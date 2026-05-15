Германия не пустила гребца из России после победы на Кубке мира

«Александр Боц, выступавший на первом этапе Кубка мира в Венгрии, вынужден пропустить следующий этап Кубка мира, который проходит в эти дни в Германии. У спортсмена 13 мая истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано. Остальным восьми нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем», — сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России (ФКР).