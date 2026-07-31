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Не только для занятий: 10 аксессуаров для йоги, которые делают жизнь комфортнее

Многие считают, что аксессуары для йоги нужны только тем, кто регулярно занимается на коврике. На практике многие из них помогают снять напряжение, улучшить осанку, сделать рабочее место удобнее и добавить больше движения в повседневную жизнь.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Йога
Некоторые аксессуары для йоги делают повседневную жизнь комфортнее, даже если вы никогда не посещали занятияИсточник: Unsplash

Долгое сидение за компьютером, недостаток активности и постоянное напряжение постепенно сказываются на самочувствии. Простые аксессуары для йоги помогают мягко размять мышцы, улучшить гибкость, сделать растяжку безопаснее и организовать комфортное пространство дома. Причем пользоваться ими могут люди любого возраста и уровня подготовки.

1. Коврик для йоги

Хороший коврик давно перестал быть исключительно спортивным аксессуаром. На нем удобно делать утреннюю зарядку, выполнять упражнения для спины, медитировать, заниматься дыхательными практиками или просто сидеть на полу во время чтения и игр с детьми. Он создает комфортную поверхность, которая защищает колени, локти и позвоночник.

Если дома холодный пол или скользкое покрытие, коврик сделает любые упражнения намного приятнее. Его также можно использовать во время домашних тренировок, растяжки после рабочего дня или занятий с детьми.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

BORK
от 54000 ₽
Коврик подходит для йоги, фитнеса и силовых тренировок. Он обеспечивает устойчивость и комфорт во время занятий. Материал безопасен и не содержит токсичных веществ. Удобен для хранения и транспортировки. Подходит для регулярных тренировок
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Коврик для йоги

Коврик для йоги

Artmat
от 4100 ₽
Профессиональный коврик для йоги, фитнеса и интенсивных тренировок. Толщина 6 мм делает занятия более комфортными и снижает нагрузку на суставы. Материал TPE и замшевое покрытие создают приятную текстуру. В комплект входит чехол-переноска, который делает коврик удобным в транспортировке
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2. Йога-блоки

Блоки помогают выполнять упражнения без лишнего напряжения. Они уменьшают нагрузку на суставы, позволяют постепенно увеличивать растяжку и сохранять правильное положение тела.

Но польза этим не ограничивается. Блок можно использовать как удобную подставку под ноутбук при работе на полу, опору для ног во время отдыха или небольшой валик под поясницу при чтении. Особенно это оценят люди, которые много времени проводят сидя.

Блоки для йоги

Блоки для йоги

Colorfit
от 1200 ₽
Балансировочный блок помогает улучшить устойчивость и гибкость во время занятий. Полукруглая форма позволяет выбрать оптимальный уровень поддержки. Использование блоков помогает правильно выстраивать тело и увеличивать время пребывания в асане. Снижает риск травм, поддерживая мышцы и суставы
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Опорные блоки для йоги и гимнастики

Опорные блоки для йоги и гимнастики

Yugen
от 660 ₽
Блоки обеспечивают надежную поддержку во время йоги, пилатеса и фитнеса. Сделаны из экологичного материала EVA, устойчивого к износу и гипоаллергенного. Они выдерживают нагрузку до 100 кг, поддерживая суставы и спину при выполнении асан. Подходят для пользователей любого уровня подготовки и возраста
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3. Ремень для йоги

Ремень помогает постепенно развивать гибкость без резких движений. Он особенно полезен тем, кто только начинает растяжку или восстанавливается после длительного перерыва.

В обычной жизни ремень можно использовать для упражнений на плечевой пояс, разминки после рабочего дня или улучшения подвижности суставов. Несколько минут занятий помогают снять ощущение скованности после долгого сидения.

Ремень для йоги

Ремень для йоги

Castra
от 550 ₽
Ремень предназначен для растяжки и выполнения упражнений йоги. Он помогает улучшить гибкость и технику. Подходит для пользователей разного уровня. Изготовлен из прочного хлопка. Удобен для регулярного использования
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4. Болстер

Болстер — плотный валик, который поддерживает тело во время расслабляющих упражнений. Он помогает полностью разгрузить поясницу, шею и грудной отдел позвоночника.

Его удобно использовать не только на тренировках. Болстер подходит для отдыха после тяжелого дня, чтения, дыхательных практик и даже для беременных женщин, которым сложно подобрать удобное положение для отдыха.

Болстер для йоги круглый

Болстер для йоги круглый

Bio-textiles
от 1700 ₽
Круглый болстер с наполнителем из гречишной лузги подойдет для занятий йогой, пилатесом и растяжкой. Наполнитель сохраняет форму и подстраивается под положение тела во время упражнений. Валик помогает создать комфортную опору для позвоночника и поясницы
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Болстер для йоги

Болстер для йоги

Yogastuff
от 4600 ₽
Болстер с наполнителем из гречишной лузги подойдет для занятий йогой, пилатесом и медитацией. Наполнитель повторяет контуры тела и помогает найти устойчивое положение в разных позах. Съемный чехол легко снимается для стирки, что упрощает уход
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Ozon

5. Массажный ролик (фоам-роллер)

После долгого рабочего дня мышцы часто становятся напряженными даже у тех, кто не занимается спортом. Массажный ролик помогает самостоятельно размять спину, ноги, ягодицы и плечевой пояс.

Регулярное использование роллера улучшает подвижность тканей, уменьшает ощущение скованности и помогает быстрее восстановиться после длительных прогулок, поездок или работы за компьютером.

Массажный фитнес-ролик

Массажный фитнес-ролик

BORK
от 19000 ₽
Массажный ролик предназначен для восстановления мышц и улучшения гибкости. Он сочетает вибрацию и классический роллинг. Подходит для разных зон тела. Оснащен автоматическими режимами. Удобен для домашнего использования
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Технопарк
Массажный валик с вибрацией

Массажный валик с вибрацией

Yamaguchi
от 10000 ₽
Компактный вибрационный массажный валик для глубокого расслабления мышц. Он сочетает механическое давление и вибрацию для усиленного эффекта. Подходит для восстановления после тренировок и снятия мышечного напряжения. Оснащен 5 уровнями интенсивности и работает до 2 часов без подзарядки
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Ozon

6. Массажные мячи

Компактные массажные мячи помогают прорабатывать небольшие участки тела, куда сложно добраться роллером. Особенно полезны они для стоп, ладоней, ягодиц и области между лопатками.

Такой аксессуар удобно хранить дома или брать на работу. Несколько минут самомассажа помогают уменьшить напряжение после длительного сидения и сделать движения более свободными.

Мяч для МФР

Мяч для МФР

Yugen
от 470 ₽
Мяч диаметром 4 см из силикона подходит для массажа и миофасциального релиза. Он помогает расслабить мышцы спины, шеи, ног и других зон, улучшает кровообращение и снимает напряжение. Гладкая поверхность делает массаж комфортным и эффективным
Где купить
Ozon Яндекс Маркет Wildberries
Мячик массажный двойной

Мячик массажный двойной

YourFit
от 510 ₽
Мячик в форме арахиса предназначен для точечного массажа и миофасциального релиза. Компактный и легкий, он удобен для использования дома и в зале. Упругая основа EVA с рельефной текстурой обеспечивает стабильность и долговечность. Подходит для проработки спины, шеи, поясницы и боковых мышц
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Wildberries Ozon

7. Подушка для медитации

Многим сложно долго сидеть на полу из-за дискомфорта в спине или тазобедренных суставах. Специальная подушка помогает сохранить естественное положение позвоночника и уменьшить нагрузку.

Она пригодится не только для медитации. На ней удобно читать, заниматься дыхательной гимнастикой или просто отдыхать, если хочется посидеть на полу без неприятных ощущений.

Подушка для медитации

Подушка для медитации

NUSELF
от 4611 ₽
Незаменимый аксессуар для комфортных и эффективных практик. Эргономичная форма обеспечивает правильное положение спины и снижает нагрузку на ноги и поясницу даже при длительных сессиях. Компактная и легкая подушка удобна в использовании как дома, так и в студии йоги или в путешествии
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Яндекс Маркет Ozon Wildberries

8. Балансировочная подушка

Балансировочная подушка помогает развивать координацию, укреплять мышцы-стабилизаторы и разнообразить привычные упражнения.

Кроме тренировок ее часто используют в качестве сиденья на рабочем стуле. Небольшая нестабильность заставляет мышцы корпуса работать активнее, благодаря чему становится проще сохранять правильную осанку.

Балансировочная подушка

Балансировочная подушка

YourFit
от 1300 ₽
Балансировочная подушка помогает развивать равновесие, координацию и стабильность. Антискользящая поверхность обеспечивает устойчивость во время упражнений. Возможность регулировки жесткости позволяет подобрать оптимальный уровень. Массажные шипы на одной стороне стимулируют тонус стоп
Где купить
Ozon Wildberries
Балансировочная подушка

Балансировочная подушка

Yamaguchi
от 2500 ₽
Универсальный аксессуар для тренировок на баланс. Он активирует мышцы стабилизаторы, помогает улучшить координацию и осанку. Легкий и компактный диск можно использовать дома или брать с собой. Подходит для разминки, йоги и пилатеса, а также для комплексных тренировок с другими снарядами
Где купить
Wildberries Ozon Яндекс Маркет

9. Эластичная лента

Фитнес-ленты отлично подходят для разминки, восстановления после травм и укрепления мышц без больших нагрузок.

С ними удобно выполнять упражнения дома даже в небольшом помещении. Кроме того, они помогают постепенно увеличивать нагрузку без покупки громоздкого спортивного инвентаря.

Фитнес-резинки (латексные)

Фитнес-резинки (латексные)

Kama
от 400 ₽
Набор фитнес-резинок подходит для силовых тренировок, растяжки, йоги и занятий дома. В комплект входят четыре резинки с разным уровнем сопротивления, поэтому нагрузку легко менять по мере прогресса. Латекс хорошо сохраняет эластичность при регулярном использовании
Где купить
Ozon Wildberries
Фитнес резинки (тканевые)

Фитнес резинки (тканевые)

Kama
от 750 ₽
Универсальный комплект для домашних тренировок. Текстильные эспандеры разных цветов обеспечивают три уровня сопротивления: легкий, средний и тяжелый. Они позволяют прорабатывать руки, ноги, ягодицы и торс, независимо от уровня подготовки. В комплекте идет сумка для хранения и удобная транспортировка
Где купить
Ozon Wildberries

10. Подушка для глаз

Во время расслабления многие замечают, что полностью отключиться сложно. Мягкая подушка для глаз с натуральным наполнителем помогает создать легкое давление на область вокруг глаз и способствует более глубокому расслаблению.

Такой аксессуар пригодится после рабочего дня, короткого дневного отдыха или медитации. Некоторые модели можно слегка охлаждать или нагревать, чтобы сделать отдых еще комфортнее.

Подушка на глаза

Подушка на глаза

Bio-textiles
от 900 ₽
Подушка на глаза помогает расслабиться после рабочего дня, занятий йогой или перед сном. Наполнитель из семян льна и цветков лаванды мягко прилегает к области глаз. Чехол из льна приятен на ощупь и хорошо пропускает воздух. Подушку можно использовать в охлажденном или слегка подогретом виде
Где купить
Ozon Wildberries

Аксессуары для йоги полезны не только во время занятий. Многие из них помогают снять напряжение после работы, улучшить осанку, сделать домашние тренировки комфортнее и просто добавить больше движения в обычный день. Начать можно с нескольких универсальных вещей, а затем постепенно дополнять свой набор тем, что действительно приносит пользу именно вам.