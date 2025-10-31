CAS отклонил апелляцию российской конькобежки на недопуск до ОИ

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Есть еще шансы отобраться на Игры у конькобежцев и шорт-трекистов.