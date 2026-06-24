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КБЖУ бургеров: состав и пищевая ценность

При подсчете калорий внимание обычно обращают на котлету, хотя на КБЖУ бургеров нередко сильнее влияют соусы, сыр и другие добавки.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Бургер, в котором надо посчитать КБЖУ
В бургере мы привыкли считать калории по котлете, но нередко фигуру больше портят жирные соусы, сыр и добавкиИсточник: Freepik

КБЖУ бургеров чаще всего находится в диапазоне 180−320 ккал на 100 г. При этом один бургер обычно весит 150−250 г, поэтому калорийность порции нередко превышает 400−700 ккал. Ниже — данные для популярных видов бургеров и рекомендации для тех, кто следит за рационом.

Калории, белки, жиры и углеводы в бургерах

Даже похожие на вид бургеры могут заметно отличаться по калорийности и содержанию жиров. Ниже — средние значения для популярных вариантов.

Бургер с говядиной

Большая часть калорий здесь приходится на булку и котлету, а итоговые цифры заметно меняются из-за соуса.

ПоказательНа 100 г
Калории
240–290 ккал
Белки
11–15 г
Жиры
10–16 г
Углеводы
22–30 г

Бургер с курицей

Девушка ест бургер с куриной котлетой
Выбирайте куриную котлету без панировки для снижения жирности бургераИсточник: Freepik

Куриная котлета часто делает бургер менее жирным, но многое зависит от панировки и соуса.

ПоказательНа 100 г
Калории210–270 ккал
Белки12–17 г
Жиры7–14 г
Углеводы20–30 г

Чизбургер

Дополнительный ломтик сыра увеличивает калорийность не так сильно, как многие думают. Основную прибавку чаще дают соусы.

ПоказательНа 100 г
Калории260–320 ккал
Белки12–16 г
Жиры13–19 г
Углеводы22–30 г

Рыбный бургер

Рыбный бургер
Не считайте рыбный бургер легким — из-за панировки он часто калорийнее обычного мясногоИсточник: Unsplash

Чаще всего для него используют рыбу в панировке, поэтому по калорийности он не всегда выигрывает у мясных вариантов.

ПоказательНа 100 г
Калории220–280 ккал
Белки10–15 г
Жиры9–15 г
Углеводы22–30 г

Домашний бургер

Домашний бургер не всегда менее калорийный, но его проще подстроить под свои цели: уменьшить булку, соус или выбрать более постное мясо.

ПоказательНа 100 г
Калории180–280 ккал
Белки12–20 г
Жиры6–15 г
Углеводы18–28 г

Можно ли есть бургеры при похудении

Сам по себе бургер не мешает снижению веса. Для похудения важнее общий рацион и количество калорий за день.

На практике разница между двумя бургерами может быть больше, чем кажется. Например, бургер с одной говяжьей котлетой и овощами часто содержит меньше калорий, чем куриный вариант с панировкой и большим количеством соуса.

Если хочется уменьшить калорийность бургера, проще всего начать с соусов. Майонезные и сырные варианты нередко добавляют больше калорий, чем дополнительные овощи или даже лишний ломтик сыра. Также заметно влияют двойная котлета, бекон и другие мясные добавки.

На практике один бургер время от времени не влияет на результат так сильно, как регулярный избыток калорий в рационе.