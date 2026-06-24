Бренд El Capulco 0.0 открыл собственный пляж на побережье в Ялте

В честь запуска новый пляж преобразился в знаковую локацию в уникальной стилистике с яркими акцентными цветами бренда. El Capulco 0.0 — это безалкогольный лагер, сваренный в мексиканском стиле, в ДНК которого — мечта о вечном лете и отдыхе на берегу моря. Гости смогли погрузиться в эту атмосферу, попробовать необычные блюда кухни, а также безалкогольные коктейли на основе El Capulco 0.0.
В течение всего дня открытия гости могли выбрать активность по настроению: водный падел, безалкогольный бирпонг с El Capulco 0.0, корнхол и кинопоказ фильма о сёрфинге под открытым небом. Гастрозона дополнила программу и стала ещё одной точкой притяжения для тех, кто хотел провести день у моря в расслабленной летней атмосфере.
«El Capulco 0.0 — бренд про солнце, лёгкость и активный отдых, в 2025 году он вошёл в группу лидеров по ассоциации с летом и отдыхом. Открытие специального пляжного пространства — один из ключевых элементов развития брендированных пространств, которые позволяют напрямую взаимодействовать с аудиторией и усиливать потребительский опыт. Мы рассматриваем курортные локации как важную точку контакта с потребителем. Этот проект позволяет объединить продукт, атмосферу и досуг в едином формате и сделать El Capulco 0.0 частью летнего образа жизни аудитории», — отметил Максим Попов, директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям «Напитки Вместе».
Главным акцентом стала музыкальная программа. За настроение гостей отвечали DJ Spahova и DJ Happy Paul, а также Aldi и дуэт Sunbios. Финальным событием открытия стала игра «Face2Face» в четыре руки: Margaryan & Titorenko против Aldi & Busha.
«Для нас летний сезон всегда связан с яркими событиями, живой атмосферой и новыми форматами отдыха у моря. Открытие пляжа El Capulco 0.0 стало именно тем проектом, который позволит гостям найти на побережье не только возможность отдохнуть, но и впечатления, к которым захочется возвращаться всё лето», — подчеркнула Мария Есауленко, маркетинг-директор Массандровского пляжа.
Новый пляж El Capulco 0.0 на побережье Ялты будет открыт для гостей на протяжении всего летнего сезона и ожидает свыше 1 000 000 посетителей в течение всего периода работы. Вход на территорию пляжа свободный.
С 9 по 12 июля в локации пройдет известный международный фестиваль хип-хоп культуры «Лето Джем», который с 2001 года объединяет танцоров, диджеев и музыкантов разных стран и континентов.