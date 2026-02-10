Российского шорт-трекиста дисквалифицировали на Олимпиаде

В седьмом квалификационном забеге 21-летний россиянин показал результат 1 минуту 28,64 секунды и стал четвертым. За два круга до финиша Посашков столкнулся с олимпийским чемпионом китайцем Линь Сяоцзюнем. После забега судьи приняли решение дисквалифицировать россиянина за контакт, в результате чего китайский спортсмен смог пробиться в следующий раунд.