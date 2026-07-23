Сколько калорий в окрошке: КБЖУ на 100 грамм и порцию

Калорийность окрошки обычно от 40 до 110 ккал на 100 грамм. Больше всего на КБЖУ влияют заправка, мясные продукты и количество жирных добавок. Ниже сравним популярные варианты блюда, посчитаем калории в порции и разберем, подходит ли окрошка при похудении.
Кратко по сути:
- окрошка на воде или нежирном кефире обычно менее калорийная;
- майонез и жирная сметана заметно повышают калорийность блюда;
- куриная грудка чаще оказывается менее калорийной, чем вареная колбаса;
- в одной порции окрошки обычно содержится около 120−300 ккал;
- окрошку можно включать в рацион при похудении, если учитывать общую калорийность питания.
Калорийность и КБЖУ окрошки на 100 грамм
Единого рецепта окрошки нет, поэтому ее калорийность может заметно отличаться. В таблице — средние значения для популярных вариантов блюда.
|Вид окрошки
|Калории
|БЖУ
|На воде или минералке
|40 ккал
|Б 3 г / Ж 2 г / У 3 г
|На кефире 1%
|52 ккал
|Б 4 г / Ж 2 г / У 4 г
|На квасе
|63 ккал
|Б 3 г / Ж 3 г / У 6 г
|На воде со сметаной
|84 ккал
|Б 3 г / Ж 6 г / У 5 г
|На воде с майонезом
|112 ккал
|Б 3 г / Ж 9 г / У 5 г
В таблице приведены средние значения для самых распространенных вариантов окрошки. Фактическая калорийность зависит от рецепта, жирности продуктов и выбранной основы — например, белого окрошечного или хлебного кваса.
Сколько калорий в порции окрошки
Чаще всего окрошку подают в глубокой тарелке объемом около 250−300 г. Поэтому при подсчете рациона удобнее ориентироваться не только на 100 грамм, но и на обычную порцию.
|Порция
|Калорийность*
|250 г
|100–280 ккал
|300 г
|120–335 ккал
|400 г
|160–450 ккал
*В зависимости от рецепта и заправки.
Если окрошка подается со сметаной или майонезом, которые добавляют уже в тарелку, их тоже стоит учитывать отдельно. Одна столовая ложка сметаны может добавить около 30−40 ккал, а майонеза — около 90−100 ккал.
От чего зависит калорийность окрошки
Даже при одинаковом объеме две тарелки окрошки могут отличаться по калорийности почти в два раза. Основные причины такие:
- Заправка. Наименее калорийной обычно получается окрошка на воде или нежирном кефире. Добавление жирной сметаны или майонеза заметно повышает калорийность блюда.
- Мясная основа. Куриная грудка или нежирная говядина чаще менее калорийны, чем вареная колбаса или ветчина.
- Количество картофеля. Картофель увеличивает содержание углеводов и общую калорийность блюда.
- Жирность молочных продуктов. Чем жирнее кефир или сметана, тем больше калорий.
- Размер порции. Даже низкокалорийная окрошка перестает быть легким блюдом, если съесть очень большую тарелку.
Можно ли есть окрошку при похудении
Окрошка вполне подходит для снижения веса, если вписывается в суточную калорийность рациона. Само по себе это блюдо не мешает похудению и не ускоряет его — все зависит от общего количества получаемой энергии.
Чтобы сделать окрошку менее калорийной, можно:
- заменить вареную колбасу куриной грудкой или нежирной говядиной;
- использовать кефир низкой жирности, айран или воду вместо майонеза;
- уменьшить количество сметаны или выбрать менее жирную;
- добавить больше огурцов, редиса и зелени;
- следить за размером порции.
Если цель — снизить калорийность блюда, обычно эффективнее заменить майонез или часть колбасы, чем полностью убирать картофель.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на самые частые вопросы о калорийности и КБЖУ окрошки.
Какая окрошка менее калорийна — на квасе или кефире?
Нежирный кефир обычно менее калориен, чем магазинный хлебный квас. Однако точная разница зависит от конкретного напитка и рецепта.
Сколько калорий в окрошке с колбасой?
В среднем окрошка с вареной колбасой содержит около 60−90 ккал на 100 г, но при добавлении сметаны или майонеза калорийность может быть значительно выше.
Можно ли есть окрошку вечером?
Да, если она вписывается в дневной рацион. Для более легкого ужина лучше выбрать вариант на воде или нежирном кефире и не добавлять много майонеза или жирной сметаны.