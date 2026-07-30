Универсальный спортивный гардероб: 10 вещей для тренировок круглый год

Собрать спортивный гардероб на все сезоны — значит выбрать вещи, которые работают на вас в любых условиях. Десять базовых элементов, о которых мы рассказали, закрывают все потребности: от зимних пробежек до летней йоги. Качественная экипировка служит годами, экономит время на сборах и позволяет сосредоточиться на главном — вашем прогрессе.