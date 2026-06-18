Надежные и необычные гири для тренировок дома: топ-3 модели

Особенно удобно использовать такую гирю для тренировок дома, где важно бережно относиться к мебели и полу. Компактные размеры позволяют заниматься даже в небольшой комнате, а удобная ручка помогает сохранять уверенный хват во время динамичных движений. Такие гири для тренировок дома подойдут как начинающим спортсменам, так и тем, кто уже знаком с функциональным тренингом.