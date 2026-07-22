Спортивные товары на все случаи: что действительно пригодится в разных ситуациях

Домашние тренировки часто ограничены пространством и необходимостью не мешать соседям. В такой ситуации хорошо работают фитнес-резинки, коврик с хорошей амортизацией и утяжелители на руки или ноги. Они занимают минимум места, но позволяют варьировать нагрузку и выполнять полноценные тренировки.