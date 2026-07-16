Как правильно медитировать: с чего начать и какую практику выбрать

Как медитировать, зависит прежде всего от того, какую практику человек выбирает. Одни техники строятся на наблюдении за дыханием и развитием внимания, другие являются частью религиозных традиций. Ниже разберем, чем они отличаются, что известно об их пользе и с чего начать, если интересует именно медитация как упражнение на внимание.