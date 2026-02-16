Российская шорт-трекистка заняла девятое место на Олимпиаде

В финале В Крылова показала время 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место. В общем зачете она расположилась на девятой строчке и завершила участие в Олимпиаде. Крылова также участвовала в беге на 500 м, где не смогла пройти квалификацию.