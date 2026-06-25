Роналду, Бекхэм и другие: романы спортсменов и моделей, которые обсуждал весь мир

Союзы спортсменов и топ-моделей всегда вызывали особый интерес публики. В нашей статье — четыре самых обсуждаемых романа между звездами спорта и известными моделями.
Криштиану Роналду и Ирина Шейк
Португальский футболист Криштиану Роналду и российская супермодель Ирина Шейк познакомились в 2010 году на съемках рекламной кампании одного из брендов. По словам самого Роналду, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться внимания модели — она не сразу ответила взаимностью, и ухаживания заняли около двух лет.
Отношения пары развивались стремительно. Несмотря на постоянные разъезды — Роналду играл за мадридский «Реал», а Шейк работала между Нью-Йорком и Европой — они старались проводить время вместе. Родители Ирины, живущие в Челябинской области, были в восторге от будущего зятя и одобряли выбор дочери.
Однако в начале 2015 года журналисты заметили, что Шейк не появилась на церемонии вручения «Золотого мяча», куда Роналду пришел один. Вскоре стало известно: пара рассталась. В открытых источниках есть разные версии причин расставания, включая разногласия в жизненных приоритетах (Шейк хотела ребенка, а Роналду был сосредоточен на карьере). После расставания с Роналду Шейк построила отношения с актером Брэдли Купером, родила дочь и продолжает успешную карьеру в модельном бизнесе, оставаясь одной из самых востребованных российских моделей в мире.
Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс
Да, Виктория Бекхэм — не только певица (участница группы Spice Girls) и дизайнер, но и модель. Она всегда была иконой стиля, снималась для глянца и работала с мировыми брендами. Поэтому их с Дэвидом союз смело можно назвать романом спортсмена и модели.
Английский футболист Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс встретились в 1997 году. В то время именно Виктория была более зеаменитой — группа Spice Girls гремела на весь мир, а Бекхэм только начинал свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Бекхэм увидел Викторию на телеэкране и сразу понял, что это девушка его мечты.
Их первая встреча произошла в лаунже футбольного клуба — Виктория пришла на матч «Манчестер Юнайтед». По ее словам, это была любовь с первого взгляда. Пара объявила о помолвке в январе 1998 года, а в июле 1999-го сыграла роскошную свадьбу, которая, по оценкам прессы, обошлась в 800 тысяч фунтов.
Их брак пережил немало испытаний. В 2004 году личный помощник Бекхэма Ребекка Лус заявила о романе с футболистом, а также обвинила его в связи с испанской моделью. Дэвид всегда отрицал эти обвинения, а Виктория решила остаться с мужем. Несмотря на все трудности, пара вместе уже более 25 лет. У них четверо детей, а сами Бекхэмы считаются одним из самых крепких союзов в мире шоу-бизнеса.
Александр Овечкин и Виктория Лопырева
Российский хоккеист Александр Овечкин и победительница конкурса «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева встречались несколько лет в конце 2000-х. Их знакомство произошло, когда Лопырева работала на телевидении и предложила хоккеисту подготовить интервью — после публикации материала их общение не прекратилось.
Отношения были серьезными: Овечкин познакомил Викторию с родителями, а сама Виктория на мероприятиях представлялась невестой Александра. Однако постоянное внимание папарацци разрушило их союз. Сама Лопырева позже объясняла, что устала от того, что за ними неотступно следили. Она рассказывала, что стоило им пойти в кино, как наутро в газетах появлялись подробные отчеты.
После расставания с Овечкиным Лопырева построила успешную карьеру на телевидении, а сам хоккеист позже встретил свою будущую жену Анастасию Шубскую, с которой сегодня воспитывает двоих сыновей.
Новак Джокович и Елена Ристич
История любви Новака Джоковича и его жены Елены началась еще в школьные годы в Белграде. Они познакомились в теннисной школе, когда им было около 15 лет, а романтические отношения завязались в 2005 году.
Их путь к счастью не был легким. После окончания школы Елена уехала учиться в Милан, а затем в Монако, где получила степень магистра бизнес-администрирования. Джокович, в то время начинающий теннисист, разъезжал по турнирам. Пара редко встречалась, но обстоятельства только укрепляли их отношения.
Елена успешно работала в нефтяной компании, а также была лицом брендов нижнего белья и купальников, снималась для глянцевых журналов. Несмотря на занятость, она старалась ездить на турниры, где выступал Джокович, привлекая внимание фотографов своими яркими эмоциями на трибуне.
В 2011 году Елена оставила карьеру, чтобы сопровождать Джоковича по всему миру. В 2013 году теннисист сделал ей предложение, а в июле 2014 года они поженились на черногорском курорте Свети-Стефан. Свадьба была скромной — только для родных и близких друзей. Сегодня у пары двое детей — сын Стефан (2014) и дочь Тара (2017). Елена возглавляет благотворительный фонд Новака, который помогает детям в Сербии получать образование. Их союз считается одним из самых крепких и гармоничных в мире спорта — они вместе уже почти 20 лет.
Все эти пары были в центре внимания миллионов. Их фотографии украшали обложки журналов, а каждый шаг обсуждался в таблоидах. Одни союзы выдержали испытание славой, другие — нет. Но каждая из этих историй навсегда осталась в памяти поклонников как один из самых громких романов в мире спорта и моды.