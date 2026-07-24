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КБЖУ арбуза: состав и пищевая ценность

Из-за объема воды кажется, что калорий в арбузе почти нет, однако при подсчете рациона его калорийность тоже нужно учитывать.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Арбуз, в котором надо подсчитать КБЖУ
Благодаря низкой калорийности и большому содержанию воды арбуз помогает быстро утолить голодИсточник: Magnific.com

КБЖУ арбуза на 100 грамм невелико: в мякоти около 30 ккал и 7,6 г углеводов. Однако за один раз можно съесть даже килограмм, поэтому при подсчете рациона важен размер порции.

Калории, белки, жиры и углеводы в арбузе на 100 грамм

В таблице приведены средние значения для свежей мякоти без кожуры.

Показатели разных сортов и отдельных плодов могут немного отличаться в зависимости от спелости и содержания сахаров.

ПоказательНа 100 г
Калорийность
30 ккал
Белки
0,6 г
Жиры
0,2 г
Углеводы
7,6 г
Сахара
6,2 г
Клетчатка
0,4 г
Вода
91,4 г

Основная часть углеводов приходится на природные сахара: фруктозу, глюкозу и сахарозу. Белков, жиров и клетчатки в арбузе мало.

При этом сладкий вкус не означает высокой калорийности. Более 90% мякоти составляет вода.

Сколько калорий в порции, куске и 1 кг арбуза

Размер куска может сильно отличаться, поэтому точнее считать калорийность по весу мякоти без кожуры.

Количество мякоти
Калории
БЖУ
100 г
30 ккал
Б 0,6 / Ж 0,2 / У 7,6
200 г
60 ккал
Б 1,2 / Ж 0,3 / У 15,2
300 г
90 ккал
Б 1,8 / Ж 0,5 / У 22,8
500 г
150 ккал
Б 3,1 / Ж 0,8 / У 38
1 кг
300 ккал
Б 6,1 / Ж 1,5 / У 76

Средний кусок без кожуры весит примерно 200−300 г и содержит около 60−90 ккал. Для более точного расчета порцию лучше взвесить.

Сколько калорий в мякоти целого арбуза

Калорийность целого арбуза считают по весу мякоти без кожуры. В среднем съедобная часть занимает около 55−60% массы плода.

Вес арбуза с кожурой
Примерный вес мякоти
Калорийность мякоти
3 кг
1,7 кг
около 510 ккал
5 кг
2,9 кг
около 860 ккал
7 кг
4 кг
около 1200 ккал
10 кг
5,7 кг
около 1710 ккал

Для точного расчета мякоть взвешивают отдельно и умножают ее массу на 30 ккал на каждые 100 г.

Можно ли есть арбуз при похудении

Арбуз для похудения
Из-за высокого содержания воды арбуз помогает поддерживать поступление жидкости с пищейИсточник: Magnific.com

Арбуз можно включать в рацион при дефиците калорий: в 100 г мякоти около 30 ккал. Однако большие порции тоже нужно учитывать — в килограмме арбуза примерно 300 ккал.

Арбуз содержит мало белка и клетчатки, поэтому насыщает ненадолго. Чтобы голод не возвращался быстро, его лучше есть после основного приема пищи или сочетать с источником белка.

Отказываться от арбуза из-за природного сахара не нужно. Важнее учитывать размер порции и общую калорийность рациона.

Витамины и минералы в составе арбуза

В 100 г арбуза содержится около 8 мг витамина C — примерно 9% суточной нормы, 112 мг калия — около 3% и 10 мг магния — около 2%.

Витамин C участвует в работе иммунной системы и синтезе коллагена, калий помогает поддерживать водно-солевой баланс и работу мышц, а магний необходим для нервной системы и энергетического обмена. Также в красной мякоти есть ликопин — антиоксидантный пигмент.

Арбуз не покрывает значительную часть суточной потребности в витаминах и минералах, но может быть их дополнительным источником в рационе.

Вопросы и ответы

Калорийность арбуза зависит прежде всего от массы съеденной мякоти. Ниже ответим на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете порций.

Как взвешивать арбуз: с кожурой или без?

Для подсчета КБЖУ взвешивают мякоть без кожуры. Можно также вычесть вес оставшихся корок из массы целого арбуза.

Отличается ли калорийность желтого арбуза от красного?

Существенной и постоянной разницы нет. Калорийность больше зависит от сорта, спелости и содержания сахаров, чем от цвета мякоти. Для обычного подсчета можно использовать среднее значение — около 30 ккал на 100 г.

Что калорийнее — арбуз или дыня?

В 100 г арбуза около 30 ккал, а в большинстве сортов дыни — примерно 34−38 ккал. Разница небольшая, поэтому при подсчете рациона важнее учитывать размер порции.