Сколько калорий в окрошке: КБЖУ на 100 грамм и порцию

Калорийность окрошки обычно от 40 до 110 ккал на 100 грамм. Больше всего на КБЖУ влияют заправка, мясные продукты и количество жирных добавок. Ниже сравним популярные варианты блюда, посчитаем калории в порции и разберем, подходит ли окрошка при похудении.