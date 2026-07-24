КБЖУ арбуза: состав и пищевая ценность

КБЖУ арбуза на 100 грамм невелико: в мякоти около 30 ккал и 7,6 г углеводов. Однако за один раз можно съесть даже килограмм, поэтому при подсчете рациона важен размер порции.
Калории, белки, жиры и углеводы в арбузе на 100 грамм
В таблице приведены средние значения для свежей мякоти без кожуры.
Показатели разных сортов и отдельных плодов могут немного отличаться в зависимости от спелости и содержания сахаров.
|Показатель
|На 100 г
|Калорийность
|30 ккал
|Белки
|0,6 г
|Жиры
|0,2 г
|Углеводы
|7,6 г
|Сахара
|6,2 г
|Клетчатка
|0,4 г
|Вода
|91,4 г
Основная часть углеводов приходится на природные сахара: фруктозу, глюкозу и сахарозу. Белков, жиров и клетчатки в арбузе мало.
При этом сладкий вкус не означает высокой калорийности. Более 90% мякоти составляет вода.
Сколько калорий в порции, куске и 1 кг арбуза
Размер куска может сильно отличаться, поэтому точнее считать калорийность по весу мякоти без кожуры.
|Количество мякоти
|Калории
|БЖУ
|100 г
|30 ккал
|Б 0,6 / Ж 0,2 / У 7,6
|200 г
|60 ккал
|Б 1,2 / Ж 0,3 / У 15,2
|300 г
|90 ккал
|Б 1,8 / Ж 0,5 / У 22,8
|500 г
|150 ккал
|Б 3,1 / Ж 0,8 / У 38
|1 кг
|300 ккал
|Б 6,1 / Ж 1,5 / У 76
Средний кусок без кожуры весит примерно 200−300 г и содержит около 60−90 ккал. Для более точного расчета порцию лучше взвесить.
Сколько калорий в мякоти целого арбуза
Калорийность целого арбуза считают по весу мякоти без кожуры. В среднем съедобная часть занимает около 55−60% массы плода.
|Вес арбуза с кожурой
|Примерный вес мякоти
|Калорийность мякоти
|3 кг
|1,7 кг
|около 510 ккал
|5 кг
|2,9 кг
|около 860 ккал
|7 кг
|4 кг
|около 1200 ккал
|10 кг
|5,7 кг
|около 1710 ккал
Для точного расчета мякоть взвешивают отдельно и умножают ее массу на 30 ккал на каждые 100 г.
Можно ли есть арбуз при похудении
Арбуз можно включать в рацион при дефиците калорий: в 100 г мякоти около 30 ккал. Однако большие порции тоже нужно учитывать — в килограмме арбуза примерно 300 ккал.
Арбуз содержит мало белка и клетчатки, поэтому насыщает ненадолго. Чтобы голод не возвращался быстро, его лучше есть после основного приема пищи или сочетать с источником белка.
Отказываться от арбуза из-за природного сахара не нужно. Важнее учитывать размер порции и общую калорийность рациона.
Витамины и минералы в составе арбуза
В 100 г арбуза содержится около 8 мг витамина C — примерно 9% суточной нормы, 112 мг калия — около 3% и 10 мг магния — около 2%.
Витамин C участвует в работе иммунной системы и синтезе коллагена, калий помогает поддерживать водно-солевой баланс и работу мышц, а магний необходим для нервной системы и энергетического обмена. Также в красной мякоти есть ликопин — антиоксидантный пигмент.
Арбуз не покрывает значительную часть суточной потребности в витаминах и минералах, но может быть их дополнительным источником в рационе.
Вопросы и ответы
Калорийность арбуза зависит прежде всего от массы съеденной мякоти. Ниже ответим на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете порций.
Как взвешивать арбуз: с кожурой или без?
Для подсчета КБЖУ взвешивают мякоть без кожуры. Можно также вычесть вес оставшихся корок из массы целого арбуза.
Отличается ли калорийность желтого арбуза от красного?
Существенной и постоянной разницы нет. Калорийность больше зависит от сорта, спелости и содержания сахаров, чем от цвета мякоти. Для обычного подсчета можно использовать среднее значение — около 30 ккал на 100 г.
Что калорийнее — арбуз или дыня?
В 100 г арбуза около 30 ккал, а в большинстве сортов дыни — примерно 34−38 ккал. Разница небольшая, поэтому при подсчете рациона важнее учитывать размер порции.