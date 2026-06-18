Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежные и необычные гири для тренировок дома: топ-3 модели

Лучшие гири для тренировок дома пригодятся тем, кто хочет поддерживать форму без посещения фитнес-клуба.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка занимается с гирей
Гири помогают проводить полноценные силовые тренировки даже в небольшой квартиреИсточник: Freepik

Домашние тренировки требуют компактного и универсального спортивного инвентаря. Гири позволяют выполнять десятки упражнений на руки, ноги, спину и мышцы корпуса, не занимая много места в квартире. При этом разные модели отличаются весом, покрытием, материалами и особенностями хвата.

Обзор лучших гирь для треинровок дома

Перед покупкой полезно сравнить основные особенности участников рейтинга. Такое сравнение помогает быстрее определить модель, которая подойдет именно под ваши задачи и уровень подготовки.

Модель
Особенность
VictoryFit VF-KR120
Мягкая модель
Kilo
Для спорта и украшения дома
Iron Head
Прочный чугунный корпус

Рейтинг лучших гирь для домашних тренировок

Для рейтинга мы отобрали гири, которые подходят для домашних тренировок и функциональных комплексов. При выборе учитывались вес, удобство хвата, долговечность материалов и универсальность применения.

VictoryFit VF-KR120

Мягкая гиря 12 кг

Мягкая гиря 12 кг

VictoryFit
от 3300 ₽
Гиря предназначена для силовых и функциональных тренировок. Она выполнена с резиновым покрытием, что снижает шум и защищает поверхность пола. Подходит для домашних занятий и тренировок в зале. Удобная форма обеспечивает комфортное выполнение упражнений
Где купить
Ozon Wildberries

Вес 12 кг делает эту гирю подходящей для большого количества упражнений — от махов и приседаний до жимов и выпадов. Резиновая оболочка помогает снизить шум во время занятий и защищает напольное покрытие от случайных повреждений. Благодаря классической форме гиря привычна в работе даже тем, кто раньше занимался только в фитнес-зале.

Особенно удобно использовать такую гирю для тренировок дома, где важно бережно относиться к мебели и полу. Компактные размеры позволяют заниматься даже в небольшой комнате, а удобная ручка помогает сохранять уверенный хват во время динамичных движений. Такие гири для тренировок дома подойдут как начинающим спортсменам, так и тем, кто уже знаком с функциональным тренингом.

Kilo

Гиря

Гиря

Kilo
от 13000 ₽
Продуманный инвентарь для силовых и функциональных тренировок дома. Стильный дизайн позволяет гармонично вписать гирю в интерьер домашнего спортзала. Вес позволяет работать с базовыми упражнениями. Матовое порошковое покрытие делает поверхность приятной на ощупь и устойчивой к износу
Где купить
Ozon Wildberries Яндекс Маркет

Вес 9 кг хорошо подходит для знакомства с гиревыми тренировками, интервальных комплексов и упражнений на выносливость. Матовое порошковое покрытие сохраняет аккуратный внешний вид даже при регулярных занятиях. Цельная конструкция помогает равномерно распределять нагрузку и сохранять стабильный баланс во время выполнения упражнений.

Для домашних тренировок важна не только функциональность, но и удобство хранения. Модель поставляется в фирменной коробке, поэтому ее проще перевозить или хранить между занятиями. Благодаря универсальному назначению такие гири для тренировок дома можно использовать для проработки большинства мышечных групп и постепенного увеличения нагрузки.

Iron Head

Гиря Череп

Гиря Череп

Iron Head
от 8900 ₽
Гиря Iron Head Череп 20 кг — цельная чугунная гиря для силовых тренировок и развития выносливости. Эргономичная форма и надежное покрытие обеспечивают безопасное выполнение упражнений. Подходит для домашних тренировок и залов
Где купить
Ozon Яндекс Маркет

Цельнолитая чугунная конструкция рассчитана на интенсивное использование и регулярные силовые нагрузки. Вес 20 кг подойдет тем, кто уже имеет тренировочный опыт и хочет увеличить нагрузку в базовых упражнениях. Порошковое покрытие помогает сохранить поверхность в хорошем состоянии даже при частом использовании.

Интересный дизайн выделяет модель среди классических спортивных снарядов, а эргономичная форма делает хват более комфортным. Такие гири для тренировок дома подходят для развития силы, координации и общей физической подготовки. Компактная конструкция позволяет использовать их как в домашнем спортзале, так и в профессиональных тренировочных пространствах.

Гири остаются одним из самых универсальных видов спортивного инвентаря для домашних занятий. Легкие модели подойдут для знакомства с тренировками и кардиокомплексов, а более тяжелые варианты помогут развивать силу и выносливость. Выбирайте гирю с учетом уровня подготовки, доступного пространства и тренировочных целей.