Российская шорт-трекистка заняла девятое место на Олимпиаде

В полуфинале соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 метров россиянка спортсменка Алена Крылова из-за падению пришла к финишу последней.
На предыдущей стадии Алена Крылова тоже пришла к финишу последней, но судьи приняли решение, что в падении российской шорт-трекистки виновата Чжан Чутун. Китаянка была дисквалифицирована, а Крылова выведена в полуфинал.
Золото Игр завоевала нидерландка Ксандра Велзебур с результатом 1 минута 28,437 секунды, серебряным призером стала канадка Кортни Саро (1.28,523), бронза на счету южнокореянки Ким Гил Ли (1.28,614).
В финале В Крылова показала время 1 минута 31,702 секунды и заняла последнее, четвертое место. В общем зачете она расположилась на девятой строчке и завершила участие в Олимпиаде. Крылова также участвовала в беге на 500 м, где не смогла пройти квалификацию.
Алена Крылова выступает на турнире в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампецц завершатся 22 февраля.