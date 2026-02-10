Шорт-трекистка Крылова упала в квалификации гонки на 500 м на ОИ

23-летняя Крылова вышла на старт в седьмом предварительном забеге. На последнем круге россиянка споткнулась об конек соперницы и потеряла равновесие, упав на лед. Алена Крылова завершила дистанцию на четвертом месте с результатом 1 минута 6,997 секунды. Россиянка не сумела пробиться в число 20 лучших спортсменок, которые выступят в четвертьфинале.
В четвертьфинал выходят по две лучших спортсменки из каждого забега, а также четверо лучших по времени спортсменок, которые заняли третье место. Забеги ¼ финала на дистанции 500 метров состоятся 12 февраля.
Позднее на дистанции в 1000 метров выступит российский шорт-трекист Иван Посашков.
На этапах Кубках мира Крылова и Посашков несколько раз выступали в этих дисциплинах. Лучшим результатом для Алены стало 21-е место, а для Ивана 12-е.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в нейтральном статусе.