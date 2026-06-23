Стоит ли пить квас спортсменам: польза, риски и советы

Квас хорошо утоляет жажду и содержит органические кислоты, небольшое количество витаминов группы B и минералов. Однако одновременно в нем есть сахар, углекислый газ и следы алкоголя, которые могут влиять на самочувствие во время физических нагрузок. Чтобы понять, когда квас будет уместен, а когда лучше отдать предпочтение воде, разберем самые распространенные ситуации.
Что происходит с организмом во время тренировки
Во время физической активности организм теряет жидкость и электролиты через пот. Даже при умеренной нагрузке снижение уровня жидкости на 1−2% может сказаться на самочувствии: появляется усталость, учащается пульс, снижается выносливость и становится сложнее поддерживать привычный темп.
При этом главная задача во время занятий — быстро восполнять потерю воды. Напиток должен легко усваиваться и не создавать дополнительной нагрузки на желудок. Именно поэтому обычная вода считается универсальным вариантом практически для любых тренировок, тогда как сладкие и газированные напитки подходят далеко не всегда.
Совет 1. Во время интенсивной тренировки лучше выбрать воду
Если тренировка включает бег, силовые упражнения, интервальные нагрузки или длительное кардио, квас сложно назвать удачным выбором. Газировка может вызвать ощущение переполненности желудка, отрыжку или дискомфорт при активных движениях. Кроме того, сахар замедляет опорожнение желудка по сравнению с обычной водой.
Во время занятия намного важнее поддерживать нормальный водный баланс небольшими порциями жидкости каждые 15−20 минут. После окончания тренировки при хорошем самочувствии уже можно решить, хочется ли выпить немного кваса, но именно в процессе занятий предпочтение лучше оставить за чистой водой.
Складная бутылка для воды
Бутылка для воды
Совет 2. После тренировки небольшая порция кваса допустима
После завершения нагрузки организм постепенно восстанавливает запасы жидкости и энергии. Если речь идет о натуральном хлебном квасе без большого количества сахара, один стакан вполне может стать частью приема пищи. Он помогает разнообразить рацион и приятно освежает после занятий.
Однако полностью заменять им воду не стоит. Сначала желательно восполнить потерю жидкости обычной водой, а затем уже пить другие напитки. Если тренировка была продолжительной и сопровождалась обильным потоотделением, дополнительно стоит обратить внимание на продукты, богатые калием, магнием и натрием.
Вода питьевая, негазированная
Изотоник
Электролиты
Совет 3. Внимательно изучайте состав кваса
Под названием «квас» сегодня продаются совершенно разные напитки. Одни приготовлены методом естественного брожения, другие представляют собой сладкую газировку с ароматизаторами и большим количеством сахара. Для регулярного употребления второй вариант сложно назвать удачным, особенно если вы следите за питанием.
Перед покупкой стоит посмотреть состав. Чем меньше в нем добавленного сахара, красителей и ароматизаторов, тем лучше. Также полезно обратить внимание на пищевую ценность: иногда одна бутылка содержит столько сахара, сколько полноценный десерт. Такой напиток вряд ли станет хорошим спутником тренировок.
Совет 4. Не экспериментируйте с квасом перед соревнованиями
Даже если в обычной жизни квас не вызывает никаких неприятных ощущений, перед ответственными стартами или тяжелыми тренировками лучше отказаться от экспериментов. Газированные напитки могут по-разному влиять на пищеварение, особенно если предстоят бег, прыжки или упражнения с высокой интенсивностью.
Перед соревнованиями спортсмены обычно придерживаются проверенного режима питания и питья. Это позволяет избежать неприятных сюрпризов и полностью сосредоточиться на результате. Квас лучше оставить для восстановления после нагрузки или для обычного дня, когда нет необходимости показывать максимальную производительность.
Умная бутылка для воды
Совет 5. Учитывайте интенсивность и длительность тренировки
Квас может по-разному восприниматься организмом в зависимости от того, насколько тяжелой была нагрузка. При легкой активности — например, спокойной йоге, растяжке или прогулке на беговой дорожке — небольшое количество кваса после занятия не вызовет дискомфорта у большинства людей. В таких условиях он может восприниматься скорее как освежающий напиток, а не как спортивный элемент питания.
Совсем другая ситуация возникает при длительных или высокоинтенсивных тренировках. Здесь важнее быстрое восстановление водно-солевого баланса, и квас с его сахаром и углекислым газом уже не подходит как основной вариант. Он может замедлить ощущение гидратации и даже вызвать тяжесть в желудке.
Совет 6. Не используйте квас как замену спортивным напиткам
Спортивные напитки разрабатываются с учетом потребностей организма во время нагрузки: они помогают восполнять электролиты и поддерживать энергию. Квас, несмотря на наличие некоторых минералов и углеводов, не имеет сбалансированного состава для таких задач.
Если заменить им изотоник во время длительной тренировки, можно столкнуться с быстрой усталостью, снижением концентрации и ощущением «перегруженности» желудка. Особенно это актуально для тренировок в жаркую погоду, когда потери жидкости и солей выше обычного.
Энергетический углеводный гель с электролитами
Совет 7. Следите за индивидуальной реакцией организма
У разных людей квас может вызывать совершенно разные ощущения. У одних он не вызывает дискомфорта даже после физической активности, у других — приводит к вздутию или тяжести. Это связано с особенностями пищеварения, чувствительностью к газированным напиткам и уровнем сахара в рационе.
Поэтому важно не ориентироваться только на общие рекомендации, а наблюдать за собственным самочувствием. Если после кваса во время или после тренировки появляется дискомфорт, лучше исключить его из спортивного рациона и заменить более нейтральными напитками.
Квас не является универсальным напитком для тренировок, но и полностью запрещать его не стоит. В умеренных количествах он может подойти после легкой физической активности, тогда как во время интенсивных занятий лучше выбрать воду или изотоники. Главное — учитывать состав напитка, нагрузку и собственные ощущения.