Кизомба: что это за танец, базовые шаги и музыка

Кизомба — социальный парный танец из Анголы, в котором особенно важны плавный перенос веса, чувство ритма и взаимодействие партнеров. Рассказываем, под какую музыку ее танцуют и какие движения осваивают начинающие.
Кратко по сути:
- кизомбу можно осваивать без танцевального опыта и своего партнера;
- на первых занятиях изучают перенос веса, базовые шаги, ведение и следование;
- движения выполняют плавно и компактно, без широких шагов и резких рывков;
- близкий контакт не должен вызывать дискомфорт: дистанцию выбирают по согласию обоих партнеров;
- сначала важнее научиться слышать ритм и уверенно двигаться в паре, а не запоминать много фигур.
Что такое кизомба
Кизомба — это парный танец, он появился в Анголе в конце 1970-х — начале 1980-х годов. На ее музыку повлияли ангольская семба и карибский зук, а танцевальная техника развивалась на основе социальных форм сембы и постепенно приспосабливалась к более медленному ритму.
Название происходит из языка кимбунду и означает «праздник» или «вечеринка».
Со стороны кизомба выглядит неторопливой, однако плавность не означает технической простоты. Танцорам нужно точно переносить вес, сохранять равновесие, слышать музыкальные акценты и передавать направление движения через корпус. Поэтому в начале важнее качество обычных шагов, чем количество выученных фигур.
В разных школах техника кизомбы может заметно отличаться: где-то делают упор на традиционные плавные шаги и близкое ведение, а где-то — на более резкие движения и открытую позицию.
Для кизомбы характерна достаточно близкая позиция, но контакт должен быть добровольным и комфортным для обоих партнеров. Базовые шаги можно сначала отрабатывать отдельно или в более открытой позиции, а степень контакта увеличивать постепенно.
Музыка кизомбы
Для музыки кизомбы характерны размеренный темп, выраженная басовая линия и четкий пульс. При этом танцоры не обязаны делать шаг на каждый удар: они могут замедляться, останавливаться и менять длину шага, реагируя на вокал и музыкальные акценты.
Для знакомства с жанром можно послушать Stony — Danca Kizomba, Dr. James — Você Me Mata и Daniel Santacruz — Lento. У этих композиций хорошо различим ритм, поэтому под них удобно тренировать базовые шаги.
Среди известных ангольских и лузофонных исполнителей также можно выделить Eduardo Paim, C4 Pedro, Anselmo Ralph, Matias Damásio и Nelson Freitas. Не все их песни относятся к кизомбе, поэтому для тренировки лучше выбирать конкретные композиции с ровным темпом и четким битом.
Сначала попробуйте услышать основной пульс и отмечать его переносом веса с ноги на ногу. Когда получится двигаться без постоянного подсчета, обращайте внимание на паузы, вступления, изменения вокала и усиление баса. Так постепенно развивается музыкальность — умение менять движение вместе с музыкой.
Основные движения кизомбы для начинающих
На первых занятиях важно научиться слышать ритм, полностью переносить вес и делать небольшие устойчивые шаги. Если танцор только касается пола стопой, но не опирается на нее, следующий шаг он начинает этой же ногой.
Названия базовых шагов могут различаться в разных школах. Обычно начинающие осваивают три простые схемы:
1. Перенос веса на месте. Вес поочередно переносится с одной ноги на другую без продвижения вперед.
2. Шаги в сторону. Танцор делает несколько небольших шагов вбок, затем касается пола свободной ногой без переноса веса и повторяет движение в другую сторону.
3. Шаги вперед и назад. После трех шагов следует касание свободной ногой, затем та же последовательность выполняется в обратном направлении.
Учебные схемы помогают освоить ритм и перенос веса. В самом танце последовательность шагов может меняться в зависимости от музыки и ведения.
Ведение и следование
Ведущий меняет направление за счет положения корпуса и угла шага, а не пытается передвинуть партнера руками. Ведомому важно сохранять собственный баланс и не начинать движение заранее. Руки поддерживают контакт, но не должны тянуть или резко разворачивать партнера.
Вопросы и ответы
Ниже — ответы на вопросы, которые часто возникают перед первыми занятиями кизомбой.
Можно ли танцевать кизомбу без партнера?
Да. Базовые шаги, музыкальность, баланс и работу корпуса можно отрабатывать самостоятельно. Во многих школах есть сольные занятия по кизомбе, а также отдельные классы женского или мужского стиля.
На парное занятие тоже часто можно прийти одному: участники меняются партнерами во время урока.
Нужна ли специальная физическая подготовка?
Для начала не нужны хорошая растяжка, спортивный опыт или высокая выносливость. Нагрузку обычно увеличивают постепенно, а координация, чувство ритма и баланс развиваются во время занятий.
Сложно ли научиться танцевать кизомбу с нуля?
Базовые шаги можно освоить на первых занятиях, но свободно двигаться в паре обычно сложнее. Нужно одновременно слышать музыку, переносить вес, сохранять баланс и реагировать на партнера. Скорость обучения зависит от регулярности занятий и количества практики.
Чем кизомба отличается от бачаты?
Кизомба возникла в Анголе, а бачата — в Доминиканской Республике. В бачате базовый рисунок обычно строится на трех шагах и акценте или касании на четвертый счет. В кизомбе последовательность шагов свободнее, а большое значение имеют плавный перенос веса, небольшие перемещения и ведение корпусом. Дистанция между партнерами в обоих танцах может меняться в зависимости от направления и выбранной фигуры.