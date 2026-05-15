Германия не пустила гребца из России после победы на Кубке мира

Российский каноист Александр Боц не сможет выступить на этапе Кубка мира в Бранденбурге (Германия). Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

21-летнему россиянину было отказано в получении въездной визы в Германию.

«Александр Боц, выступавший на первом этапе Кубка мира в Венгрии, вынужден пропустить следующий этап Кубка мира, который проходит в эти дни в Германии. У спортсмена 13 мая истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано. Остальным восьми нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем», — сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России (ФКР).

На прошлой неделе Боц вместе с Алексеем Коровашковым, Дмитрием Шаровым и Матвеем Арсеновым стал победителем соревнований каноэ-четверок на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в Сегеде (Венгрия).

Этапы Кубка мира являются отборочными соревнованиями на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации каноэ (ICF) в нейтральном статусе.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Бранденбурге с 14 по 17 мая.