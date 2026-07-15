Сколько калорий в семечках: КБЖУ на 100 грамм и порцию

КБЖУ семечек зависит от их вида, но калорийность большинства популярных вариантов находится в пределах 550−620 ккал на 100 граммов. Ниже собраны таблицы для подсолнечных и тыквенных семечек, расчеты для популярных порций и советы, как считать калории, если семечки были в кожуре.