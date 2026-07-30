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Универсальный спортивный гардероб: 10 вещей для тренировок круглый год

Собрать функциональный спортивный гардероб проще, чем кажется. Достаточно выбрать правильные базовые вещи, которые будут работать в любую погоду и подходить для разных видов активности.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивная одежда
Правильно подобранный спортивный гардероб позволяет тренироваться в любую погоду и чувствовать себя уверенноИсточник: Magnific

Многие сталкиваются с проблемой: шкаф забит спортивной одеждой, а надеть нечего. Одни вещи не подходят для зимы, другие — для лета, третьи быстро выходят из строя. Грамотно подобранный базовый гардероб решает эту проблему: вы тратите меньше времени на сборы и деньги на покупки, получая при этом максимальный комфорт на тренировках.

1. Начните с качественной базовой футболки

Футболка для спорта должна отводить влагу и позволять коже дышать. Хлопок впитывает пот и долго сохнет, создавая дискомфорт во время интенсивных нагрузок. Синтетические материалы с влагоотводящими свойствами решают эту проблему: они быстро сохнут и не теряют форму после многократных стирок.

Обращайте внимание на плоские швы — они не натирают кожу при активных движениях. Приталенный крой выглядит эстетичнее и не мешает выполнять упражнения, но не должен сковывать движения. Универсальная футболка нейтрального цвета подойдет и для зала, и для пробежки, и для йоги.

Футболка базовая

Футболка базовая

Befree
от 999 ₽
Универсальная базовая футболка отлично впишется в повседневный гардероб. Она выполнена из 100% хлопковой ткани, плотный материал не просвечивает. Футболка свободного кроя в размере оверсайз подходит для прогулочных и домашних образов
Где купить
Befree

2. Инвестируйте в хорошие спортивные леггинсы

Леггинсы — основа спортивного гардероба для женщин. Они должны плотно сидеть, не сползать во время приседаний и наклонов, но при этом не передавливать тело. Широкий пояс с внутренней резинкой фиксирует одежду на месте и поддерживает мышцы кора.

Для холодного времени года выбирайте модели из плотной ткани с начесом, для лета — из тонкого дышащего материала. Темные цвета практичнее: они скрывают следы от пота и выглядят стройнее. Качественные леггинсы служат несколько лет, поэтому экономить на них не стоит.

Легинсы спортивные женские

Легинсы спортивные женские

Mark Formelle
от 1200 ₽
Спортивные легинсы с высокой посадкой подходят для тренировок, прогулок и активного отдыха. Облегающий крой повторяет контуры тела и не ограничивает движения. Модель выполнена без боковых швов, поэтому одежда комфортно ощущается во время носки. Эластичный пояс мягко фиксируется на талии
Где купить
Mark Formelle

3. Не экономьте на спортивном бюстгальтере

Правильная поддержка груди во время тренировок — вопрос не только комфорта, но и здоровья. Обычное белье не справляется с интенсивными нагрузками: оно натирает, врезается в кожу и не фиксирует грудь должным образом. Специальный спортивный топ снижает нагрузку на связки и позвоночник.

Уровень поддержки зависит от вида активности: для йоги и пилатеса подойдет легкая поддержка, для бега и кроссфита нужна максимальная фиксация. Примеряйте бюстгальтер в движении: сделайте несколько прыжков, наклонов, махов руками. Если ничего не мешает и не сползает — это ваш вариант.

Спортивный бюстгалтер

Спортивный бюстгалтер

Mark Formelle
от 1600 ₽
Спортивное бюстье сочетает комфортную посадку и лаконичный дизайн с декоративными деталями. Эластичная ткань мягко облегает фигуру и не ограничивает движения во время занятий. Волнообразные бретели делают модель более выразительной и подходят не только для спорта.
Где купить
Mark Formelle

4. Добавьте универсальную толстовку или худи

Толстовка нужна не только для уличных тренировок зимой. Она пригодится для разминки перед занятием, чтобы мышцы быстрее разогрелись, и для заминки, чтобы не переохладиться после нагрузки. В межсезонье худи становится основной одеждой для пробежек и занятий на свежем воздухе.

Выбирайте модели из смесовых тканей: они лучше отводят влагу, чем чистый хлопок, и при этом приятны к телу. Капюшон защищает от ветра и легкого дождя, карманы-кенгуру позволяют согреть руки. Нейтральный цвет сочетается с любой другой спортивной одеждой.

Спортивная толстовка

Спортивная толстовка

2Mood
от 8000 ₽
Толстовка в ретро-стиле сочетает контрастные цветовые блоки и свободный силуэт. Мягкий футер с эффектом велюра приятно ощущается на коже благодаря натуральному хлопку. Воротник-стойка с молнией позволяет менять образ в зависимости от настроения
Где купить
2mood

5. Купите ветровку для межсезонья

Ветровка — обязательный элемент гардероба для осенних и весенних тренировок на улице. Она защищает от ветра и легкого дождя, но при этом не создает парникового эффекта. Легкая куртка занимает минимум места в сумке, поэтому ее можно брать с собой даже летом на случай перемены погоды.

Современные модели шьют из мембранных тканей, которые пропускают воздух, но задерживают влагу снаружи. Обратите внимание на наличие вентиляционных отверстий под мышками и светоотражающих элементов для безопасности в темное время суток. Компактная ветровка, которая упаковывается в собственный карман, — идеальное решение.

Олимпийка мужская

Олимпийка мужская

MOOCIE
от 3000 ₽
Олимпийка выполнена в стиле ретро с элементами Y2K и современного дизайна. Свободный силуэт обеспечивает комфорт и актуальный внешний вид. Модель подходит для повседневной носки и создания стильных образов. Лёгкий материал делает её удобной в межсезонье
Где купить
Wildberries

6. Не забудьте про термобелье для зимы

Зимние тренировки требуют особого подхода к экипировке. Термобелье создает прослойку воздуха между телом и верхней одеждой, сохраняя тепло даже при низких температурах. Оно отводит влагу от кожи, поэтому вы не замерзнете от собственного пота.

Существует два типа термобелья: для активной деятельности (отводит влагу) и для сохранения тепла (согревает). Для зимнего бега и лыжных прогулок нужен первый тип, для спокойных занятий на морозе — второй. Надевайте термобелье непосредственно на тело, поверх него — флисовый слой и ветрозащитную куртку.

Термобелье «Монтана»

Термобелье «Монтана»

Katran
от 1700 ₽
Katran Монтана — удобное женское термобелье для зимы и межсезонья. Хорошо удерживает тепло и быстро сохнет
Где купить
Ozon Яндекс Маркет Wildberries

7. Выберите дышащие шорты для лета

Летом тело перегревается быстрее, поэтому одежда должна быть максимально легкой и воздухопроницаемой. Шорты из сетчатых вставок или с перфорацией обеспечивают циркуляцию воздуха и быстрый отвод влаги. Длина зависит от личных предпочтений: кому-то удобны короткие шорты, другим — до колена.

Встроенные компрессионные шорты предотвращают натирание и поддерживают мышцы. Боковые карманы на молнии позволяют взять с собой телефон или ключи без риска потерять их во время бега. Светлые цвета меньше нагреваются на солнце и выглядят свежее в жару.

Шорты спортивные хлопковые с лампасами

Шорты спортивные хлопковые с лампасами

Befree
от 1800 ₽
Спортивные шорты из натурального хлопка подходят для тренировок, прогулок и отдыха. Легкая фактурная ткань хорошо пропускает воздух и комфортна в теплую погоду. Средняя посадка и пояс с завязками позволяют удобно отрегулировать посадку
Где купить
Befree

8. Приобретите универсальные кроссовки

Кроссовки — самая важная часть спортивного гардероба. Универсальная пара для зала должна сочетать устойчивость для силовых тренировок и амортизацию для кардио. Подошва с хорошим сцеплением предотвращает скольжение на гладком полу, а боковая поддержка фиксирует стопу при боковых движениях.

Не используйте беговые кроссовки для занятий в зале: они рассчитаны на движение только вперед и не обеспечивают стабильность при приседаниях и выпадах. Если вы бегаете на улице, купите отдельную пару с усиленной амортизацией и защитой от влаги. Меняйте кроссовки каждые 500−800 километров пробега.

Кроссовки с амортизацией

Кроссовки с амортизацией

On
от 2700 ₽
Модель для длительного бега с усиленной амортизацией под пяткой и носком. Двухслойная подошва с пластиной обеспечивает стабильность и упругость, а просторный верх идеален для широкой стопы. Комфорт и защита на каждой дистанции
Где купить
Lamoda Ozon CDEK.Shopping

9. Добавьте функциональные аксессуары

Аксессуары дополняют базовый гардероб и решают конкретные задачи. Спортивная сумка с отделением для обуви и влажных вещей поддерживает порядок и гигиену. Бутылка для воды с отметками объема помогает контролировать потребление жидкости во время тренировки.

Фитнес-браслет отслеживает пульс, сожженные калории и качество сна, позволяя корректировать нагрузку. Эластичная повязка на голову убирает волосы и впитывает пот, не давая ему стекать в глаза. Мелочи, но именно они делают тренировки комфортнее и эффективнее.

Сумка дорожная спортивная

Сумка дорожная спортивная

Sportflix
от 1300 ₽
Спортивная сумка подходит для тренировок, путешествий и повседневных поездок. Вместительное внутреннее пространство позволяет взять с собой одежду, обувь и необходимые аксессуары. Водоотталкивающий материал хорошо переносит ежедневное использование
Где купить
Ozon Wildberries
Повязка на голову

Повязка на голову

FreeSpirit
от 200 ₽
Повязка подходит для спорта, прогулок и повседневной носки в любое время года. Мягкий трикотаж приятно прилегает к голове и хорошо пропускает воздух. Материал сохраняет форму после стирок и долго остается эластичным
Где купить
Ozon Wildberries

10. Не игнорируйте компрессионную одежду

Компрессионная одежда создает давление на мышцы, улучшая кровообращение и снижая утомляемость. Гольфы и гетры предотвращают отек ног после длительных нагрузок, компрессионные шорты поддерживают мышцы бедер и ягодиц. Такая одежда особенно полезна при восстановлении после травм и интенсивных тренировок.

Носить компрессионное белье постоянно не нужно: надевайте его на длительные пробежки, марафоны или сразу после тренировки для быстрого восстановления. Правильно подобранная компрессия не должна вызывать онемение или покалывание — если это происходит, размер выбран неверно. Качественная компрессия служит дольше обычной спортивной одежды.

Спортивные рукава

Спортивные рукава

AiRLiP
от 300 ₽
Спортивные рукава подходят для тренировок, прогулок и работы на открытом воздухе. Материал хорошо пропускает воздух, быстро отводит влагу и помогает сохранить ощущение прохлады в жаркую погоду. Защита от ультрафиолета снижает воздействие солнечных лучей на кожу
Где купить
Ozon Wildberries
Компрессионные гетры

Компрессионные гетры

Filorosso
от 450 ₽
Компрессионные гетры созданы для спортивных тренировок и повседневной активности. Они помогают снизить нагрузку на мышцы, стабилизировать суставы и повысить эффективность упражнений. Эти гетры обладают специальной структурой, распределяющей давление равномерно по всей длине ноги
Где купить
Ozon Яндекс Маркет Wildberries

Собрать спортивный гардероб на все сезоны — значит выбрать вещи, которые работают на вас в любых условиях. Десять базовых элементов, о которых мы рассказали, закрывают все потребности: от зимних пробежек до летней йоги. Качественная экипировка служит годами, экономит время на сборах и позволяет сосредоточиться на главном — вашем прогрессе.