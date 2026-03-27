День в истории спорта: 27 марта 1871 года состоялся первый в истории международный матч по регби

27 марта 1871 года на стадионе «Рэйберн Плейс» в Эдинбурге состоялся первый в истории международный матч по регби между сборными Шотландии и Англии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Эта игра считается отправной точкой международного регби и важной вехой в оформлении регби как самостоятельного вида спорта, отличного от ассоциации футбола. Встреча стала прямым результатом создания в том же году Регбийного союза Англии и растущей популярности игры в британских странах.

Формат матча сильно отличался от современного: на поле с каждой стороны выходило по 20 игроков, а не по 15, как сейчас. Шотландцы одержали победу с разницей в одну попытку, что закрепилось в хрониках как первый международный успех национальной команды по регби. Система подсчета очков тогда еще находилась в стадии становления, и главное значение имели именно попытки, а не последующие удары по воротам.

Первый международный матч ускорил развитие регби в других странах Британских островов. Вскоре свои сборные создали Ирландия и Уэльс, а в 1880‑х годах появился Кубок домашних наций — предшественник современного турнира шести наций. Постепенно были унифицированы правила, сокращено число игроков до 15, изменена система подсчета очков и оформлена международная структура регби.

Эдинбургский матч 27 марта 1871 года сегодня рассматривается как символический момент рождения международного регби. Он показал, что игра, выросшая из традиций английских школ, готова к полноценным межгосударственным соревнованиям и может стать важной частью спортивной культуры многих стран.