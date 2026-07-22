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Спортивные товары на все случаи: что действительно пригодится в разных ситуациях

Если вы тренируетесь в разных условиях — дома, в зале или на улице — универсального набора не существует. Но есть вещи, которые закрывают конкретные задачи и делают занятия заметно удобнее.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется
Разные форматы тренировок требуют разного подхода — и правильных аксессуаровИсточник: Magnific

Разные форматы тренировок требуют разного подхода: где-то важна компактность, где-то — устойчивость или защита. Подобранные с учетом ситуации товары помогают избежать дискомфорта, снизить нагрузку на суставы и сделать занятия регулярными. В этой подборке — практичные решения, которые действительно работают в повседневных сценариях.

Для домашних тренировок: компактность и тишина

Домашние тренировки часто ограничены пространством и необходимостью не мешать соседям. В такой ситуации хорошо работают фитнес-резинки, коврик с хорошей амортизацией и утяжелители на руки или ноги. Они занимают минимум места, но позволяют варьировать нагрузку и выполнять полноценные тренировки.

Коврик с плотной структурой снижает нагрузку на суставы и делает упражнения комфортнее, особенно на твердых покрытиях. А резинки помогают заменить часть упражнений с тренажерами, добавляя сопротивление без лишнего шума.

Фитнес-резинки

Фитнес-резинки

Kama
от 400 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для силовых тренировок, растяжки, йоги и занятий дома. В комплект входят четыре резинки с разным уровнем сопротивления, поэтому нагрузку легко менять по мере прогресса. Латекс хорошо сохраняет эластичность при регулярном использовании
Где купить
Ozon Wildberries
Коврик для йоги

Коврик для йоги

Artmat
от 4100 ₽
Профессиональный коврик для йоги, фитнеса и интенсивных тренировок. Толщина 6 мм делает занятия более комфортными и снижает нагрузку на суставы. Материал TPE и замшевое покрытие создают приятную текстуру. В комплект входит чехол-переноска, который делает коврик удобным в транспортировке
Где купить
Ozon Яндекс Маркет Золотое яблоко
Утяжелители для ног

Утяжелители для ног

Sensana
от 2100 ₽
Утяжелители подходят для легких тренировок, восстановления и занятий с умеренной нагрузкой. Съемные грузики позволяют менять вес под конкретную задачу. Силиконовая оболочка и текстильный слой делают модель комфортной при контакте с кожей
Где купить
Спортмастер

Для тренировок в зале: комфорт и гигиена

В зале важно не только оборудование, но и личный комфорт. Полотенце из микрофибры, бутылка для воды и перчатки для тренировок помогают сосредоточиться на упражнениях, а не на неудобствах.

Перчатки снижают нагрузку на ладони при работе с весами и помогают держать гриф увереннее. А удобная бутылка с клапаном позволяет быстро восполнить воду без лишних пауз, что особенно важно при интенсивных тренировках.

Перчатки для турника

Перчатки для турника

Cliff
от 600 ₽
Перчатки для тренировок на турнике и брусьях. Выполнены из неопрена, сетки Air-mesh и микрофибры. Сетчатые вставки обеспечивают воздухообмен. Регулируемая застежка на липучке фиксирует модель на запястье. Конструкция с открытыми пальцами для мобильности и тактильного контакта
Где купить
Яндекс Маркет Ozon
Бутылка для воды

Бутылка для воды

BORK
от 4500 ₽
Бутылка для воды — удобный аксессуар для напитков в дороге и повседневной жизни. Он выполнен из прочного и безопасного материала. Компактный размер позволяет легко брать его с собой. Эргономичный дизайн обеспечивает комфорт использования. Подходит для активных людей
Где купить
Технопарк
Спортивное полотенце

Спортивное полотенце

Spolax
от 600 ₽
Компактное быстросохнущее полотенце из микрофибры сочетает легкость и прочность. Оно хорошо впитывает влагу и быстро сохнет, оставаясь мягким после стирок. Отличный выбор для дома, спортзала и путешествий
Где купить
Wildberries Ozon

Для уличных тренировок: защита и устойчивость

На улице условия менее предсказуемы: неровные поверхности, погода, температура. Здесь пригодятся спортивные коврики для улицы, налокотники или наколенники, а также удобные поясные сумки или рюкзаки.

Коврик с влагостойким покрытием защищает от холода и влаги, а защитные элементы помогают избежать травм при упражнениях на жестких поверхностях. Сумка или пояс освобождает руки и позволяет взять с собой ключи, телефон и воду.

Коврик для йоги и фитнеса

Коврик для йоги и фитнеса

Starfit
от 1300 ₽
Коврик подходит для занятий йогой, фитнесом, пилатесом и домашними тренировками. Поверхность не скользит и помогает сохранять устойчивость во время упражнений. Материал NBR приятно ощущается при контакте с кожей и смягчает нагрузку на локти и колени
Где купить
Ozon Wildberries
Сумка на пояс для бега

Сумка на пояс для бега

Demix
от 600 ₽
Поясная сумка помогает удобно разместить необходимые мелочи во время прогулок и тренировок. Внутренние и внешние карманы позволяют быстро найти нужную вещь. Регулируемый ремень помогает подобрать комфортную посадку. Водоотталкивающая пропитка защищает ткань от небольших осадков
Где купить
Ozon Demix
Рюкзак спортивный

Рюкзак спортивный

Demix
от 2800 ₽
Рюкзак сочетает практичность и необычный формат использования. Съемные лямки позволяют носить его как рюкзак или как мешок. Вместительное основное отделение подходит для спортивной формы и повседневных вещей. Водоотталкивающая обработка помогает защитить ткань от небольшого дождя
Где купить
Demix

Для восстановления после тренировки: расслабление мышц

После нагрузки важно уделить внимание восстановлению. В этом помогают массажные роллы и мячи, которые снимают напряжение и улучшают кровообращение.

Регулярное использование ролла помогает снизить ощущение крепатуры и быстрее вернуться к тренировкам. Особенно это актуально при интенсивных или силовых нагрузках, когда мышцы требуют дополнительного ухода.

Набор массажных роликов 2 в 1

Набор массажных роликов 2 в 1

Yugen
от 1200 ₽
Набор роликов помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение. В комплект входят рельефный валик и ручной роллер для точечной проработки мышц. Материал EVA устойчив к нагрузкам, не деформируется и не имеет запаха. Компактный набор подходит для домашних занятий, тренировок в зале и реабилитации
Где купить
Wildberries Ozon
Мяч для МФР

Мяч для МФР

Strong Body
от 460 ₽
Набор состоит из двух жестких массажных мячей диаметром 8 см. Они подходят для точечного массажа и миофасциального релиза спины, ног, стоп и рук. Мячи из прессованной пены легкие, нескользящие и долговечные, удобно брать на тренировки или в поездки
Где купить
Детский мир Ozon Wildberries

Для тренировок в дороге: мобильность и универсальность

Если вы часто в разъездах или не всегда имеете доступ к залу, стоит собрать компактный набор. Эспандеры, скакалка и складной коврик позволяют провести тренировку практически в любых условиях.

Эспандеры занимают минимум места, но дают достаточную нагрузку для базовых упражнений. Скакалка помогает быстро добавить кардио, а складной коврик делает занятия комфортнее даже на непривычных поверхностях.

Эспандер-лента

Эспандер-лента

SKLZ
от 5000 ₽
Тренировочная эспандер-лента из плотного латекса — для силовых занятий, растяжек и поддержки в упражнениях. Нагрузка от 27,2 до 68 кг. Не теряет упругость со временем и не деформируется материал
Где купить
Ozon Спортмастер
Скакалка скоростная

Скакалка скоростная

Mogold
от 600 ₽
Скоростная скакалка для интенсивных тренировок. Тонкий стальной трос в ПВХ-оплетке обеспечивает высокую скорость вращения. Рукоятки с подшипниками снижают сопротивление. Длина регулируется под рост пользователя. Подходит для кроссфита и бокса
Где купить
Ozon Wildberries
Коврик для йоги и фитнеса складной

Коврик для йоги и фитнеса складной

Kama
от 1700 ₽
Складной коврик — практичный аксессуар для занятий йогой, пилатесом и фитнесом. Он выполнен из современного материала ТПЭ, который обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и комфорт во время тренировок. Компактная складная конструкция позволяет легко брать коврик с собой в спортзал
Где купить
Ozon Wildberries

Подходящие спортивные товары делают тренировки не только удобнее, но и стабильнее. Когда под рукой есть нужные вещи для каждой ситуации, проще поддерживать режим и не пропускать занятия. Попробуйте собрать набор под свой формат — и тренировки станут заметно комфортнее.