Кизомба: что это за танец, базовые шаги и музыка

Кизомба — это парный танец, он появился в Анголе в конце 1970-х — начале 1980-х годов. На ее музыку повлияли ангольская семба и карибский зук, а танцевальная техника развивалась на основе социальных форм сембы и постепенно приспосабливалась к более медленному ритму.