Универсальный спортивный гардероб: 10 вещей для тренировок круглый год

Многие сталкиваются с проблемой: шкаф забит спортивной одеждой, а надеть нечего. Одни вещи не подходят для зимы, другие — для лета, третьи быстро выходят из строя. Грамотно подобранный базовый гардероб решает эту проблему: вы тратите меньше времени на сборы и деньги на покупки, получая при этом максимальный комфорт на тренировках.
1. Начните с качественной базовой футболки
Футболка для спорта должна отводить влагу и позволять коже дышать. Хлопок впитывает пот и долго сохнет, создавая дискомфорт во время интенсивных нагрузок. Синтетические материалы с влагоотводящими свойствами решают эту проблему: они быстро сохнут и не теряют форму после многократных стирок.
Обращайте внимание на плоские швы — они не натирают кожу при активных движениях. Приталенный крой выглядит эстетичнее и не мешает выполнять упражнения, но не должен сковывать движения. Универсальная футболка нейтрального цвета подойдет и для зала, и для пробежки, и для йоги.
Футболка базовая
2. Инвестируйте в хорошие спортивные леггинсы
Леггинсы — основа спортивного гардероба для женщин. Они должны плотно сидеть, не сползать во время приседаний и наклонов, но при этом не передавливать тело. Широкий пояс с внутренней резинкой фиксирует одежду на месте и поддерживает мышцы кора.
Для холодного времени года выбирайте модели из плотной ткани с начесом, для лета — из тонкого дышащего материала. Темные цвета практичнее: они скрывают следы от пота и выглядят стройнее. Качественные леггинсы служат несколько лет, поэтому экономить на них не стоит.
Легинсы спортивные женские
3. Не экономьте на спортивном бюстгальтере
Правильная поддержка груди во время тренировок — вопрос не только комфорта, но и здоровья. Обычное белье не справляется с интенсивными нагрузками: оно натирает, врезается в кожу и не фиксирует грудь должным образом. Специальный спортивный топ снижает нагрузку на связки и позвоночник.
Уровень поддержки зависит от вида активности: для йоги и пилатеса подойдет легкая поддержка, для бега и кроссфита нужна максимальная фиксация. Примеряйте бюстгальтер в движении: сделайте несколько прыжков, наклонов, махов руками. Если ничего не мешает и не сползает — это ваш вариант.
Спортивный бюстгалтер
4. Добавьте универсальную толстовку или худи
Толстовка нужна не только для уличных тренировок зимой. Она пригодится для разминки перед занятием, чтобы мышцы быстрее разогрелись, и для заминки, чтобы не переохладиться после нагрузки. В межсезонье худи становится основной одеждой для пробежек и занятий на свежем воздухе.
Выбирайте модели из смесовых тканей: они лучше отводят влагу, чем чистый хлопок, и при этом приятны к телу. Капюшон защищает от ветра и легкого дождя, карманы-кенгуру позволяют согреть руки. Нейтральный цвет сочетается с любой другой спортивной одеждой.
Спортивная толстовка
5. Купите ветровку для межсезонья
Ветровка — обязательный элемент гардероба для осенних и весенних тренировок на улице. Она защищает от ветра и легкого дождя, но при этом не создает парникового эффекта. Легкая куртка занимает минимум места в сумке, поэтому ее можно брать с собой даже летом на случай перемены погоды.
Современные модели шьют из мембранных тканей, которые пропускают воздух, но задерживают влагу снаружи. Обратите внимание на наличие вентиляционных отверстий под мышками и светоотражающих элементов для безопасности в темное время суток. Компактная ветровка, которая упаковывается в собственный карман, — идеальное решение.
Олимпийка мужская
6. Не забудьте про термобелье для зимы
Зимние тренировки требуют особого подхода к экипировке. Термобелье создает прослойку воздуха между телом и верхней одеждой, сохраняя тепло даже при низких температурах. Оно отводит влагу от кожи, поэтому вы не замерзнете от собственного пота.
Существует два типа термобелья: для активной деятельности (отводит влагу) и для сохранения тепла (согревает). Для зимнего бега и лыжных прогулок нужен первый тип, для спокойных занятий на морозе — второй. Надевайте термобелье непосредственно на тело, поверх него — флисовый слой и ветрозащитную куртку.
Термобелье «Монтана»
7. Выберите дышащие шорты для лета
Летом тело перегревается быстрее, поэтому одежда должна быть максимально легкой и воздухопроницаемой. Шорты из сетчатых вставок или с перфорацией обеспечивают циркуляцию воздуха и быстрый отвод влаги. Длина зависит от личных предпочтений: кому-то удобны короткие шорты, другим — до колена.
Встроенные компрессионные шорты предотвращают натирание и поддерживают мышцы. Боковые карманы на молнии позволяют взять с собой телефон или ключи без риска потерять их во время бега. Светлые цвета меньше нагреваются на солнце и выглядят свежее в жару.
Шорты спортивные хлопковые с лампасами
8. Приобретите универсальные кроссовки
Кроссовки — самая важная часть спортивного гардероба. Универсальная пара для зала должна сочетать устойчивость для силовых тренировок и амортизацию для кардио. Подошва с хорошим сцеплением предотвращает скольжение на гладком полу, а боковая поддержка фиксирует стопу при боковых движениях.
Не используйте беговые кроссовки для занятий в зале: они рассчитаны на движение только вперед и не обеспечивают стабильность при приседаниях и выпадах. Если вы бегаете на улице, купите отдельную пару с усиленной амортизацией и защитой от влаги. Меняйте кроссовки каждые 500−800 километров пробега.
Кроссовки с амортизацией
9. Добавьте функциональные аксессуары
Аксессуары дополняют базовый гардероб и решают конкретные задачи. Спортивная сумка с отделением для обуви и влажных вещей поддерживает порядок и гигиену. Бутылка для воды с отметками объема помогает контролировать потребление жидкости во время тренировки.
Фитнес-браслет отслеживает пульс, сожженные калории и качество сна, позволяя корректировать нагрузку. Эластичная повязка на голову убирает волосы и впитывает пот, не давая ему стекать в глаза. Мелочи, но именно они делают тренировки комфортнее и эффективнее.
Сумка дорожная спортивная
Повязка на голову
10. Не игнорируйте компрессионную одежду
Компрессионная одежда создает давление на мышцы, улучшая кровообращение и снижая утомляемость. Гольфы и гетры предотвращают отек ног после длительных нагрузок, компрессионные шорты поддерживают мышцы бедер и ягодиц. Такая одежда особенно полезна при восстановлении после травм и интенсивных тренировок.
Носить компрессионное белье постоянно не нужно: надевайте его на длительные пробежки, марафоны или сразу после тренировки для быстрого восстановления. Правильно подобранная компрессия не должна вызывать онемение или покалывание — если это происходит, размер выбран неверно. Качественная компрессия служит дольше обычной спортивной одежды.
Спортивные рукава
Компрессионные гетры
Собрать спортивный гардероб на все сезоны — значит выбрать вещи, которые работают на вас в любых условиях. Десять базовых элементов, о которых мы рассказали, закрывают все потребности: от зимних пробежек до летней йоги. Качественная экипировка служит годами, экономит время на сборах и позволяет сосредоточиться на главном — вашем прогрессе.