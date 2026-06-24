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Бренд El Capulco 0.0 открыл собственный пляж на побережье в Ялте

На базе Массандровского комплекса в Ялте состоялось открытие нового пляжа от бренда безалкогольного лагера El Capulco 0.0, компании «Напитки Вместе», крупнейшей пивоваренной компании России, одного из ведущих игроков индустрии безалкогольных напитков. На открытии гостей ждали необычное меню и напитки, динамичные диджей-сеты и активности от бренда.

В честь запуска новый пляж преобразился в знаковую локацию в уникальной стилистике с яркими акцентными цветами бренда. El Capulco 0.0 — это безалкогольный лагер, сваренный в мексиканском стиле, в ДНК которого — мечта о вечном лете и отдыхе на берегу моря. Гости смогли погрузиться в эту атмосферу, попробовать необычные блюда кухни, а также безалкогольные коктейли на основе El Capulco 0.0.

В течение всего дня открытия гости могли выбрать активность по настроению: водный падел, безалкогольный бирпонг с El Capulco 0.0, корнхол и кинопоказ фильма о сёрфинге под открытым небом. Гастрозона дополнила программу и стала ещё одной точкой притяжения для тех, кто хотел провести день у моря в расслабленной летней атмосфере.

«El Capulco 0.0 — бренд про солнце, лёгкость и активный отдых, в 2025 году он вошёл в группу лидеров по ассоциации с летом и отдыхом. Открытие специального пляжного пространства — один из ключевых элементов развития брендированных пространств, которые позволяют напрямую взаимодействовать с аудиторией и усиливать потребительский опыт. Мы рассматриваем курортные локации как важную точку контакта с потребителем. Этот проект позволяет объединить продукт, атмосферу и досуг в едином формате и сделать El Capulco 0.0 частью летнего образа жизни аудитории», — отметил Максим Попов, директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям «Напитки Вместе».

Главным акцентом стала музыкальная программа. За настроение гостей отвечали DJ Spahova и DJ Happy Paul, а также Aldi и дуэт Sunbios. Финальным событием открытия стала игра «Face2Face» в четыре руки: Margaryan & Titorenko против Aldi & Busha.

«Для нас летний сезон всегда связан с яркими событиями, живой атмосферой и новыми форматами отдыха у моря. Открытие пляжа El Capulco 0.0 стало именно тем проектом, который позволит гостям найти на побережье не только возможность отдохнуть, но и впечатления, к которым захочется возвращаться всё лето», — подчеркнула Мария Есауленко, маркетинг-директор Массандровского пляжа.

Новый пляж El Capulco 0.0 на побережье Ялты будет открыт для гостей на протяжении всего летнего сезона и ожидает свыше 1 000 000 посетителей в течение всего периода работы. Вход на территорию пляжа свободный.

С 9 по 12 июля в локации пройдет известный международный фестиваль хип-хоп культуры «Лето Джем», который с 2001 года объединяет танцоров, диджеев и музыкантов разных стран и континентов.