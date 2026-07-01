Фетисов возмущен решением ISU: Почему мы должны радоваться?

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о решении допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
— Потом какой‑нибудь мэр города скажет «до свидания» или визу не дадут. Но по крайней мере есть о чем поговорить. Только почему статус нейтральный? На сессии МОК нам показывали новое положение об отмене дискредитации, дискриминации. Тогда почему мы должны радоваться нейтральному статусу? — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Единственное исключение было сделано для Олимпийских игр 2026 года в Италии, где в нейтральном статусе смогли выступить российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.
Первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию пройдет с 23 по 25 октября в Анже (Франция). Одновременно с этим в Ванкувере (Канада) стартует Кубок мира по шорт-треку. Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 13 по 15 ноября в Пекине (Китай).