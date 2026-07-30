КБЖУ дыни: состав и пищевая ценность

КБЖУ дыни на 100 грамм — примерно 35 ккал, 0,7 г белка, 0,2 г жиров и 8,5 г углеводов. Ниже посчитаем калорийность привычных порций, разберемся с сортами и сравним свежую дыню с сушеной.
Калории, белки, жиры и углеводы в дыне на 100 грамм
В таблице указаны средние значения для свежей мякоти без кожуры и семян.
|Показатель
|На 100 г
|Калорийность
|около 35 ккал
|Белки
|0,7 г
|Жиры
|0,2 г
|Углеводы
|8,5 г
|в том числе клетчатка
|0,8 г
Почти все калории в дыне дают углеводы. Белков и жиров в ней меньше грамма, клетчатки тоже немного — около 0,8 г на 100 г.
По калорийности дыня близка к арбузу: примерно 35 против 30 ккал на 100 г. Поэтому при выборе между ними ориентироваться на калорийность почти нет смысла.
Сколько калорий в порции, килограмме и целой дыне
Для подсчета взвешивают только мякоть.
|Количество дыни
|Калорийность
|150 г
|около 53 ккал
|200 г
|около 70 ккал
|300 г
|около 105 ккал
|500 г
|около 175 ккал
|1 кг
|около 350 ккал
Калорийность целого плода зависит от того, сколько в нем съедобной части. Например, 1,5 кг мякоти — это около 525 ккал.
Отличается ли калорийность разных сортов дыни
У «Колхозницы» и «Торпеды» нет фиксированной калорийности: она зависит от спелости и количества сахаров в мякоти. Для подсчета обоих сортов можно брать среднее значение — около 35 ккал на 100 г.
Целая «Торпеда» обычно калорийнее не из-за сорта, а потому что она крупнее и в ней больше мякоти.
Сколько калорий в сушеной и вяленой дыне
После сушки в дыне остается меньше воды, поэтому на 100 г приходится больше сахаров: обычно около 300−350 ккал и 70−80 г углеводов. В порции весом 30 г — примерно 100 ккал.
У готовой вяленой дыни калорийность может быть выше, если в составе есть сахар или сироп. Поэтому точные КБЖУ лучше смотреть на упаковке.
Какие витамины и минералы содержатся в дыне
В дыне есть несколько важных микронутриентов:
- витамин C помогает организму усваивать железо из растительной пищи;
- калий участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышц;
- фолаты нужны для образования новых клеток и нормального кроветворения;
- каротиноиды могут превращаться в витамин A, важный для зрения и состояния слизистых.
Каротиноидов обычно больше в дынях с желтой и оранжевой мякотью. При этом количество витаминов зависит от сорта и зрелости плода, а не от того, насколько сладкой оказалась дыня.
Можно ли есть дыню при похудении
Сама дыня не очень калорийная, но ее редко едят по 100 г. Два-три крупных куска могут весить 400−500 г и дать около 140−175 ккал.
Дыня быстро съедается и содержит мало белка, поэтому не всегда заменяет полноценный перекус. Чтобы дольше не проголодаться, к ней можно добавить творог, йогурт без сахара или немного орехов.