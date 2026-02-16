Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская шорт-трекистка заняла девятое место на Олимпиаде

Россиянка Алена Крылова заняла итоговое девятое место на дистанции 1000 м в соревнованиях по шорт-треку на Олимпийских играх в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В полуфинале соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров россиянка спортсменка Алена Крылова из-за падению пришла к финишу последней.

На предыдущей стадии Алена Крылова тоже пришла к финишу последней, но судьи приняли решение, что в падении российской шорт-трекистки виновата Чжан Чутун. Китаянка была дисквалифицирована, а Крылова выведена в полуфинал.

Золото Игр завоевала нидерландка Ксандра Велзебур с результатом 1 минута 28,437 секунды, серебряным призером стала канадка Кортни Саро (1.28,523), бронза на счету южнокореянки Ким Гил Ли (1.28,614).

В финале В Крылова показала время 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место. В общем зачете она расположилась на девятой строчке и завершила участие в Олимпиаде. Крылова также участвовала в беге на 500 м, где не смогла пройти квалификацию.

Алена Крылова выступает на турнире в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампецц завершатся 22 февраля.