Надежные и необычные гири для тренировок дома: топ-3 модели

Домашние тренировки требуют компактного и универсального спортивного инвентаря. Гири позволяют выполнять десятки упражнений на руки, ноги, спину и мышцы корпуса, не занимая много места в квартире. При этом разные модели отличаются весом, покрытием, материалами и особенностями хвата.
Обзор лучших гирь для треинровок дома
Перед покупкой полезно сравнить основные особенности участников рейтинга. Такое сравнение помогает быстрее определить модель, которая подойдет именно под ваши задачи и уровень подготовки.
|Модель
|Особенность
|VictoryFit VF-KR120
|Мягкая модель
|Kilo
|Для спорта и украшения дома
|Iron Head
|Прочный чугунный корпус
Рейтинг лучших гирь для домашних тренировок
Для рейтинга мы отобрали гири, которые подходят для домашних тренировок и функциональных комплексов. При выборе учитывались вес, удобство хвата, долговечность материалов и универсальность применения.
VictoryFit VF-KR120
Мягкая гиря 12 кг
Вес 12 кг делает эту гирю подходящей для большого количества упражнений — от махов и приседаний до жимов и выпадов. Резиновая оболочка помогает снизить шум во время занятий и защищает напольное покрытие от случайных повреждений. Благодаря классической форме гиря привычна в работе даже тем, кто раньше занимался только в фитнес-зале.
Особенно удобно использовать такую гирю для тренировок дома, где важно бережно относиться к мебели и полу. Компактные размеры позволяют заниматься даже в небольшой комнате, а удобная ручка помогает сохранять уверенный хват во время динамичных движений. Такие гири для тренировок дома подойдут как начинающим спортсменам, так и тем, кто уже знаком с функциональным тренингом.
Kilo
Гиря
Вес 9 кг хорошо подходит для знакомства с гиревыми тренировками, интервальных комплексов и упражнений на выносливость. Матовое порошковое покрытие сохраняет аккуратный внешний вид даже при регулярных занятиях. Цельная конструкция помогает равномерно распределять нагрузку и сохранять стабильный баланс во время выполнения упражнений.
Для домашних тренировок важна не только функциональность, но и удобство хранения. Модель поставляется в фирменной коробке, поэтому ее проще перевозить или хранить между занятиями. Благодаря универсальному назначению такие гири для тренировок дома можно использовать для проработки большинства мышечных групп и постепенного увеличения нагрузки.
Iron Head
Гиря Череп
Цельнолитая чугунная конструкция рассчитана на интенсивное использование и регулярные силовые нагрузки. Вес 20 кг подойдет тем, кто уже имеет тренировочный опыт и хочет увеличить нагрузку в базовых упражнениях. Порошковое покрытие помогает сохранить поверхность в хорошем состоянии даже при частом использовании.
Интересный дизайн выделяет модель среди классических спортивных снарядов, а эргономичная форма делает хват более комфортным. Такие гири для тренировок дома подходят для развития силы, координации и общей физической подготовки. Компактная конструкция позволяет использовать их как в домашнем спортзале, так и в профессиональных тренировочных пространствах.
Гири остаются одним из самых универсальных видов спортивного инвентаря для домашних занятий. Легкие модели подойдут для знакомства с тренировками и кардиокомплексов, а более тяжелые варианты помогут развивать силу и выносливость. Выбирайте гирю с учетом уровня подготовки, доступного пространства и тренировочных целей.