Шорт-трекист устроил шоу на финише олимпийской дистанции

Итальянский шорт-трекист Пьетро Сигель устроил шоу в рамках своего старта на Олимпийских играх. Уже второй раз он финишировал спиной вперед.
Неделю назад Сигель стал звездой, когда с командой взял золото в смешанной эстафете, завершив ее эффектным финишем. За мгновение до окончания дистанции спортсмен развернулся лицом к преследовавшим его канадцам и бельгийцам, финишировав спиной по ходу движения. Этот эффектный маневр не помешал итальянцу удержать лидерство и принести команде золотые медали. Сборная Канады завоевала серебро, бельгийские шорт-трекисты замкнули тройку призеров. Теперь Сигель повторил этот трюк на квалификации 500 метров.
После того как соперники упали, Пьетро и казах Абзал Ажгалиев остались вдвоем на трассе. Сигель, понимая, что в четвертьфинал проходят двое, решил продемонстрировать мастерство. Хотя он и уступил Ажгалиеву 9 сантиметров, сумел эффектно запомниться на Играх-2026.
Четвертьфинал среди мужчин на 500 метров состоится 18 февраля в 22:15 мск.