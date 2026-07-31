КБЖУ зефира: состав и пищевая ценность

КБЖУ зефира на 100 грамм — примерно 320 ккал, 1 г белка, менее 0,5 г жиров и около 79 г углеводов. Ниже посчитаем калории в одной штуке и сравним обычный, глазированный зефир и варианты без добавления сахара.
Калории, белки, жиры и углеводы в зефире на 100 грамм
В таблице приведены средние значения для обычного зефира без глазури. На упаковках разных производителей цифры могут немного отличаться.
|Показатель
|В 100 г
|Калорийность
|около 320 ккал
|Белки
|около 1 г
|Жиры
|менее 0,5 г
|Углеводы
|около 79 г
Зефир относится прежде всего к углеводным продуктам. Яичный белок придает массе объем и устойчивость, но его в рецептуре немного, поэтому заметного количества белка в готовом десерте нет.
Жиров в неглазированном зефире почти не бывает. Их количество увеличивается, если продукт покрыт шоколадом или кондитерской глазурью.
Сколько калорий в одном зефире, половинке и двух штуках
Классический зефир часто состоит из двух соединенных половинок. При этом одной штукой могут называть и целое изделие, и отдельную половинку. Поэтому вопрос «сколько калорий в одном зефире» не имеет единственного точного ответа.
Кроме того, изделия отличаются по весу. Надежнее посмотреть массу на упаковке или взвесить порцию.
Если в 100 г содержится 320 ккал, расчет будет таким:
|Порция
|Вес
|Калорийность
|Половинка
|20 г
|64 ккал
|Небольшой зефир
|35 г
|112 ккал
|Средний зефир
|40 г
|128 ккал
|Крупный зефир
|50 г
|160 ккал
|Два зефира по 40 г
|80 г
|256 ккал
Это примеры, а не стандартный вес изделий.
Для точного расчета используют формулу:
Вес порции x калорийность на 100 г ÷ 100.
Например, если зефир весит 38 г, а на упаковке указано 320 ккал на 100 г:
38×320 ÷ 100 = 122 ккал.
Если кухонных весов нет, можно разделить массу упаковки на количество одинаковых изделий. Однако такой расчет будет приблизительным.
Как отличается калорийность разных видов зефира
Цвет и аромат обычно влияют на КБЖУ меньше, чем глазурь и подсластители.
|Вид зефира
|Примерная калорийность на 100 г
|Белый или ванильный
|300–330 ккал
|Бело-розовый или ягодный
|300–340 ккал
|В шоколаде
|370–400 ккал
|Без добавления сахара
|зависит от состава
Белый, розовый и ванильный. Разница между ними обычно невелика. Розовый цвет или ягодный аромат сами по себе не означают, что в продукте больше или меньше калорий. Нужно сравнивать значения на упаковке.
В шоколаде. Глазурь добавляет жиры и повышает энергетическую ценность. Например, в одном из вариантов глазированного зефира содержится 395 ккал, 2 г белка, 11 г жиров и 72 г углеводов на 100 г.
Без добавления сахара. Вместо сахара могут использовать мальтит, сорбит и другие подсластители. Они тоже входят в количество углеводов и могут давать калории.
Например, зефир без добавления сахара может содержать 210 ккал и 80 г углеводов на 100 г, из которых большая часть приходится на сахароспирты. Поэтому надпись «без сахара» не означает «без калорий» или «без углеводов».
КБЖУ домашнего зефира зависит от рецепта. Чтобы рассчитать калорийность на 100 г, общую калорийность ингредиентов делят на вес готового продукта и умножают на 100.
Из чего делают зефир и есть ли в нем польза
В классический состав обычно входят:
- сахар и патока или глюкозный сироп;
- яблочное или другое фруктовое пюре;
- яичный белок;
- агар или пектин;
- регуляторы кислотности и ароматизаторы.
Основную калорийность дают сахар и сироп. Пюре отвечает за вкус и часть структуры, но его недостаточно, чтобы считать зефир полноценной заменой фруктам. Агар и пектин также добавляют в небольших количествах.
В обычном неглазированном зефире почти нет жиров. Однако в нем также мало белка, клетчатки, витаминов и минералов, поэтому его разумнее считать обычной сладостью, а не полезным продуктом.
Зефир на агаре не обязательно менее калориен, чем зефир на пектине. Желирующий компонент влияет прежде всего на текстуру, а основную часть КБЖУ определяет количество сахара и сиропа.
Можно ли есть зефир при похудении
Зефир можно включать в рацион при снижении веса. Похудению мешает не отдельная сладость, а регулярное превышение необходимой калорийности.
При этом зефир не отличается высокой сытностью: в нем много углеводов, но мало белка, жиров и пищевых волокон. Два-три крупных изделия могут добавить к рациону 300−500 ккал, не заменив полноценный прием пищи.
Чтобы контролировать порцию:
- считайте калории по весу, а не по количеству штук;
- выбирайте обычный зефир без глазури;
- делите крупное изделие на две части;
- заранее откладывайте нужное количество.
Зефир без сахара не всегда выгоднее для похудения. Сначала нужно сравнить калорийность на 100 г, состав и массу одного изделия. Время употребления принципиально не меняет КБЖУ: зефир можно съесть вечером, если он укладывается в рацион.