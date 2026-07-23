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Сколько калорий в окрошке: КБЖУ на 100 грамм и порцию

Холодная окрошка кажется легким блюдом, но ее калорийность может заметно отличаться в зависимости от заправки и главных ингредиентов.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Окрошка, в которой надо подсчитать КБЖУ
Окрошка может быть хорошим выбором летом: она освежает, а при умеренной калорийности подходит и тем, кто следит за рациономИсточник: Freepik.com

Калорийность окрошки обычно от 40 до 110 ккал на 100 грамм. Больше всего на КБЖУ влияют заправка, мясные продукты и количество жирных добавок. Ниже сравним популярные варианты блюда, посчитаем калории в порции и разберем, подходит ли окрошка при похудении.

Кратко по сути:

  • окрошка на воде или нежирном кефире обычно менее калорийная;
  • майонез и жирная сметана заметно повышают калорийность блюда;
  • куриная грудка чаще оказывается менее калорийной, чем вареная колбаса;
  • в одной порции окрошки обычно содержится около 120−300 ккал;
  • окрошку можно включать в рацион при похудении, если учитывать общую калорийность питания.

Калорийность и КБЖУ окрошки на 100 грамм

Единого рецепта окрошки нет, поэтому ее калорийность может заметно отличаться. В таблице — средние значения для популярных вариантов блюда.

Вид окрошки
Калории
БЖУ
На воде или минералке
40 ккал
Б 3 г / Ж 2 г / У 3 г
На кефире 1%
52 ккал
Б 4 г / Ж 2 г / У 4 г
На квасе
63 ккал
Б 3 г / Ж 3 г / У 6 г
На воде со сметаной
84 ккал
Б 3 г / Ж 6 г / У 5 г
На воде с майонезом
112 ккал
Б 3 г / Ж 9 г / У 5 г

В таблице приведены средние значения для самых распространенных вариантов окрошки. Фактическая калорийность зависит от рецепта, жирности продуктов и выбранной основы — например, белого окрошечного или хлебного кваса.

Сколько калорий в порции окрошки

Чаще всего окрошку подают в глубокой тарелке объемом около 250−300 г. Поэтому при подсчете рациона удобнее ориентироваться не только на 100 грамм, но и на обычную порцию.

Порция
Калорийность*
250 г
100–280 ккал
300 г
120–335 ккал
400 г
160–450 ккал

*В зависимости от рецепта и заправки.

Если окрошка подается со сметаной или майонезом, которые добавляют уже в тарелку, их тоже стоит учитывать отдельно. Одна столовая ложка сметаны может добавить около 30−40 ккал, а майонеза — около 90−100 ккал.

От чего зависит калорийность окрошки

Калорийная окрошка
Даже самую легкую окрошку на воде можно сделать тяжелой, если щедро добавить майонезИсточник: Freepik.com

Даже при одинаковом объеме две тарелки окрошки могут отличаться по калорийности почти в два раза. Основные причины такие:

  • Заправка. Наименее калорийной обычно получается окрошка на воде или нежирном кефире. Добавление жирной сметаны или майонеза заметно повышает калорийность блюда.
  • Мясная основа. Куриная грудка или нежирная говядина чаще менее калорийны, чем вареная колбаса или ветчина.
  • Количество картофеля. Картофель увеличивает содержание углеводов и общую калорийность блюда.
  • Жирность молочных продуктов. Чем жирнее кефир или сметана, тем больше калорий.
  • Размер порции. Даже низкокалорийная окрошка перестает быть легким блюдом, если съесть очень большую тарелку.

Можно ли есть окрошку при похудении

Окрошка вполне подходит для снижения веса, если вписывается в суточную калорийность рациона. Само по себе это блюдо не мешает похудению и не ускоряет его — все зависит от общего количества получаемой энергии.

Чтобы сделать окрошку менее калорийной, можно:

  • заменить вареную колбасу куриной грудкой или нежирной говядиной;
  • использовать кефир низкой жирности, айран или воду вместо майонеза;
  • уменьшить количество сметаны или выбрать менее жирную;
  • добавить больше огурцов, редиса и зелени;
  • следить за размером порции.

Если цель — снизить калорийность блюда, обычно эффективнее заменить майонез или часть колбасы, чем полностью убирать картофель.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на самые частые вопросы о калорийности и КБЖУ окрошки.

Какая окрошка менее калорийна — на квасе или кефире?

Нежирный кефир обычно менее калориен, чем магазинный хлебный квас. Однако точная разница зависит от конкретного напитка и рецепта.

Сколько калорий в окрошке с колбасой?

В среднем окрошка с вареной колбасой содержит около 60−90 ккал на 100 г, но при добавлении сметаны или майонеза калорийность может быть значительно выше.

Можно ли есть окрошку вечером?

Да, если она вписывается в дневной рацион. Для более легкого ужина лучше выбрать вариант на воде или нежирном кефире и не добавлять много майонеза или жирной сметаны.