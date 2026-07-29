КБЖУ кабачка: состав и пищевая ценность

КБЖУ кабачка на 100 грамм — около 17 ккал, 1,2 г белка, 0,3 г жиров и 3,1 г углеводов. В одном среднем овоще обычно меньше 100 ккал, однако точная цифра зависит от его веса. Разберемся, как считать калории в сыром, жареном, тушеном и запеченном кабачке.
Калории, белки, жиры и углеводы в кабачке на 100 грамм
В таблице приведены средние показатели для свежего сырого кабачка. В зависимости от сорта и зрелости плода значения могут немного отличаться.
|Показатель
|На 100 г
|Калорийность
|17 ккал
|Белки
|1,2 г
|Жиры
|0,3 г
|Углеводы
|3,1 г
|в том числе клетчатка
|около 1 г
Большую часть кабачка составляет вода. В 100 г овоща около 3,1 г углеводов, в том числе примерно 1 г клетчатки. Белка и жиров мало, поэтому кабачок не относится ни к белковым, ни к высокоуглеводным продуктам.
После варки, тушения или запекания клетчатка не исчезает, хотя текстура становится мягче.
Сколько калорий в порции и целом кабачке
В 100 г свежего кабачка около 17 ккал, поэтому порции весом 200−500 г содержат примерно от 34 до 85 ккал.
|Количество
|Калорийность
|200 г
|34 ккал
|300 г
|51 ккал
|500 г
|85 ккал
|1 кг
|170 ккал
Примерная калорийность целого кабачка:
- маленький весом 200−300 г — 34−51 ккал;
- средний весом 400−500 г — 68−85 ккал;
- крупный весом 700 г — около 119 ккал.
Молодой кабачок можно взвешивать целиком: его кожуру и мягкие семена обычно не удаляют. У крупного зрелого плода калории лучше считать по массе очищенной мякоти.
Как меняется калорийность кабачка после приготовления
Кабачок, запеченный или приготовленный на пару без масла, по общей калорийности почти не отличается от сырого. У жареного кабачка разброс намного больше: результат зависит от количества масла, муки и кляра.
|Способ приготовления
|Что происходит с калорийностью
|Сырой
|Около 17 ккал на 100 г
|Вареный или на пару
|Почти не меняется без добавок
|Запеченный без масла
|На 100 г может стать немного выше из-за потери воды
|Тушеный
|Зависит от масла, овощей и соуса
|На гриле или сухой антипригарной сковороде без масла
|Дополнительные калории не появляются
|Жареный
|Заметно возрастает из-за масла
|В муке или кляре
|Добавляются калории из муки, яиц и масла
Для домашнего расчета удобнее взвешивать кабачок и остальные ингредиенты до приготовления. После тушения или запекания продукт теряет воду, поэтому калорийность всей порции не меняется, а показатель на 100 г готового блюда может вырасти.
При жарке больше всего на результат влияет масло. Например, 10 г масла добавляют к блюду около 90 ккал. Поэтому для жареных и тушеных кабачков нельзя назвать одно точное значение: нужно учитывать все продукты в рецепте.
Можно ли есть кабачки при похудении
Кабачок подходит для рациона с дефицитом калорий. Большая порция свежего или приготовленного без масла овоща содержит сравнительно мало энергии.
Чтобы калорийность блюда не выросла незаметно:
- запекайте кабачки без масла или заранее отмеряйте его;
- готовьте на пару, гриле или в аэрогриле;
- учитывайте сыр, сметану, майонез и другие добавки;
- не приравнивайте жареные кабачки к свежим.
Сам по себе кабачок не ускоряет похудение. Снижение веса зависит от общего дефицита калорий, а овощ помогает сделать порцию объемнее.
Витамины и минералы в составе кабачка
Основную часть кабачка составляет вода, но вместе с ней организм получает небольшое количество витаминов и минеральных веществ:
- витамин C участвует в работе иммунной системы и синтезе коллагена;
- витамин B6 нужен для обмена белков и работы нервной системы;
- фолаты участвуют в делении клеток и образовании крови;
- калий помогает поддерживать водный баланс и нормальную работу мышц;
- марганец участвует в обмене веществ и защите клеток от повреждения.
Содержание этих веществ в кабачке умеренное, поэтому овощ не стоит считать их основным источником. Его ценность скорее в низкой калорийности, большом количестве воды и возможности добавить объем блюду.
Вопросы и ответы
Калорийность самого кабачка зависит в основном от его веса, а готового блюда — от всех добавленных ингредиентов.
Можно ли есть сырой кабачок?
Да, молодой кабачок можно есть сырым. Плод нужно вымыть, а поврежденные участки срезать.
Если кабачок заметно горчит, его не стоит есть даже после приготовления. Горечь может быть признаком повышенного содержания кукурбитацинов, которые не разрушаются при нагревании и могут вызвать отравление.
При этом легкая травянистая горчинка и резко неприятный горький вкус — не одно и то же. Насторожить должна именно явная, сильная горечь.
Сколько калорий в запеченном кабачке?
Если готовить без масла, общая калорийность почти не меняется. Но на 100 г готового продукта показатель может стать немного выше, потому что кабачок теряет воду.
Меняется ли калорийность замороженного кабачка?
Сама заморозка почти не влияет на КБЖУ. Если кабачок заморозили без масла и других добавок, его калорийность остается примерно такой же, как у свежего. После размораживания овощ может потерять часть воды, поэтому показатель на 100 г иногда немного отличается.