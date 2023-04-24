Главная звезда российской гребли будет выступать за Узбекистан
Серебряный призер Олимпиады в Токио Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Серебряный призер Олимпиады в Токио Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
Летом 2021 года Пракатень принесла России первую с 1980 года олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке. В том же году она выиграла чемпионат Европы в итальянском Варезе.
«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — сказал Свирин.
Также президент федерации отметил, что у 30-летней спортсменки были мысли и вовсе закончить карьеру, но она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.
Стоит отметить, что Узбекистан станет для Пракатень уже третьей национальной сборной в карьере. До 2016 года уроженка Минска представляла на международной арене Беларусь. В 2017 году Пракатень перебралась в Санкт-Петербург и спустя два года вошла в состав сборной России.