккеистка Мари-Филип Пулен, легкоатлет Арман Дюплантис, конькобежец Джордан Штольц и другие;

Титаны: футболисты Криштиану Роналду и Эрлинг Холанн, лыжник Йоханнес Клэбо, баскетболисты Виктор Вембаньяма и Шей Гилджес-Александер, бейсболист Аарон Джадж, хоккеист Джек Хьюз, комментатор NBC Майк Тирико и другие;

Новаторы: фигуристка Алиса Лью, горнолыжница Линдси Вонн, марафонец Себастьян Саве, баскетболисты Джейлен Брансон и Купер Флэгг, президент футбольного клуба «Лион» Мишель Канг и другие;

Лидеры: теннисистка Арина Соболенко, гонщик «Формулы-1» Кими Антонелли, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, дартсмен Люк Литтлер, боксер Александр Усик, глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт, принц Гарри и другие.

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