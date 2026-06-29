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КБЖУ протеина: состав и пищевая ценность

Многие покупают протеин ради белка, но в одной порции есть не только он. Поэтому с КБЖУ протеина без таблицы или этикетки легко ошибиться.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Протеин, в котором надо подсчитать КБЖУ
Содержание белка варьируется в зависимости от вида протеина, вкуса и степени очисткиИсточник: Unsplash

КБЖУ протеина зависит от его вида и состава. В одной порции обычно содержится 20−27 г белка, но точные значения зависят от степени очистки белка, вкусовых добавок и производителя. Ниже — таблицы КБЖУ на 100 грамм и в одной порции.

Кратко по сути:

  • в 100 г протеина обычно содержится 70−90 г белка;
  • сывороточный, казеиновый и растительный протеин отличаются по КБЖУ;
  • протеин — это не 100% белок, в составе есть жиры и углеводы;
  • напиток на молоке калорийнее, чем на воде;
  • точные значения лучше смотреть на упаковке.

Калории, белки, жиры и углеводы в разных видах протеина

Девушка смешивает протеин
Содержание белка на порцию протеина зависит от вида и брендаИсточник: Unsplash.com

Показатели могут немного различаться у разных производителей. Больше всего на КБЖУ влияют степень очистки белка, вкусовые добавки и подсластители.

Сывороточный протеин (100 г)

Именно по сывороточному протеину чаще всего сравнивают КБЖУ других видов.

Калорийность
370–410 ккал
Белки
75–85 г
Жиры
3–8 г
Углеводы
4–10 г

Казеиновый протеин (100 г)

По калорийности и содержанию белка обычно мало отличается от сывороточного протеина.

Калорийность350–390 ккал
Белки75–85 г
Жиры1–4 г
Углеводы4–8 г

Растительный протеин (100 г)

Соевые изоляты нередко содержат около 80−90 г белка на 100 г, тогда как у горохового или тыквенного протеина этот показатель часто ниже — около 60−75 г.

Калорийность350–400 ккал
Белки65–85 г
Жиры2–8 г
Углеводы3–15 г

Яичный протеин (100 г)

В качественном яичном протеине доля белка часто превышает 80%, поэтому разброс КБЖУ между производителями обычно небольшой.

Калорийность350–390 ккал
Белки75–85 г
Жиры1–4 г
Углеводы2–8 г

Сколько белка и калорий в одной порции протеина

Порция протеина
Рекомендованная порция сывороточного протеина составляет около 30 гИсточник: Unsplash.com

Большинство производителей сывороточного протеина рекомендуют порцию около 30 г (один мерный скуп), но точный вес может немного отличаться. Для казеинового, растительного и других видов протеина значения могут немного отличаться, поэтому точные показатели лучше смотреть на упаковке.

Для одной порции это обычно:

  • калорийность — 105−125 ккал;
  • белки — 20−27 г;
  • жиры — 1−2 г;
  • углеводы — 1−4 г.

Протеин на воде и на молоке: как меняется КБЖУ

При приготовлении на воде КБЖУ остается таким же, как у сухой порции протеина. Молоко добавляет собственные калории, белки, жиры и углеводы, поэтому готовый напиток становится более калорийным.

Если приготовить 30 г сывороточного протеина с 200 мл молока жирностью 2,5%, получится примерно:

  • калорийность — 200−240 ккал;
  • белки — 26−33 г;
  • жиры — 6−8 г;
  • углеводы — 10−14 г.

По сравнению с водой молоко обычно добавляет около 90−120 ккал, 6−7 г белка, 5−6 г жиров и 9−10 г углеводов.