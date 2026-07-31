Не только для занятий: 10 аксессуаров для йоги, которые делают жизнь комфортнее

Аксессуары для йоги полезны не только во время занятий. Многие из них помогают снять напряжение после работы, улучшить осанку, сделать домашние тренировки комфортнее и просто добавить больше движения в обычный день. Начать можно с нескольких универсальных вещей, а затем постепенно дополнять свой набор тем, что действительно приносит пользу именно вам.