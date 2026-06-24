Бренд El Capulco 0.0 открыл собственный пляж на побережье в Ялте

«El Capulco 0.0 — бренд про солнце, лёгкость и активный отдых, в 2025 году он вошёл в группу лидеров по ассоциации с летом и отдыхом. Открытие специального пляжного пространства — один из ключевых элементов развития брендированных пространств, которые позволяют напрямую взаимодействовать с аудиторией и усиливать потребительский опыт. Мы рассматриваем курортные локации как важную точку контакта с потребителем. Этот проект позволяет объединить продукт, атмосферу и досуг в едином формате и сделать El Capulco 0.0 частью летнего образа жизни аудитории», — отметил Максим Попов, директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям «Напитки Вместе».