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Вода, минералка или изотоник: как выбрать напиток для спорта летом

Если вы тренируетесь летом на улице или в душном зале, вопрос питья становится ключевым. От него зависит не только комфорт, но и выносливость.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивная бутылка
Летняя тренировка требует не только движения, но и правильного восполнения жидкостиИсточник: Unsplash

В жару организм быстрее теряет жидкость и электролиты, поэтому привычная вода не всегда справляется с задачей. При этом изотоники подходят не всем, а минералка может как помочь, так и перегрузить организм. Разобраться в этом важно, чтобы тренировка не заканчивалась слабостью или головной болью. Ниже — практичные рекомендации, которые помогут выбрать напиток под вашу нагрузку.

Когда достаточно обычной воды

Если тренировка длится до 40−60 минут и проходит в умеренном темпе, обычной воды чаще всего достаточно. Это касается прогулок, легкого бега, растяжки или спокойных тренировок на улице. Вода помогает поддерживать уровень жидкости без лишней нагрузки на организм.

Важно пить небольшими глотками каждые 10−15 минут, а не ждать сильной жажды. В жару ощущение жажды запаздывает, поэтому ориентироваться лучше на регулярность. Холодная вода освежает, но слишком ледяная может вызвать дискомфорт, поэтому лучше выбирать прохладную.

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Когда стоит выбрать минералку

Минеральная вода полезна, если тренировка длится дольше часа или проходит в жаркую погоду с активным потоотделением. Вместе с потом организм теряет не только воду, но и соли — натрий, магний, калий. Минералка помогает частично восполнить этот баланс.

При этом важно выбирать столовую или слабоминерализованную воду, а не лечебную. Слишком высокая минерализация может создать лишнюю нагрузку. Газированную воду лучше немного «выпустить», чтобы избежать тяжести во время тренировки.

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Когда без изотоника не обойтись

Изотоники подходят для интенсивных тренировок: бег, интервальные нагрузки, велоспорт, длительные занятия на солнце. Они содержат электролиты и небольшое количество углеводов, что помогает поддерживать энергию и предотвращает резкое падение сил.

Если вы чувствуете усталость, головокружение или сильную жажду — это может быть сигналом, что одной воды уже недостаточно. Изотоник помогает быстрее восстановить баланс, особенно если тренировка длится более часа или проходит в жару.

Изотоник

Изотоник

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Изотонический комплекс в шипучих таблетках для приготовления напитка с электролитами. Продукт подходит при средней и высокой физической активности, а также в жаркую погоду. Таблетки быстро растворяются в воде и не требуют использования шейкера
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Изотоник

Изотоник

Bombbar
от 400 ₽
Готовый изотонический напиток в бутылке объемом 500 мл, который можно использовать сразу после открытия. Он подходит для восстановления водно-солевого баланса после физических нагрузок любой интенсивности. Напиток не содержит сахара, калорий, углеводов и белка
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Как понять, что вы выбрали неправильный напиток

Если во время тренировки появляется слабость, головная боль, сухость во рту или судороги — это признаки того, что организм не справляется с нагрузкой и потерей жидкости. Часто это связано с тем, что вы пьете только воду при высокой интенсивности.

Обратная ситуация тоже возможна: если после минералки или изотоника возникает тяжесть или дискомфорт, значит напиток не подходит под текущую нагрузку. Важно ориентироваться не только на рекомендации, но и на собственные ощущения.

Выбор напитка во время летней тренировки зависит от нагрузки и условий. Для коротких и спокойных занятий достаточно воды, при длительных тренировках лучше подключить минералку, а при интенсивных — изотоник. Такой подход помогает сохранить энергию, избежать перегрева и тренироваться комфортнее.