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КБЖУ дыни: состав и пищевая ценность

Хотя дыня кажется очень сладкой, ее КБЖУ невелико. Но крупный кусок может весить 300 г, а за один раз легко съесть половину небольшого плода.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Дыня
Источник: Freepik

КБЖУ дыни на 100 грамм — примерно 35 ккал, 0,7 г белка, 0,2 г жиров и 8,5 г углеводов. Ниже посчитаем калорийность привычных порций, разберемся с сортами и сравним свежую дыню с сушеной.

Калории, белки, жиры и углеводы в дыне на 100 грамм

В таблице указаны средние значения для свежей мякоти без кожуры и семян.

Показатель
На 100 г
Калорийность
около 35 ккал
Белки
0,7 г
Жиры
0,2 г
Углеводы
8,5 г
в том числе клетчатка
0,8 г

Почти все калории в дыне дают углеводы. Белков и жиров в ней меньше грамма, клетчатки тоже немного — около 0,8 г на 100 г.

По калорийности дыня близка к арбузу: примерно 35 против 30 ккал на 100 г. Поэтому при выборе между ними ориентироваться на калорийность почти нет смысла.

Сколько калорий в порции, килограмме и целой дыне

Для подсчета взвешивают только мякоть.

Количество дыниКалорийность
150 гоколо 53 ккал
200 гоколо 70 ккал
300 гоколо 105 ккал
500 г
около 175 ккал
1 кг
около 350 ккал

Калорийность целого плода зависит от того, сколько в нем съедобной части. Например, 1,5 кг мякоти — это около 525 ккал.

Отличается ли калорийность разных сортов дыни

У «Колхозницы» и «Торпеды» нет фиксированной калорийности: она зависит от спелости и количества сахаров в мякоти. Для подсчета обоих сортов можно брать среднее значение — около 35 ккал на 100 г.

Целая «Торпеда» обычно калорийнее не из-за сорта, а потому что она крупнее и в ней больше мякоти.

Дыня.
У «Колхозницы» и «Торпеды» нет фиксированной калорийности.Источник: Freepik

Сколько калорий в сушеной и вяленой дыне

После сушки в дыне остается меньше воды, поэтому на 100 г приходится больше сахаров: обычно около 300−350 ккал и 70−80 г углеводов. В порции весом 30 г — примерно 100 ккал.

У готовой вяленой дыни калорийность может быть выше, если в составе есть сахар или сироп. Поэтому точные КБЖУ лучше смотреть на упаковке.

Какие витамины и минералы содержатся в дыне

В дыне есть несколько важных микронутриентов:

  • витамин C помогает организму усваивать железо из растительной пищи;
  • калий участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышц;
  • фолаты нужны для образования новых клеток и нормального кроветворения;
  • каротиноиды могут превращаться в витамин A, важный для зрения и состояния слизистых.

Каротиноидов обычно больше в дынях с желтой и оранжевой мякотью. При этом количество витаминов зависит от сорта и зрелости плода, а не от того, насколько сладкой оказалась дыня.

Можно ли есть дыню при похудении

Сама дыня не очень калорийная, но ее редко едят по 100 г. Два-три крупных куска могут весить 400−500 г и дать около 140−175 ккал.

Дыня быстро съедается и содержит мало белка, поэтому не всегда заменяет полноценный перекус. Чтобы дольше не проголодаться, к ней можно добавить творог, йогурт без сахара или немного орехов.