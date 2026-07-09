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Как ускорить восстановление после тренировки с помощью питания

Эта подборка подойдет тем, кто регулярно тренируется и хочет быстрее восстанавливаться без лишних усилий.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка готовит
Правильное питание после тренировки помогает телу быстрее вернуться в ресурсное состояниеИсточник: Freepik

После тренировки организм тратит ресурсы: снижается уровень энергии, мышцы получают микроповреждения, уходит жидкость. Если не восполнить эти потери, появляется усталость, снижается прогресс и ухудшается самочувствие. Грамотно подобранные продукты помогают ускорить восстановление, поддержать мышцы и вернуть энергию без сложных схем и строгих диет.

Белковые продукты: база для восстановления мышц

После тренировки мышцам нужен белок — это основной материал для их восстановления. Подойдут курица, яйца, творог, рыба или греческий йогурт. Они помогают снизить мышечную болезненность и поддерживают рост мышечной ткани.

Если нет возможности полноценно поесть, выручает протеиновый коктейль. Его удобно взять с собой и выпить сразу после тренировки, не теряя время на готовку. Это особенно актуально при плотном графике.

Протеин

Протеин

Fuze
от 650 ₽
Протеин на основе пяти источников белка подходит для набора массы и повышения калорийности рациона. В порции содержится 25 г белка. Формула дополнена BCAA и витамином C. Клетчатка делает продукт более сытным. Подходит для перекусов и приема после тренировки
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Спортивный шейкер

Спортивный шейкер

Vplab
от 600 ₽
Шейкер на 700 мл из пищевого пластика. Внутри расположен металлический венчик, который тщательно взбивает даже плотные смеси. Крышка закрывается «колпачком» — менее герметично, зато быстро
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Быстрые углеводы: возвращают энергию

Во время тренировки расходуется гликоген — основной источник энергии. Чтобы восстановиться, важно добавить углеводы: бананы, рис, овсянку, цельнозерновой хлеб или мед. Они помогают быстрее вернуть силы и избежать сильной усталости.

Комбинация углеводов с белком работает лучше всего. Например, йогурт с фруктами или тост с яйцом — простой и эффективный вариант перекуса после зала.

Питьевой йогурт

Питьевой йогурт

Козочка с облачка
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Питьевой йогурт Козочка с облачка изготовлен из нормализованного козьего молока с использованием закваски молочнокислых культур. Йогурт не содержит сахара, имеет нежный вкус и подходит для тех, кто ищет альтернативу коровьему молоку.
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Ашан Мегамаркет
Перепелиные яйца

Перепелиные яйца

Маркет Перекресток
от 120 ₽
Перепелиные яйца подходят для салатов, горячих блюд и домашних соусов. Плотный белок и яркий желток дают насыщенный вкус. Продукт варится быстро и не трескается. Удобный формат помогает готовить порционно и делать рацион более питательным
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Перекрёсток Мегамаркет

Продукты с калием и магнием: против усталости и судорог

Минералы играют важную роль в восстановлении. Калий и магний помогают мышцам расслабляться и снижают риск судорог. Их можно получить из бананов, орехов, шпината, авокадо.

Если тренировки интенсивные или сопровождаются сильным потоотделением, можно дополнительно использовать минеральные комплексы. Это помогает быстрее вернуть нормальное самочувствие.

Изотоник

Изотоник

Bombbar
от 400 ₽
Готовый изотонический напиток в бутылке объемом 500 мл, который можно использовать сразу после открытия. Он подходит для восстановления водно-солевого баланса после физических нагрузок любой интенсивности. Напиток не содержит сахара, калорий, углеводов и белка
Где купить
Ozon Wildberries

Жидкость: ключевой элемент восстановления

Даже небольшая потеря жидкости влияет на самочувствие после тренировки. Вода помогает нормализовать обменные процессы и ускоряет восстановление.

При длительных или интенсивных нагрузках стоит обратить внимание на изотоники — они восполняют не только воду, но и электролиты. Это особенно полезно после кардио или тренировок в жару.

Бутылка для воды

Бутылка для воды

BORK
от 4500 ₽
Бутылка для воды — удобный аксессуар для напитков в дороге и повседневной жизни. Он выполнен из прочного и безопасного материала. Компактный размер позволяет легко брать его с собой. Эргономичный дизайн обеспечивает комфорт использования. Подходит для активных людей
Где купить
Технопарк

Полезные жиры: поддержка организма

Жиры часто недооценивают, но они важны для восстановления. Орехи, семена, оливковое масло и жирная рыба помогают снизить воспалительные процессы и поддерживают общее состояние организма.

Добавление небольшого количества жиров в рацион после тренировки делает питание более сбалансированным и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Оливковое масло Extra Virgin

Оливковое масло Extra Virgin

Filippo Berio
от 1949 ₽
Классическое нерафинированное оливковое масло в большой бутылке 2 л. Получено путем первого холодного отжима, обладает богатым и хорошо сбалансированным вкусом. Отличается тонким ароматом свежих оливок
Где купить
Яндекс Маркет Wildberries Ozon
Съедобный букет из орехов

Съедобный букет из орехов

FRESH BUKET
от 2659 ₽
Букет из отборных орехов станет необычным и запоминающимся подарком. Внутри макадамия, фисташки, миндаль, кешью и другие орехи без сахара и ароматизаторов, оформленные в подарочную композицию с открыткой и упаковкой
Где купить
Ozon Wildberries Яндекс Маркет

Быстрые и удобные варианты перекуса

Не всегда есть время готовить полноценный прием пищи. В таких случаях помогают готовые решения: протеиновые батончики, йогурты, творожные десерты без лишнего сахара.

Они подходят для перекуса сразу после тренировки, когда важно быстро восполнить ресурсы. Главное — выбирать состав с достаточным количеством белка и без избытка сахара.

Протеиновый батончик

Протеиновый батончик

Prime Kraft
от 1100 ₽
Протеиновый батончик — это белково-углеводный снек без сахара для активных людей и спортсменов. В одном батончике содержится 9,6 г протеина и 157 ккал, что делает его подходящим для перекуса до или после тренировки
Где купить
Ozon Wildberries
Протеиновый шоколад без сахара

Протеиновый шоколад без сахара

Chikalab
от 262 ₽
Протеиновый десерт без сахара сочетает тертое какао, сывороточный протеин и коллаген с пищевыми волокнами. Подходит для восстановления после тренировок, контроля веса и полезных перекусов. Доступен в разных вкусах: молочный, с орехами кешью, фундуком, кокосом и другими
Где купить
Ozon Wildberries Яндекс Маркет

Восстановление после тренировки напрямую зависит от того, что вы едите. Белки, углеводы, минералы и достаточное количество жидкости помогают быстрее вернуть энергию, снизить усталость и поддержать мышцы. Простые и понятные продукты работают не хуже сложных схем, если использовать их регулярно.