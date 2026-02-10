Шорт-трекистка Крылова упала в квалификации гонки на 500 м на ОИ

23-летняя Крылова вышла на старт в седьмом предварительном забеге. На последнем круге россиянка споткнулась об конек соперницы и потеряла равновесие, упав на лед. Алена Крылова завершила дистанцию на четвертом месте с результатом 1 минута 6,997 секунды. Россиянка не сумела пробиться в число 20 лучших спортсменок, которые выступят в четвертьфинале.