КБЖУ протеина: состав и пищевая ценность

КБЖУ протеина зависит от его вида и состава. В одной порции обычно содержится 20−27 г белка, но точные значения зависят от степени очистки белка, вкусовых добавок и производителя. Ниже — таблицы КБЖУ на 100 грамм и в одной порции.
Кратко по сути:
- в 100 г протеина обычно содержится 70−90 г белка;
- сывороточный, казеиновый и растительный протеин отличаются по КБЖУ;
- протеин — это не 100% белок, в составе есть жиры и углеводы;
- напиток на молоке калорийнее, чем на воде;
- точные значения лучше смотреть на упаковке.
Калории, белки, жиры и углеводы в разных видах протеина
Показатели могут немного различаться у разных производителей. Больше всего на КБЖУ влияют степень очистки белка, вкусовые добавки и подсластители.
Сывороточный протеин (100 г)
Именно по сывороточному протеину чаще всего сравнивают КБЖУ других видов.
|Калорийность
|370–410 ккал
|Белки
|75–85 г
|Жиры
|3–8 г
|Углеводы
|4–10 г
Казеиновый протеин (100 г)
По калорийности и содержанию белка обычно мало отличается от сывороточного протеина.
|Калорийность
|350–390 ккал
|Белки
|75–85 г
|Жиры
|1–4 г
|Углеводы
|4–8 г
Растительный протеин (100 г)
Соевые изоляты нередко содержат около 80−90 г белка на 100 г, тогда как у горохового или тыквенного протеина этот показатель часто ниже — около 60−75 г.
|Калорийность
|350–400 ккал
|Белки
|65–85 г
|Жиры
|2–8 г
|Углеводы
|3–15 г
Яичный протеин (100 г)
В качественном яичном протеине доля белка часто превышает 80%, поэтому разброс КБЖУ между производителями обычно небольшой.
|Калорийность
|350–390 ккал
|Белки
|75–85 г
|Жиры
|1–4 г
|Углеводы
|2–8 г
Сколько белка и калорий в одной порции протеина
Большинство производителей сывороточного протеина рекомендуют порцию около 30 г (один мерный скуп), но точный вес может немного отличаться. Для казеинового, растительного и других видов протеина значения могут немного отличаться, поэтому точные показатели лучше смотреть на упаковке.
Для одной порции это обычно:
- калорийность — 105−125 ккал;
- белки — 20−27 г;
- жиры — 1−2 г;
- углеводы — 1−4 г.
Протеин на воде и на молоке: как меняется КБЖУ
При приготовлении на воде КБЖУ остается таким же, как у сухой порции протеина. Молоко добавляет собственные калории, белки, жиры и углеводы, поэтому готовый напиток становится более калорийным.
Если приготовить 30 г сывороточного протеина с 200 мл молока жирностью 2,5%, получится примерно:
- калорийность — 200−240 ккал;
- белки — 26−33 г;
- жиры — 6−8 г;
- углеводы — 10−14 г.
По сравнению с водой молоко обычно добавляет около 90−120 ккал, 6−7 г белка, 5−6 г жиров и 9−10 г углеводов.