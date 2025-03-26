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«Крокодилам — все, а людям — крокодилы». Губерниев — об ОИ-2032

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 могут пройти на реке с крокодилами. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене (Австралия). Правительство штата Квинсленд планирует провести соревнования гребцов в городе Рокгемптон на реке Фицрой, известной как место обитания гребнистых крокодилов. Планируется, что в случае проведения соревнований по гребле на реке Фицрой обитающих в ней крокодилов выловят и транспортируют в новые места обитания.

«В Атланте у одной нашей гребчихи весло попало в заросли водоросли и сломалось, мы тогда до финиша не дошли в четверке. Поэтому я не удивлен. Главное, чтобы никто не вывернулся. Вообще, история странная, потому что защитники природы не дадут же крокодилов вывезти оттуда. Так и живем. У нас демократические институты Океании в действии. Крокодилам — все, а людям — крокодилы. Не будем забывать бессмертную фразу капитана Врунгеля: “Старший помощник Лом! Всех крокодилов за борт!” Поэтому важно, чтобы у каждого Врунгеля в лодке был свой старший помощник Лом», — сказал Губерниев.

Австралийские гребцы готовились на реке Фицрой к Олимпиаде-2021 и планирует использовать ее для подготовки к Олимпиадам 2028 и 2032 годов. При этом окончательное решение о проведении олимпийских соревнований на этой реке еще не принято.

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене и окружающем его регионе Юго-Восточный Квинсленд. Брисбен станет третьим австралийским городом после Мельбурна (1956) и Сиднея (2000), который примет Олимпиаду.