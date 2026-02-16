Шорт-трекист устроил шоу на финише олимпийской дистанции

Неделю назад Сигель стал звездой, когда с командой взял золото в смешанной эстафете, завершив ее эффектным финишем. За мгновение до окончания дистанции спортсмен развернулся лицом к преследовавшим его канадцам и бельгийцам, финишировав спиной по ходу движения. Этот эффектный маневр не помешал итальянцу удержать лидерство и принести команде золотые медали. Сборная Канады завоевала серебро, бельгийские шорт-трекисты замкнули тройку призеров. Теперь Сигель повторил этот трюк на квалификации 500 метров.