CAS отклонил апелляцию российской конькобежки на недопуск до ОИ

В мае 2025 года Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал списки допущенных до отбора Олимпиады-2026 спортсменов, в которых отсутствовала фамилия Качановой. Качанова стала единственной российской спортсменкой, подавшей апелляцию в CAS на решение ISU.
«Апелляция Качановой против ISU, поданная 4 июня, оспаривает решение ISU от 12 мая 2025 года, которым спортсменке отказали во включении в список нейтральных атлетов, допущенных к участию в отборочных соревнованиях Игр 2026 года. Этот отказ был основан на отчете, в котором описывалась связь Качановой с московским ЦСКА», — приводит РИА Новости текст сообщения CAS.
28-летняя Качанова является чемпионкой Европы в командном спринте, 15-кратной чемпионкой России, также на ее счету серебро и бронза европейского первенства.
Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Есть еще шансы отобраться на Игры у конькобежцев и шорт-трекистов.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.