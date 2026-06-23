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Франция не проведет соревнования по конькобежному спорту на ОИ

Старты этой дисциплины пройдут в Нидерландах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соревнования по конькобежному спорту в рамках зимних Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах, состоятся в Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

22 июня исполком организационного комитета Игр принял решение перенести конькобежные старты на ледовую арену «Тиалф» в нидерландском Херенвене. Соревнования в этой дисциплине перенесли туда из-за отсутствия во Франции подходящей крытой арены.

При этом часть турниров по ледовым дисциплинам, в том числе фигурное катание и хоккей, запланирована в Лионе. Конкретные арены, где пройдут олимпийские соревнования, будут названы позднее. Соревнования по горнолыжному спорту примут Куршевель и Валь-д’Изер. Зимняя Олимпиада во Французских Альпах запланирована на период с 1 по 17 февраля 2030 года.

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