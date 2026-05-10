Россияне выиграли этап Кубка мира в каноэ-двойках

Петров и Штыль стали лучшими в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Российский экипаж преодолел дистанцию за 1 минуту 35,90 секунды.
Второе место заняли представители Италии Габриэле Казадеи и Карло Таккини, уступившие победителям 0,42 секунды. Бронзовые медали завоевали бразильцы Габриэль Ассунсао Насименту и Джеки Джамаэль Насименту Годманн (+1,26).
Еще один российский экипаж — Алексей Коровашков и Матвей Арсенов — занял пятое место. Их отставание от победителей составило 1,75 секунды.
Этап Кубка мира в Сегеде является первым рейтинговым турниром в рамках квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
В соревнованиях принимают участие 24 российских спортсмена. Россияне выступают в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации каноэ.