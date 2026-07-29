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КБЖУ кабачка: состав и пищевая ценность

В свежем виде КБЖУ кабачка невелико, но после жарки калорийность блюда может вырасти в несколько раз из-за масла, муки и соусов.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Режет кабачок.
Источник: unsplash

КБЖУ кабачка на 100 грамм — около 17 ккал, 1,2 г белка, 0,3 г жиров и 3,1 г углеводов. В одном среднем овоще обычно меньше 100 ккал, однако точная цифра зависит от его веса. Разберемся, как считать калории в сыром, жареном, тушеном и запеченном кабачке.

Калории, белки, жиры и углеводы в кабачке на 100 грамм

В таблице приведены средние показатели для свежего сырого кабачка. В зависимости от сорта и зрелости плода значения могут немного отличаться.

Показатель
На 100 г


Калорийность
17 ккал


Белки
1,2 г


Жиры
0,3 г


Углеводы
3,1 г


в том числе клетчатка
около 1 г


Большую часть кабачка составляет вода. В 100 г овоща около 3,1 г углеводов, в том числе примерно 1 г клетчатки. Белка и жиров мало, поэтому кабачок не относится ни к белковым, ни к высокоуглеводным продуктам.

После варки, тушения или запекания клетчатка не исчезает, хотя текстура становится мягче.

Сколько калорий в порции и целом кабачке

В 100 г свежего кабачка около 17 ккал, поэтому порции весом 200−500 г содержат примерно от 34 до 85 ккал.

Количество
Калорийность
200 г
34 ккал
300 г
51 ккал
500 г
85 ккал
1 кг
170 ккал

Примерная калорийность целого кабачка:

  • маленький весом 200−300 г — 34−51 ккал;
  • средний весом 400−500 г — 68−85 ккал;
  • крупный весом 700 г — около 119 ккал.

Молодой кабачок можно взвешивать целиком: его кожуру и мягкие семена обычно не удаляют. У крупного зрелого плода калории лучше считать по массе очищенной мякоти.

Как меняется калорийность кабачка после приготовления

Режет кабачок соломкой.
Для домашнего расчета удобнее взвешивать кабачок и остальные ингредиенты до приготовления.Источник: Unsplash.com

Кабачок, запеченный или приготовленный на пару без масла, по общей калорийности почти не отличается от сырого. У жареного кабачка разброс намного больше: результат зависит от количества масла, муки и кляра.

Способ приготовления
Что происходит с калорийностью
Сырой
Около 17 ккал на 100 г
Вареный или на пару
Почти не меняется без добавок
Запеченный без масла
На 100 г может стать немного выше из-за потери воды
Тушеный
Зависит от масла, овощей и соуса
На гриле или сухой антипригарной сковороде без масла
Дополнительные калории не появляются 
Жареный
Заметно возрастает из-за масла
В муке или кляре
Добавляются калории из муки, яиц и масла

Для домашнего расчета удобнее взвешивать кабачок и остальные ингредиенты до приготовления. После тушения или запекания продукт теряет воду, поэтому калорийность всей порции не меняется, а показатель на 100 г готового блюда может вырасти.

При жарке больше всего на результат влияет масло. Например, 10 г масла добавляют к блюду около 90 ккал. Поэтому для жареных и тушеных кабачков нельзя назвать одно точное значение: нужно учитывать все продукты в рецепте.

Можно ли есть кабачки при похудении

Кабачок подходит для рациона с дефицитом калорий. Большая порция свежего или приготовленного без масла овоща содержит сравнительно мало энергии.

Чтобы калорийность блюда не выросла незаметно:

  • запекайте кабачки без масла или заранее отмеряйте его;
  • готовьте на пару, гриле или в аэрогриле;
  • учитывайте сыр, сметану, майонез и другие добавки;
  • не приравнивайте жареные кабачки к свежим.

Сам по себе кабачок не ускоряет похудение. Снижение веса зависит от общего дефицита калорий, а овощ помогает сделать порцию объемнее.

Витамины и минералы в составе кабачка

Кабачок и пюре из кабачка.
Молодой кабачок можно есть сырым.Источник: Magnific.com

Основную часть кабачка составляет вода, но вместе с ней организм получает небольшое количество витаминов и минеральных веществ:

  • витамин C участвует в работе иммунной системы и синтезе коллагена;
  • витамин B6 нужен для обмена белков и работы нервной системы;
  • фолаты участвуют в делении клеток и образовании крови;
  • калий помогает поддерживать водный баланс и нормальную работу мышц;
  • марганец участвует в обмене веществ и защите клеток от повреждения.

Содержание этих веществ в кабачке умеренное, поэтому овощ не стоит считать их основным источником. Его ценность скорее в низкой калорийности, большом количестве воды и возможности добавить объем блюду.

Вопросы и ответы

Калорийность самого кабачка зависит в основном от его веса, а готового блюда — от всех добавленных ингредиентов.

Можно ли есть сырой кабачок?

Да, молодой кабачок можно есть сырым. Плод нужно вымыть, а поврежденные участки срезать.

Если кабачок заметно горчит, его не стоит есть даже после приготовления. Горечь может быть признаком повышенного содержания кукурбитацинов, которые не разрушаются при нагревании и могут вызвать отравление.

При этом легкая травянистая горчинка и резко неприятный горький вкус — не одно и то же. Насторожить должна именно явная, сильная горечь.

Сколько калорий в запеченном кабачке?

Если готовить без масла, общая калорийность почти не меняется. Но на 100 г готового продукта показатель может стать немного выше, потому что кабачок теряет воду.

Меняется ли калорийность замороженного кабачка?

Сама заморозка почти не влияет на КБЖУ. Если кабачок заморозили без масла и других добавок, его калорийность остается примерно такой же, как у свежего. После размораживания овощ может потерять часть воды, поэтому показатель на 100 г иногда немного отличается.