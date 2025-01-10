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Захар Петров о словах лыжницы Степановой: кто это? О ней не слышал

Российский каноист, участник Олимпийских игр в Париже Захар Петров отреагировал на слова лыжницы Вероники Степановой об участии в Олимпиаде-2024.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Вероника Степанова говорила, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе стоило только за победой? А кто это? Я про такую не слышал. Но эту фразу мне скидывали, что-то припоминаю.

Если кто-то считает так — их право. Я видел, что немало людей нас поддерживает. И лично мне Олимпиада дала много. Вот на российских стартах предварительный заезд и полуфинал идешь на расслабоне и только в финале включаешься, а там такой уровень, что нужно молотить с самого начала. Иначе вылетишь. И это совсем другое.

Думаю, если бы не Париж, не было бы потом трех золотых медалей на чемпионате мира. Я с таким приливом энергии и желанием вернулся с Олимпиады!» — приводит слова Петрова Sports.ru.

Напомним, Захар Петров стал одним из немногих российских атлетов, выступивших на Олимпийских играх в Париже. Там ему не удалось завоевать медаль, он дважды становился четвертым (один и в паре). Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев назвал Петрова спортсменом года.

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова неоднократно высказывалась по поводу нейтрального статуса спортсменов из России. В декабре она заявила, что для биатлонистов и лыжников сейчас нейтральный статус — это абстракция.