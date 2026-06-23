Стоит ли пить квас спортсменам: польза, риски и советы

Квас хорошо утоляет жажду и содержит органические кислоты, небольшое количество витаминов группы B и минералов. Однако одновременно в нем есть сахар, углекислый газ и следы алкоголя, которые могут влиять на самочувствие во время физических нагрузок. Чтобы понять, когда квас будет уместен, а когда лучше отдать предпочтение воде, разберем самые распространенные ситуации.