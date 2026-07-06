Ягодичный мостик на одной ноге: как нагрузить ягодицы, а не поясницу

Ягодичный мостик на одной ноге — усложненный вариант мостика, где вес тела поднимается за счет одной опорной ноги. Упражнение сильнее нагружает ягодицу рабочей стороны и требует удерживать таз без завала. Ниже — как поставить стопу, куда деть свободную ногу и когда лучше не торопиться с гантелью.