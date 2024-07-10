Российские каноисты выступят на Олимпиаде не на своих лодках
Российские каноисты не смогут привезти свои лодки на Олимпийские игры в Париже, поэтому будут вынуждены использовать другой инвентарь.
Российские каноисты не смогут привезти свои лодки на Олимпийские игры в Париже, поэтому будут вынуждены использовать другой инвентарь.
МОК допустил до Олимпиады Алексея Коровашкова, Захара Петрова и Олесю Ромасенко. Петров завоевал олимпийскую лицензию в каноэ-одиночке на дистанции 1 000 метров, Коровашков и Иван Штыль — в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, а Ромасенко — в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
«Планируем, что спортсмены вылетят на Олимпиаду в Париж в первых числах августа, потому что 6 августа у нас будет уже первая гонка. Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», — приводит слова старшего тренера сборной России по гребле на каноэ Владимира Логинова ТАСС.
Соревнования каноистов начнутся 6 августа и завершатся 10 августа.
Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.