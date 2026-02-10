Италия завоевала золото ОИ в смешанной эстафете в шорт-треке

В финале Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель показали результат 2 минуты 39,019 секунды.
Второе место заняли представители сборной Канады: Ким Бутен, Кортни Саро, Уильям Данджину и Феликс Руссель. Они пробежали финал за 2:39,27.
Бронзовую награду завоевали бельгийцы Тинеке ден Дюлк, Ханне Десмет, Стейн Десмет и Вард Петре с результатом 2:39,353.
Российские спортсмены в командных видах не выступают. Ранее 10 февраля российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков не смогли выйти в ¼ финала на дистанциях 500 м и 1000 м соответственно.