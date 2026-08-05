Вода, минералка или изотоник: как выбрать напиток для спорта летом

В жару организм быстрее теряет жидкость и электролиты, поэтому привычная вода не всегда справляется с задачей. При этом изотоники подходят не всем, а минералка может как помочь, так и перегрузить организм. Разобраться в этом важно, чтобы тренировка не заканчивалась слабостью или головной болью. Ниже — практичные рекомендации, которые помогут выбрать напиток под вашу нагрузку.