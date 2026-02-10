Ричмонд
Российского шорт-трекиста дисквалифицировали на Олимпиаде

Российский шорт-трекист Иван Посашков не смог отобраться в ¼ финала на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В седьмом квалификационном забеге 21-летний россиянин показал результат 1 минуту 28,64 секунды и стал четвертым. За два круга до финиша Посашков столкнулся с олимпийским чемпионом китайцем Линь Сяоцзюнем. После забега судьи приняли решение дисквалифицировать россиянина за контакт, в результате чего китайский спортсмен смог пробиться в следующий раунд.

Вместе с Линь Сяоцзюнем в ¼ финала прошли нидерландец Йенс ван'т Ваут и латвиец Ренис Берзиньш.

Четвертьфинальные забеги на дистанции 1000 метров пройдут в четверг, 12 февраля.

Посашков является двукратным чемпионом России. В субботу, 14 февраля, он выступит на дистанции 1500 метров.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.