CAS отклонил апелляцию российской конькобежки на недопуск до ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской конькобежки Дарьи Качановой на недопуск до отборочных соревнований зимней Олимпиады 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В мае 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал списки допущенных до отбора Олимпиады-2026 спортсменов, в которых отсутствовала фамилия Качановой. Качанова стала единственной российской спортсменкой, подавшей апелляцию в CAS на решение ISU.

«Апелляция Качановой против ISU, поданная 4 июня, оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали во включении в список нейтральных атлетов, допущенных к участию в отборочных соревнованиях Игр 2026 года. Этот отказ был основан на отчете, в котором описывалась связь Качановой с московским ЦСКА», — приводит РИА Новости текст сообщения CAS.

28-летняя Качанова является чемпионкой Европы в командном спринте, 15-кратной чемпионкой России, также на ее счету серебро и бронза европейского первенства.

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Есть еще шансы отобраться на Игры у конькобежцев и шорт-трекистов.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
