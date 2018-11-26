Семен Елистратов: Смотрел на награждение в Сочи и плакал: почему не ты, чем ты хуже?
Российский
Российский
Семен Елистратов — один из самых титулованных
— Все, что было до Олимпийских игр в Сочи, это было давно и неправда. Не было осознания того, для чего я здесь, для чего многим жертвую, для чего каждый день переступаю через себя. Я мог выйти в финал, был в хорошей форме, но ограничился финалом Б. На следующий день было награждение. Я тогда стоял в стороне и у меня текли слезы: почему не ты, чем ты хуже? Было непросто. И этот момент все изменил. Когда мы начали новый олимпийский цикл, я знал, для чего выхожу на лед, знал, для чего я в спорте, и знал, что я делаю. Когда пришло осознание, мои результаты поменялись.
В 2015 году Елистратов впервые выиграл чемпионат мира (дистанция 1500м) и женился на девушке, с которой был знаком еще со школы.
— Мне кажется, каждому спортсмену нужно жениться. Мне просто повезло, вот и всё. Причем я говорю не только о поддержке со стороны жены Юли, а об ответственности, которую чувствую уже особым образом. Стараюсь не быть эгоистом. Потому что в спорте, как бы ты ни хотел, а нотки эгоизма проявляются постоянно. Заставляю себя идти навстречу, находить компромисс, а не просто продавливать мнение. Семейная жизнь — это очень интересная штука. И когда у тебя
В феврале 2016 года Елистратов установил мировой рекорд на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира. Но уже в марте карьера спортсмена была под вопросом: в пробе Семена был обнаружен запрещенный милдронат.
Елистратов пропустил чемпионат мира, а через месяц все претензии к нему были сняты.
— 2016-й, ставлю рекорд мира, приезжаю домой. Мне вечером звонит человек и говорит: «У тебя обнаружили мельдоний». Я думал: а если меня вообще надолго дисквалифицируют, чем это я буду заниматься? В таких ситуациях от нас ничего не зависит.
На Олимпиаде в Южной Корее Елистратов был одним из немногих российских спортсменов, которых допустили до турнира. На дистанции 1500 м он выиграл бронзовую медаль.
— Когда нас награждали, я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это очень выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь?» А я взял и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без
Непростой путь к Играм в Южной Корее закалил спортсмена.
— Я на Играх в Сочи и я в Пхенчхане — два разных человека. Точнее, я все тот же Семен, просто некоторые вещи уже воспринимаю совсем
Теперь Семен Елистратов готовится к Олимпиаде-2022.
— 18 лет я занимаюсь одним простым делом: бегаю на коньках против часовой стрелки. Вся моя спортивная жизнь состояла из того, что я выхожу на тренировку, пашу, умираю, приезжаю на соревнование и показываю результат. Что такое личная жизнь, встречи с друзьями… Иногда думаешь: зачем тебе это, хватит, остановись. Это все накапливается, взрывается, как шарик. Неохота видеть коньки, неохота видеть лед. Но жаловаться глупо, потому что выбор мы все делаем сами. Моя мечта на ближайшие годы — выступить на Олимпиаде 2022 года. И я очень хочу показать достойный результат. У меня есть выбор: или пойти сегодня на тренировку, или закончить со спортом. И я каждое утро делаю выбор.
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