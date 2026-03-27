День в истории спорта: 27 марта 1871 года состоялся первый в истории международный матч по регби

Формат матча сильно отличался от современного: на поле с каждой стороны выходило по 20 игроков, а не по 15, как сейчас. Шотландцы одержали победу с разницей в одну попытку, что закрепилось в хрониках как первый международный успех национальной команды по регби. Система подсчета очков тогда еще находилась в стадии становления, и главное значение имели именно попытки, а не последующие удары по воротам.