Семен Елистратов: Смотрел на награждение в Сочи и плакал: почему не ты, чем ты хуже?

Источник: Reuters

Семен Елистратов — один из самых титулованных шорт-трекистов в России. С 15 лет он участвует в национальном чемпионате, а в 20 лет первым из российских спортсменов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку. Дальше — больше: Елистратов стал постоянно попадать на подиум на первенствах Европы и мира, а на Олимпиаде в Сочи Семен стал чемпионом в эстафете.

— Все, что было до Олимпийских игр в Сочи, это было давно и неправда. Не было осознания того, для чего я здесь, для чего многим жертвую, для чего каждый день переступаю через себя. Я мог выйти в финал, был в хорошей форме, но ограничился финалом Б. На следующий день было награждение. Я тогда стоял в стороне и у меня текли слезы: почему не ты, чем ты хуже? Было непросто. И этот момент все изменил. Когда мы начали новый олимпийский цикл, я знал, для чего выхожу на лед, знал, для чего я в спорте, и знал, что я делаю. Когда пришло осознание, мои результаты поменялись.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-59701255&id=456239171&hash=ccef9ca93f2ee837&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015 году Елистратов впервые выиграл чемпионат мира (дистанция 1500м) и женился на девушке, с которой был знаком еще со школы.

— Мне кажется, каждому спортсмену нужно жениться. Мне просто повезло, вот и всё. Причем я говорю не только о поддержке со стороны жены Юли, а об ответственности, которую чувствую уже особым образом. Стараюсь не быть эгоистом. Потому что в спорте, как бы ты ни хотел, а нотки эгоизма проявляются постоянно. Заставляю себя идти навстречу, находить компромисс, а не просто продавливать мнение. Семейная жизнь — это очень интересная штука. И когда у тебя что-то не получается совсем, человек, который рядом, просто может сказать: «Семен, не переживай, я в тебя верю». И этого вполне достаточно, чтобы прийти в себя. Моя жена — волшебница. («Р-Спорт», январь 2016 года)

В феврале 2016 года Елистратов установил мировой рекорд на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира. Но уже в марте карьера спортсмена была под вопросом: в пробе Семена был обнаружен запрещенный милдронат.

Елистратов пропустил чемпионат мира, а через месяц все претензии к нему были сняты.

— 2016-й, ставлю рекорд мира, приезжаю домой. Мне вечером звонит человек и говорит: «У тебя обнаружили мельдоний». Я думал: а если меня вообще надолго дисквалифицируют, чем это я буду заниматься? В таких ситуациях от нас ничего не зависит. Ни-че-го. Все это длилось достаточно недолго, но я отходил после этого полтора года. Не мог отпустить эту мысль, что со мной это произошло: почему, зачем? Я не мог это все принять. Когда ехал на Олимпийские игры, для меня любая медаль — золото, серебро или бронза — была бы платиновой. Я не пытался кому-то что-то доказать. Я хотел показать достойный результат. И я его показал.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-59701255&id=456239170&hash=50c67f068c08491e&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На Олимпиаде в Южной Корее Елистратов был одним из немногих российских спортсменов, которых допустили до турнира. На дистанции 1500 м он выиграл бронзовую медаль.

— Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. («Спорт-Экспресс», февраль 2018 года)

Непростой путь к Играм в Южной Корее закалил спортсмена.

— Я на Играх в Сочи и я в Пхенчхане — два разных человека. Точнее, я все тот же Семен, просто некоторые вещи уже воспринимаю совсем по-другому. Например, теперь я могу сказать человеку «нет». Раньше не умел этого делать в силу воспитания, а иногда нужно было. Это было моей слабостью, а в спорте нужно уметь говорить «нет».

Шорт-трек — не коммерческий спорт. Здесь призовые — маленькие: за победу в чемпионате Европы — 2 тысячи долларов. Зарплаты у нас тоже не космические. Вот все кричат: «олимпийцам дают машины, платят призовые», но все забывают, что мы живем от Олимпиады к Олимпиаде и от результата зависит наше будущее. («Р-Спорт», февраль 2018 года)

Теперь Семен Елистратов готовится к Олимпиаде-2022.

— 18 лет я занимаюсь одним простым делом: бегаю на коньках против часовой стрелки. Вся моя спортивная жизнь состояла из того, что я выхожу на тренировку, пашу, умираю, приезжаю на соревнование и показываю результат. Что такое личная жизнь, встречи с друзьями… Иногда думаешь: зачем тебе это, хватит, остановись. Это все накапливается, взрывается, как шарик. Неохота видеть коньки, неохота видеть лед. Но жаловаться глупо, потому что выбор мы все делаем сами. Моя мечта на ближайшие годы — выступить на Олимпиаде 2022 года. И я очень хочу показать достойный результат. У меня есть выбор: или пойти сегодня на тренировку, или закончить со спортом. И я каждое утро делаю выбор.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-59701255&id=456239162&hash=0f3131b05e65891d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.