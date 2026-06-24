КБЖУ бургеров: состав и пищевая ценность

КБЖУ бургеров чаще всего находится в диапазоне 180−320 ккал на 100 г. При этом один бургер обычно весит 150−250 г, поэтому калорийность порции нередко превышает 400−700 ккал. Ниже — данные для популярных видов бургеров и рекомендации для тех, кто следит за рационом.