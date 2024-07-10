Российские каноисты выступят на Олимпиаде не на своих лодках

«Планируем, что спортсмены вылетят на Олимпиаду в Париж в первых числах августа, потому что 6 августа у нас будет уже первая гонка. Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», — приводит слова старшего тренера сборной России по гребле на каноэ Владимира Логинова ТАСС.