«Крокодилам — все, а людям — крокодилы». Губерниев — об ОИ-2032

«В Атланте у одной нашей гребчихи весло попало в заросли водоросли и сломалось, мы тогда до финиша не дошли в четверке. Поэтому я не удивлен. Главное, чтобы никто не вывернулся. Вообще, история странная, потому что защитники природы не дадут же крокодилов вывезти оттуда. Так и живем. У нас демократические институты Океании в действии. Крокодилам — все, а людям — крокодилы. Не будем забывать бессмертную фразу капитана Врунгеля: “Старший помощник Лом! Всех крокодилов за борт!” Поэтому важно, чтобы у каждого Врунгеля в лодке был свой старший помощник Лом», — сказал Губерниев.