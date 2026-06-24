КБЖУ бургеров: состав и пищевая ценность

КБЖУ бургеров чаще всего находится в диапазоне 180−320 ккал на 100 г. При этом один бургер обычно весит 150−250 г, поэтому калорийность порции нередко превышает 400−700 ккал. Ниже — данные для популярных видов бургеров и рекомендации для тех, кто следит за рационом.
Калории, белки, жиры и углеводы в бургерах
Даже похожие на вид бургеры могут заметно отличаться по калорийности и содержанию жиров. Ниже — средние значения для популярных вариантов.
Бургер с говядиной
Большая часть калорий здесь приходится на булку и котлету, а итоговые цифры заметно меняются из-за соуса.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|240–290 ккал
|Белки
|11–15 г
|Жиры
|10–16 г
|Углеводы
|22–30 г
Бургер с курицей
Куриная котлета часто делает бургер менее жирным, но многое зависит от панировки и соуса.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|210–270 ккал
|Белки
|12–17 г
|Жиры
|7–14 г
|Углеводы
|20–30 г
Чизбургер
Дополнительный ломтик сыра увеличивает калорийность не так сильно, как многие думают. Основную прибавку чаще дают соусы.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|260–320 ккал
|Белки
|12–16 г
|Жиры
|13–19 г
|Углеводы
|22–30 г
Рыбный бургер
Чаще всего для него используют рыбу в панировке, поэтому по калорийности он не всегда выигрывает у мясных вариантов.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|220–280 ккал
|Белки
|10–15 г
|Жиры
|9–15 г
|Углеводы
|22–30 г
Домашний бургер
Домашний бургер не всегда менее калорийный, но его проще подстроить под свои цели: уменьшить булку, соус или выбрать более постное мясо.
|Показатель
|На 100 г
|Калории
|180–280 ккал
|Белки
|12–20 г
|Жиры
|6–15 г
|Углеводы
|18–28 г
Можно ли есть бургеры при похудении
Сам по себе бургер не мешает снижению веса. Для похудения важнее общий рацион и количество калорий за день.
На практике разница между двумя бургерами может быть больше, чем кажется. Например, бургер с одной говяжьей котлетой и овощами часто содержит меньше калорий, чем куриный вариант с панировкой и большим количеством соуса.
Если хочется уменьшить калорийность бургера, проще всего начать с соусов. Майонезные и сырные варианты нередко добавляют больше калорий, чем дополнительные овощи или даже лишний ломтик сыра. Также заметно влияют двойная котлета, бекон и другие мясные добавки.
На практике один бургер время от времени не влияет на результат так сильно, как регулярный избыток калорий в рационе.