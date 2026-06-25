Роналду, Бекхэм и другие: романы спортсменов и моделей, которые обсуждал весь мир

Их брак пережил немало испытаний. В 2004 году личный помощник Бекхэма Ребекка Лус заявила о романе с футболистом, а также обвинила его в связи с испанской моделью. Дэвид всегда отрицал эти обвинения, а Виктория решила остаться с мужем. Несмотря на все трудности, пара вместе уже более 25 лет. У них четверо детей, а сами Бекхэмы считаются одним из самых крепких союзов в мире шоу-бизнеса.