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Фетисов возмущен решением ISU: Почему мы должны радоваться?

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о решении допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

— Потом какой‑нибудь мэр города скажет «до свидания» или визу не дадут. Но по крайней мере есть о чем поговорить. Только почему статус нейтральный? На сессии МОК нам показывали новое положение об отмене дискредитации, дискриминации. Тогда почему мы должны радоваться нейтральному статусу? — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Единственное исключение было сделано для Олимпийских игр 2026 года в Италии, где в нейтральном статусе смогли выступить российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

Первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию пройдет с 23 по 25 октября в Анже (Франция). Одновременно с этим в Ванкувере (Канада) стартует Кубок мира по шорт-треку. Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 13 по 15 ноября в Пекине (Китай).

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