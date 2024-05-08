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17:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Двое российских гребцов завоевали лицензию на Олимпиаду в Париже

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями европейского отборочного турнира к Олимпийским играм в Париже.

Соревнования проходят в венгерском Сегеде. Коровашков и Штыль выиграли соревнования в двойках, преодолев дистанцию 500 м за 1 минуту 37,57 секунды. Они опередили польских каноистов Арсена Сливиньского и Александра Китевского на 0,37 секунды.

Штыль является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В финальном заплыве на 200 м в каноэ-одиночках он финишировал третьим, уступив украинцу Юрию Чебану и литовцу Евгению Шуклину. В 2021 году Шуклин был уличен в применении допинга и его серебряная медаль перешла к Штылю.

Коровашков является бронзовым призером Игр в Лондоне в каноэ-двойках на дистанции 1000 м.

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) в начале мая присвоила нейтральный статус 13 российским гребцам. Девять спортсменов вошли в число участников европейского отборочного турнира.

Отборочный турнир в Сегеде завершится в воскресенье, 12 мая. Для получения путевки на Олимпиаду спортсменами необходимо выйти финал и показать первый или второй результат.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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